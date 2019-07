L'Oroscopo del giorno 25 luglio 2019 è pronto a dare il via alla girandola di previsioni interessanti questo nuovo giovedì. In primo piano a metà della settimana la classifica e le predizioni da Bilancia a Pesci, corredata come sempre da consigli e dritte da sfruttare in amore e nel lavoro.

Ansiosi di sapere quali sono i segni fortunati tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

In questo caso a fare un'ottima figura, visto ovviamente il relativo cielo altamente positivo, gli amici Scorpione: il generoso segno di Acqua avrà Luna e Urano in posizione speculare positiva al 85% in grado di garantire la 'top del giorno'. Altrettanto positiva la giornata anche per il Capricorno, nel contesto sottoscritto a cinque stelle. Purtroppo, non solo buone notizie in arrivo dalle previsioni di giovedì 25 luglio: in prospettiva, ci sarà da fare i conti con un amaro giovedì dichiaratamente sfortunato per i nati in Sagittario e Acquario, valutati rispettivamente 'sottotono' e con il 'ko'.

A questo punto, prima di passare alle valutazioni segno per segno conviene dare una sbirciata alla scaletta con le stelle del giorno, un condensato parziale sui migliori e peggiori.

Classifica stelline 25 luglio 2019

L'Astrologia applicata al quarto giorno della corrente settimana è pronta a dire la sua in merito ai segni fortunati e a quelli preventivati in difficoltà. Punto di interesse generale, come da copione, la nuova classifica stelline interessante in questo caso il giorno 25 luglio 2019.

A ben figurare in testa alla classifica è meritatamente lo Scorpione, super-favorito in campo sentimentale grazie all'ottima specularità offerta sia dalla Luna che da Urano, entrambi stanziati in Toro. Curiosi di scoprire qualche indizio in più? Bene, allora scopriamo insieme come si presenta il resto della scaletta segno per segno:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Sagittario;

★★: Acquario.

Oroscopo giovedì 25 luglio, la giornata

Bilancia - Partirà senza strappi e senza troppo sprint questo giovedì di mezza settimana, ma non sarà affatto spiacevole.

In generale, certamente dovrete fare le scelte giuste per non strapazzare la mente e soprattutto il fisico. In amore, il dialogo con il partner tornerà (si spera) ad essere disteso e piacevole, soprattutto esente dalle solite tensioni o ripicche. Potrebbero davvero essere lontani anni luce quelle interminabili tiritere seguite puntualmente dai soliti musi lunghi accompagnati da 'paroline' dette a denti stretti...

Mostrerete finalmente il vostro lato più tenero e disponibile? Speriamo: coinvolgendo la vostra dolce metà in qualche interessante attività tutto sarà più facile. Single, sfrutterete questa giornata per ascoltare il vostro cuore e capire che cosa volete veramente, che cosa vi fa stare bene e che cosa no. Avete voglia di evasione e di libertà, e questo sarà una buona occasione per rompere con la quotidianità.

Le previsioni del giorno intanto, in merito al lavoro, portano buone notizie: potrebbero arrivare novità ma non subito. Diciamo che qualche bel sogno nel cassetto potrebbe finalmente realizzarsi.

Scorpione 'top del giorno' - In arrivo un giovedì 25 luglio splendido e generoso, sia in campo affettivo che nelle attività lavorative. La giornata di metà settimana partirà già da subito alla grande riservando novità e anche qualche buona notizia a fine pomeriggio. In amore, sarà per voi un periodo ottimo, meraviglioso soprattutto grazie alle buone influenze astrali riservate al segno. In massima parte sarete di ottimo umore e riuscirete a trasmettere felicità e benevolenza a tutti quelli che vi stanno intorno. Organizzatevi la giornata con qualcosa di stuzzicante, oppure semplicemente pianificate un'uscita pomeridiana con lo scopo di vivere in relax e in armonia la giornata. Single, nessuna nuvola sulla vostra strada si prevede a breve. Diciamo e speriamo che senz'altro andrà tutto benissimo, come da voi atteso: trascorrerete quindi delle piacevoli ore in compagnia delle persone a cui tenete maggiormente traendone di certo soddisfazione. Nel lavoro, le prospettive astrali sono ottime. I nuovi contatti potranno favorire successi concreti, anche con uno sviluppo inatteso di situazioni lasciate in sospeso.

Sagittario - In arrivo un giovedì 25 luglio 'sottotono' per voi del Sagittario. Valutata come negativa (sottotono) per via di congiunzioni astrali dissonanti, la giornata invita a rimandare eventuali discussioni in corso, altrimenti potrebbero esserci complicanze maggiori. Consiglio: lasciate stare tutto e riposatevi, senza cercare di capire il perché di questa giornata storta, ok? In amore, al centro di questo giorno ci sarà la vostra (troppa) emotività, il che si dimostrerà piuttosto fragile e tendente alla tristezza. Avrete quindi bisogno di circondarvi degli affetti più cari per ricevere coccole e rassicurazioni. Intanto cercate di sentirvi liberi da qualsivoglia turbamento esprimendo liberamente ogni desiderio o scelta di vita. o stress e la paura si combattono efficacemente avvicinandosi il più possibile alla persona amata... Single, le incertezze sulla vostra vita sentimentale vi porteranno a farvi delle domande a cui non troverete risposta. Esplorate a fondo ciò che sentite nel cuore: sicuramente, la strada giusta da seguire già l'avete davanti, inutile girarci intorno... Nel lavoro infine, per uscire da una situazione che desta un poco di preoccupazione il consiglio e quello di ascoltare le persone che vi stanno vicino. Questo potrebbe aiutarvi ad avere una visione più unitaria ed oggettiva dei problemi, fornendovi una valida soluzione.

Capricorno - Si profila per voi, simpatici amici del Capricorno, una giornata all'insegna della fortuna e del buon fare in molti settori. Le predizioni di giovedì consigliano, in generale, di sfruttare il momento buono per tentare il 'colpo grosso': occasioni in arrivo nei comparti legati all'amicizia, in famiglia o anche nelle attività quotidiane. In amore, con facilità esprimerete ciò che sentite dentro nei riguardi della persona amata, sia con le parole che scorreranno fluide, sia con una piacevole intesa fisica. In coppia per moltissimi di voi tutto filerà o quasi scorrerà 'liscio come l'olio': vi sentirete particolarmente vicini alla persona amata, ai vostri amici e familiari; vi mostrerete dunque molto protettivi nei loro confronti, cosa che farà molto bene a tutti. Soprattutto molte tra le persone a voi più care scopriranno (se mai ce ne fosse bisogno) di poter contare sempre sul vostro aiuto e sull'immancabile presenza. Single, avrete l'ottimismo dalla vostra parte e sentirete di avere le forze giuste per provare a fare più del solito. Sarà questa una splendida giornata per voi, si o no? Diciamo subito di si: il cuore vi batterà forte e i sentimenti viaggeranno spediti sulle ali dell'amore. Nel lavoro intanto, carburerete molto per via di influenze astrali convergenti. In questo giovedì vi sveglierete pertanto senz'altro carichi, motivati, grintosi e pieni di voglia di fare. Sarà la giornata ideale per spingervi oltre i confini di sempre, perciò approfittate per allargare i vostri orizzonti.

Acquario - In arrivo un giorno abbastanza ostico da portare a discreta fine per tanti di voi Acquario. Avere Sole e Venere contro, nel frangente speculari negativi al 80% non è una cosa buona purtroppo. A fronte di ciò, cercate di mantenete i nervi saldi: quasi certamente alcune indiscrezioni non proprio piacevoli giungeranno alle vostre orecchie. Assolutamente, non date alcun ascolto a pettegolezzi o malelingue, andrebbe a scapito del vostro buon umore. In campo sentimentale altresì, sarete privi di entusiasmo. Calma: chi vi vuole bene non vi abbandonerà a voi stessi ma, anzi, farà di tutto per risollevarvi il morale o tranquillizzare il vostro stato d'animo. Una crisi temporanea per alcuni incupirà buona parte di questa giornata: parlando delle vostre sicurezze con lui/lei, piano piano ne verrete fuori quasi senza che possiate accorgervene. Single, i pensieri negativi sembreranno prendere il sopravvento su di voi e faticherete a portare a discreto fine questa giornata, come invece sperate di fare. Cercate di riposare, se non altro dimenticare tutti i problemi, reali o immaginari che avete dentro... Nel lavoro invece, non avrete la mente lucida per impegnarvi a fondo nel vostro operato, questo a causa di un'arrabbiatura che potreste prendere da alcuni colleghi troppo poco responsabili. Pazientate, tutto si risolverà presto.

Pesci - Giovedì tutto il periodo o giù di lì è stato classificato come normale, dunque comportatevi come sempre, magari evitando rischi inutili. In qualche caso sarete un po’ distratti o poco presenti nelle varie situazioni: la colpa? Di certo sarà da addebitare alla troppa poca voglia di interagire con la routine quotidiana, pronta come sempre a movimentare al ribasso vostra giornata. Secondo l'oroscopo del giorno 25 luglio, riguardo l'amore, finalmente il pianeta Venere torna ad essere positivo, nel frangente in splendido trigono astrale con Nettuno dalla vostra parte! La vostra situazione sentimentale tornerà a darvi tutta la sicurezza e la serenità che cercate, sarete sereni e fiduciosi insieme alla persona amata, circondati da tanto affetto in grado di farvi sentire amati e protetti. Se single invece, non dovrete fare assolutamente nulla. Le stelle suggeriscono di fare il pieno di energie e di stare alla larga da tutto ciò che solitamente potrebbe generare in voi ansia e soprattutto frustrazione. Giovedì ideale soprattutto per fare chiarezza sugli attuali sentimenti, forse anche per aprire il vostro cuore a quella splendida persona (ancora non lo sa) che portate nel cuore. Nel lavoro, continuerà il momento quasi perfetto accompagnato da discreti successi in campo sociale. Portate avanti i vostri progetti e non temete i cambiamenti, anzi cercateli!