Inizia l'ultima settimana del mese per tutti i segni dello zodiaco. Scopriamo le previsioni delle giornate comprese tra lunedì 22 e domenica 28 luglio 2019. Di seguito l'oroscopo con amore, lavoro e salute da Ariete a Pesci.

Ariete: con Venere nel vostro segno zodiacale vivrete un buon momento a livello sentimentale. È possibile che i single conoscano una persona che può diventare importante e con la quale approfondire un rapporto.

Pubblicità

Pubblicità

In campo lavorativo ci sono alcuni progetti da portare a termine. Prestate attenzione alle spese.

Toro: a livello sentimentale state vivendo un bel momento, cercate però di prestare attenzione nel weekend quando potrebbero nascere dei disagi con il partner. È possibile infatti che con la conclusione del mese alcune coppie in crisi da tempo possano prendere delle decisioni definitive. Nel lavoro, cercate di trovare un equilibrio e di concretizzare le diverse situazioni.

Pubblicità

Gemelli: per i nati sotto questo particolare segno, in campo lavorativo è possibile che si risolvano delle problematiche. In amore, grazie alla Luna nel vostro segno, potrete vivere delle buone emozioni ed un bel recupero nei vostri rapporti sentimentali.

Cancro: Venere è dalla vostra parte, per questo motivo, soprattutto nella prima parte della settimana, vi sentirete pronti ad affrontare delle situazioni rimaste in sospeso.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Anche nel weekend vivrete delle belle emozioni. Nel lavoro alcuni nuovi incarichi non sono semplici da gestire.

Leone: con la conclusione del mese è possibile che si presentino delle difficoltà nel vostro rapporto di coppia. Nel fine settimana, Venere entra nel vostro segno e potrete cercare di sistemare le questioni. Nel lavoro, le stelle sono interessanti, cercate di fare le scelte giuste in vista di progetti importanti per il futuro.

Vergine: in questo momento le collaborazioni a livello lavorativo sono per voi molto importanti, cercate di comprendere le persone delle quali vi fidate in modo tale da poter portare avanti dei nuovi progetti. In amore, è possibile che ci siano delle discussioni e che qualche situazione vi causi della sofferenza, ma il recupero è dietro l'angolo.

Previsioni settimanali per tutti i segni

Bilancia: in questo periodo, a livello sentimentale, vi sentite sottotono.

Pubblicità

Ultimamente avete vissuto dei momenti polemici con il partner e delle discussioni è possibile che proseguano anche con il concludersi del mese di luglio. Cercate di comprendere ciò che desiderate dagli altri in modo da capire quali decisioni prendere. In campo lavorativo, la parte centrale della settimana sarà importante.

Scorpione: momento di insoddisfazione in campo sentimentale, è possibile anche che ci siano dei problemi a livello familiare.

Pubblicità

Cercate di discutere il più possibile per non lasciare nulla al caso. Nel lavoro, sono in arrivo degli incarichi nuovi, riflettete prima di comprendere se accettarli o meno.

Sagittario: è una buona settimana per dedicarsi all'amore, nei sentimenti vivrete un momento di recupero. Potete aprirvi con il partner e comprendere i suoi desideri. Prestate, però, attenzione nel weekend, quando potrebbero esserci delle delusioni. Nel lavoro, la settimana sarà impegnativa. Cercate di trovare il tempo per una vacanza.

Capricorno: non è un buon momento a livello professionale, impegnatevi il più possibile per portare avanti progetti già iniziati. In amore, state vivendo un momento di distrazione, non mancheranno tensioni in questo fine mese.

Acquario: le coppie che hanno portato avanti la propria relazione nonostante le incomprensioni, in questo periodo possono sentirsi più forti. In campo lavorativo, state vivendo una fase di incertezza, anche a livello finanziario.

Pesci: con la Luna favorevole, nella parte centrale del periodo, potrete vivere una bella ripresa in campo emotivo. Cercate di mettere da parte l'orgoglio per poter vivere al meglio il vostro rapporto con il partner. In campo professionale, ci sono delle scelte da affrontare, per i giovani invece delle nuove opportunità.