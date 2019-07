L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla terza settimana di luglio individua un varco che ciascun simbolo zodiacale dovrà attraversare per raggiungere la felicità. I transiti planetari e, in particolare, gli spostamenti lunari provocano dei cambiamenti d'umore che si fanno sentire in coppia rendendo i rapporti ora più tesi ora più sensibili. Di seguito le previsioni astrologiche settimanali segno per segno che approfondiscono queste emozioni nelle relazioni a due.

Due cuori in uno nell'oroscopo dell'amore di luglio

Ariete: la vostra settimana inizierà in modo alquanto instabile per i sentimenti poiché sarete piuttosto insicuri e indecisi sul da farsi in coppia. Mancherete di una valutazione obiettiva per via di una Luna in quadratura che vi lascerà liberi a metà settimana, quando avrete una visione più chiara del vostro rapporto amoroso.

Toro: a inizio settimana potreste essere piuttosto volubili in amore e ricercare una certa indipendenza che vi farà uscire dagli schemi stabiliti dal rapporto amoroso.

Attenzione che questo spirito di ribellione a metà settimana potrebbe essere troppo irrispettoso e provocare liti in coppia.

Gemelli: una Luna amichevole a metà settimana vi renderà molto simpatici e sereni in coppia. Avete ben chiari i vostri obiettivi amorosi e sarete disposti a tutto per attuarli nel più breve tempo possibile. Una nuova intuitività vi spingerà ad applicare idee geniali per il benessere di coppia.

Cancro: in amore, apparirete piuttosto indecisi a inizio settimana, per via di un influsso lunare in opposizione che minaccia la vostra serenità di coppia. Non siate troppo capricciosi nei confronti del partner e non temete, il fine settimana sarà più felice per i sentimenti.

Leone: Mercurio e Marte, fino a venerdì insieme nel vostro cielo, rendono più concreti i rapporti di coppia poiché influenzati benevolmente da una spinta intellettuale che renderà più facile l'esternazione dei sentimenti.

Sabato Mercurio vi abbandonerà passando nel domicilio del Cancro, ma potrete sempre attuare una comunicazione costruttiva nella relazione.

Vergine: applicherete il metodo per migliorare la relazione di coppia e utilizzarla a vostro vantaggio. Sarete molto precisi e intuitivi procedendo a piccoli passi per concretizzare i vostri progetti sentimentali. Attenzione solo a un fine settimana che vedrà una Luna mistica alquanto nervosa poiché in opposizione rispetto al vostro cielo.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: pigri e troppo testardi poiché convinti di seguire esclusivamente le vostre idee senza lasciare campo libero al partner, potreste commettere degli errori che risulteranno poi insanabili. Cercate un confronto comunicativo con il partner ma fatelo prima di sabato, poiché quando Mercurio passerà in Cancro i chiarimenti saranno più difficili da attuare.

Scorpione: Luna e Plutone alleati a inizio settimana e in posizione favorevole rispetto alla vostra casa astrologica, vi renderanno magnetici e sensibili in coppia. Alcune esperienze emotive molto profonde vi assorbiranno completamente, quasi confondendovi le idee.

Sagittario: date il giusto peso a sensazioni che prima avevate accantonato. Alcuni emozioni potrebbero essere significative se approfondite in coppia e cercando un punto d'incontro che sia benefico per entrambi, eviterete inutili competizioni con il partner mirate a ottenere controllo proprio sulle emozioni.

Capricorno: improvvisamente vi accorgerete di essere troppo presi dalle responsabilità lavorative e vi renderete conto che state trascurando gli affetti di coppia. Lunedì sarà molto intuitivo per l'amore, poiché la Luna approfondirà i vostri sentimenti innescando eventi improvvisi e fortunati per la relazione a due.

Acquario: molto simpatici e più sensibili nei confronti del partner, potrete contare sull'appoggio favorevole di un'amicizia femminile che a metà settimana potrebbe esservi d'aiuto per raggiungere i vostri obiettivi amorosi, benefici per la serenità di coppia.

Pesci: la Luna vi diventerà complice in questa settimana e sarete più intuitivi e magnetici nei confronti del partner. Puntate tutto su un fine settimana idilliaco per i sentimenti, dovrete solo scacciare via una certa riservatezza e un'introversione che non faciliterà di certo l'approfondimento delle sensazioni di coppia.