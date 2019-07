Prosegue il percorso astrologico per tutti e dodici i segni zodiacali e parte un nuovo giorno della settimana del mese di luglio 2019. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 24 luglio 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dei Gemelli stanchi e di conseguenza più agitati nelle questioni amorose. Per l'Acquario invece buon momento nel lavoro con nuove idee e nuovi progetti da mettere a punto.

Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo della giornata con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: è un momento buono per quanto riguarda il lavoro. In questa giornata sarà possibile ricevere ottime proposte. L'amore vive una fase più serena, c'è maggiore confidenza con la persona amata e i rapporti sono favoriti.

Toro: le storie d'amore potranno far vivere emozioni indimenticabili in questo mercoledì, ma c'è la necessità di chiarire fin da subito ciò che non va.

Nel lavoro giornata non esaltante, ma comunque positiva.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale non è ancora il momento di chiarire le questioni d'amore. Ciò anche a causa del lavoro che comporta maggiore stanchezza ultimamente.

Cancro: per i sentimenti giornata che porta conferme. A livello lavorativo questo è un periodo di assestamento che va vissuto cercando di preservare l'ambiente attorno a voi.

Leone: nel lavoro, se c'è un progetto in cui credete, vale la pena insistere. Una scelta che farete ora si rivelerà molto positiva anche in futuro.

Vergine: cercate di controllare e programmare meglio le spese. Ultimamente ci sono maggiori uscite a livello economico, superiori al previsto. Bene i rapporti amorosi.

Previsioni 24 luglio 2019: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: in questo momento è importante dare spazio alla famiglia e all'amore.

Pensate troppo al lavoro e questo potrà rivelarsi negativo per voi ed il vostro futuro.

Scorpione: le questioni sentimentali assumono un ruolo fondamentale. Sarà una giornata importante, con emozioni e novità in arrivo.

Sagittario: cercate di valutare bene le vostre reazioni ad una nuova proposta, non solo lavorativa. In questa giornata con il partner sarete più coinvolti ed entusiasti. Il rapporto cresce.

Capricorno: in una storia amorosa la noia è da superare. Stupite il vostro partner, mettete a punto qualche sorpresa improvvisa che possa lasciarlo senza parole.

Acquario: per i nati sotto questo segno zodiacale durante la giornata di oggi non mancherà una grande creatività che può esprimersi in un progetto d'amore o collegato ai figli. Questa è una buona notizia per molti che vogliono nuovamente emergere.

Pesci: nel lavoro sono tornate alcune perplessità e l'amore è offuscato dai pensieri negativi collegati a questa situazione. Un recupero arriverà nelle prossime ore.