L'Oroscopo settimanale dal 22 al 28 luglio si prospetta molto avvincente per i Pesci mentre il Capricorno sarà molto socievole. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la Luna nel vostro segno zodiacale vi regalerà grande libertà e indipendenza. Situazione lavorativa e finanziaria abbastanza tranquilla. Molti di voi stanno pensando ad organizzare una vacanza e dedicarsi ad un po' di relax.

Toro: Urano vi permetterà di attuare dei cambiamenti importanti nella vostra vita. Alcune scelte potrebbero risultare complicate, ma se avrete pazienza potrete riuscire a portare a termine i vostri desideri. Se avete problemi personali cercate di appoggiarvi alla vostra famiglia, che sicuramente saprà essere d'aiuto.

Gemelli: la settimana da lunedì 22 a domenica 28 non inizierà in maniera proprio tranquilla.

La stanchezza potrebbe giocarvi dei brutti scherzi e dovrete stare attenti a non abbattervi se non otterrete i risultati ottenuti. In questo periodo dovrete invece avere molta pazienza: le soddisfazioni arriveranno presto anche per voi.

Cancro: non amate molto i cambiamenti nella vostra vita, ma in questo periodo dovrete far i conti con delle novità non del tutto belle per voi. Nelle relazione date tutto, ma vi stancate presto dei rapporti troppo morbosi.

Avete bisogno di mantenere i vostri spazi e le vostre libertà.

Leone: grazie a Mercurio nel vostro segno zodiacale sarete molto pimpanti in questi giorni. Qualcuno potrebbe doversi mettere in viaggio per lavoro o affari. Dedicate il weekend alla famiglia e ai vostri affetti più cari che potrebbero sentirsi trascurati dai vostri numerosi impegni.

Vergine: Saturno nel vostro segno zodiacale vi premierà nella settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 luglio.

Sarete molto ottimisti e positivi e questo vi permetterà di fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi utili anche a livello lavorativo. Qualcuno potrebbe chiudere dei nuovi contratti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: la Luna nel segno vi renderà particolarmente sensibili. Siete delle persone molto fedeli in amore ed anche se alcuni di voi riceveranno delle avance, saprete portare il dovuto rispetto al partner.

Se dovete fare degli investimenti fate molta attenzione prima di compiere ogni passo. Vi dimostrate sempre molto volenterosi e disponibili nell'aiutare gli altri.

Scorpione: in questo periodo siete molto irritabili: basta una parola sbagliata per far scoppiare la scintilla. Cercate di non esagerare con il vostro cattivo umore: le persone al vostro fianco potrebbero prendersela per alcune vostre risposte poco cortesi.

Sul lavoro state vivendo un momento non del tutto facile.

Sagittario: allegria e creatività contraddistinguerà questa settimana dal 22 al 28 luglio. La vostra carriera potrebbe fare un bel passo avanti grazie al vostro costante impegno dimostrato. Non date retta ai colleghi invidiosi.

Capricorno: in queste giornate sarete propensi a fare nuove conoscenze. Chi è rimasto scottato da una relazione precedente sta cercando di distrarsi e ricucire le ferite. Evitate di fare chiodo scaccia chiodo, potreste far soffrire qualcuno.

Acquario: avete deciso di ribellarvi a tutte le situazione che non vi vanno più a genio. Certe relazioni vi hanno stancato e avete deciso di chiudere. Circondatevi di persone positive che vi infondono sicurezza.

Pesci: questa settimana dal 22 al 28 luglio sarò molto movimentata per voi. Tante soddisfazioni sono in arrivo per chi da tempo porta avanti un progetto. Weekend molto movimentato dal punto di vista sentimentale.