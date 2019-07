Lunedì 15 luglio 2019 troviamo la Luna, Saturno e Plutone nei gradi del Capricorno mentre Mercurio retrogrado e Marte stazioneranno in Leone. Urano permarrà in Toro come Nettuno nel segno dei Pesci e Giove in Sagittario. Il Nodo Lunare, Venere ed il Sole si troveranno nell'orbita del Cancro.

Ariete bizzoso

Ariete: litigiosi. Ogni scusa sarà buona per innescare una polemica dialettica questo lunedì.

A pagarne maggiormente le spese sarà l'ambiente domestico dei nati del segno dove a partner e figli non sarà concesso alcun errore.

Toro: determinati. I nativi durante la giornata odierna, con tutta probabilità, lavoreranno alacremente senza quasi accusarne la stanchezza grazie ai favori astrali nel loro elemento. Amore in stand-by.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno, sia che si tratti dell'ambiente lavorativo che del focolare domestico sfodereranno un magnifico sorriso mettendo tutti di buon umore.

Cancro: senza infamia né lode. Giornata senza novità o scossoni di sorta quella che potrebbero vivere i nati Cancro. Dedicarsi ad attività ristoratrici come lunghe passeggiate o una capatina in palestra sarebbe un'ottima idea.

Lavoro 'flop' per Vergine

Leone: regime alimentare. Astri pressoché neutrali dove spiccherà la forza propulsiva di Marte nel loro segno che potrebbe spingere i nativi a regolare il loro regime alimentare rendendolo più salutare d'ora in avanti.

Vergine: attriti lavorativi. L'ambiente lavorativo di questo lunedì risulterà oltremodo ostico per i nati del segno che, non disponendo di sufficiente diplomazia al momento, potrebbero fare una gaffe col capo.

Bilancia: shopping. I nati Bilancia vorranno permettersi un acquisto d'eccezione durante il primo giorno della settimana e, con ogni probabilità, non baderanno a spese. Serata di passionalità ritrovata con l'amato bene.

Scorpione: menefreghisti. Lunedì dove i nativi potrebbero fregarsene delle richieste altrui pensando solo ed esclusivamente ai propri interessi. Il partner potrebbe non perdonare il loro egoismo e 'cantargliene quattro'.

Pesci nostalgico

Sagittario: stressati. Troppe le urgenze da ultimare durante la giornata per i nati Sagittario che, con tutta probabilità, si metteranno d'impegno per adempiere ad ogni incombenza arrivando, però, a sera stremati.

Capricorno: stacanovisti. Niente e nessuno potrà fermare i nati del segno questo lunedì, specialmente se stanno lavorando ad uno dei loro progetti lavorativi in essere. Cena galante.

Acquario: distratti. Idee ed intenti dei nati Acquario potrebbero risultare appannati e, di conseguenza, renderli distratti durante lo svolgimento delle faccende pratiche. Figli a cui badare.

Pesci: nostalgici. Nettuno nel loro segno in combutta con Venere spingerà perché la nostalgia prenda il sopravvento nelle menti native e probabilmente potrebbe riuscirci.

Attriti amorosi nel tardo pomeriggio.