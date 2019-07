Il secondo mese dell'estate è arrivato. Di seguito, le previsioni astrologiche per i nati sotto il segno del capricorno con lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra l'uno ed il 31 luglio 2019, ma anche l'Oroscopo con consigli per gestire e affrontare la stagione estiva. Nelle ultime settimane, in campo sentimentale avete vissuto dei momenti sottotono. Non è stato facile affrontare alcune situazioni, anche a causa di Marte in opposizione che ha creato delle agitazioni.

Pubblicità

Pubblicità

Nel lavoro, non sono mancate delle novità, ma anche contatti interessanti per iniziare delle nuove collaborazioni e ottenere più possibilità per i progetti lavorativi futuri. In campo salutare, vi siete sentiti forti, nonostante la mole di responsabilità sulle vostre spalle.

Nel mese di luglio 2019, vi sentirete particolarmente stanchi. È possibile che soprattutto nella prima parte del periodo viviate dei momenti di stress a causa di tensioni nel lavoro e in amore.

Pubblicità

Nelle ultime due settimane del periodo potreste sentirvi meglio e vivere un recupero sia fisico che psicologico. In campo amoroso, è possibile che giungano dei dubbi, anche per le relazioni che proseguono da molto tempo. Quello di luglio sarà un mese sottotono, ma non impossibile da superare, se mantenete la calma. Nel lavoro, arriveranno invece delle buone risposte. Scopriamo nel dettaglio le previsioni che riguardano il lato sentimentale e lavorativo per i nati Capricorno nel periodo di luglio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Oroscopo luglio 2019: lavoro e amore per i nati nel segno del Capricorno

Come anticipato, in amore, quello di luglio non sarà un semplice mese da gestire per i nati sotto il segno del capricorno. È possibile che nascano dei dubbi anche in coppie che stanno insieme da lungo tempo. I single, in questo periodo non faranno degli incontri particolari, le nuove conoscenze potrebbero essere per voi insoddisfacenti. Cercate di tenere a bada le finanze perché questo potrebbe creare dei problemi a livello familiare. Nella terza settimana del mese, state più tranquilli e non alimentate polemiche che potrebbero solo crearvi dei problemi.

Nel mese di agosto, vivrete un momento di recupero e le coppie che hanno superato le crisi si riscopriranno più forti.

Per quel che riguarda il settore professionale, arriveranno delle buone opportunità e sarà possibile anche ricevere delle risposte che si attendevano da tempo. Cercate di sfruttare nel migliore dei modi le occasioni che si presenteranno, senza però agitarvi più del dovuto. Potrebbero nascere dei sospetti riguardanti i propri collaboratori, indagate, ma senza esporvi troppo fin quando non sarete certi che i vostri presentimenti siano reali.