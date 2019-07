L'Oroscopo di domenica 14 luglio approfondisce l'emotività di ciascun segno zodiacale, cercando di risolvere alcuni attriti amorosi e dando una nuova coscienza ai valori affettivi. Se Mercurio interagisce sull'intelligenza, garantendo una mente brillante e una buona comunicazione a Leone, Bilancia, Sagittario, Gemelli e Ariete, Venere punta un riflettore sulla capacità di amare di ciascun simbolo dello zodiaco.

Vediamo adesso le previsioni astrologiche segno per segno.

Astri e oroscopo di domenica

Ariete: gioiosi e vitali, sarete contagiosi e otterrete riconoscimenti positivi da amici e parenti, i quali non resisteranno al vostro carisma e a un modo di parlare molto convincente, che vi consentirà di ottenere i risultati sperati.

Toro: forse dovreste riposarvi un po' di più, vincendo un'eccessiva stanchezza che mette a dura prova la vostra resistenza nervosa. Alcuni imprevisti vi colgono impreparati, ma voi siete forti e riuscirete ad affrontare le difficoltà con coraggio.

Gemelli: i vostri entusiasmi saranno instabili a causa di un'opposizione lunare che insieme a Giove, vi rende quasi presuntuosi. Cercate di ridimensionarvi, va bene essere sicuri di voi stessi ma attenzione che un'eccessiva convinzione delle vostre capacità potrebbe farvi spingere troppo oltre.

Cancro: cercate di valutare i pro e i contro della vostra storia amorosa e se siete single, analizzate in maniera meno compulsiva e più razionale chi vi sta di fronte.

In questo modo potrete valutare al meglio le vostre esperienze amorose, evitando spiacevoli sorprese.

Leone: Luna e Mercurio incrociano le loro energie e creano un legame sottile e intellettivo tra sensibilità e obiettività. Sarete molto equilibrati nel vivere le sensazioni amorose, razionali e sensibili al punto giusto, affrontando la vita con mente sveglia.

Vergine: va bene sognare a occhi aperti ogni tanto, ma quando sono in gioco delle decisioni da prendere in maniera approfondita e consapevole, occorre che vinciate uno stato d'animo sognante innescato da una quadratura Luna-Nettuno e che ritorniate con i piedi per terra.

Previsioni astrologiche profonde dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto temerari grazie a un influsso fortunato di Giove che con Luna e Marte in sestile, vi rende però poco perseveranti. Cercate di arginare i molteplici interessi che tengono impegnata la vostra mente, dando la precedenza a quelli più urgenti, capaci di trasformare in meglio la vostra vita.

Scorpione: avete lavorato sodo e messo da parte una bella cifra, tutta da dedicare a spese utili per il vostro futuro.

Analizzate in maniera dettagliata di cosa avete bisogno e affrontate le spese solo dopo aver preso in considerazione tutte le prospettive inerenti al vostro benessere.

Sagittario: esprimerete i sentimenti con piena onestà e sentirete forte il bisogno di proteggere i vostri affetti e di essere protetti. Ricordi affettuosi e piacevoli di un passato nostalgico ritorneranno nella vostra mente grazie ad alcuni oggetti di cui desidererete circondarvi.

Capricorno: Venere in opposizione rende le vostre sensazioni troppo impulsive e potreste essere eccessivamente possessivi in coppia, lasciando campo libero a un subconscio troppo irrazionale. Contenete questa energia dirompente e incanalatela nel verso giusto.

Acquario: Mercurio in opposizione vi rende piuttosto confusi e anche Marte vi priva di alcuni stimoli vitali utili per smuovervi da questo torpore emotivo che vi attanaglia come in una morsa. In compenso però sarete molto originali e questo atteggiamento sarà apprezzato dagli amici e dal partner.

Pesci: un influsso lunare sensibile si miscela alla razionalità di Mercurio e smorza l'effetto fantasioso di Nettuno nel vostro domicilio. Ne conseguirà un modo di vedere la vita più brillante e concreto, utile per orientarsi al meglio nei confronti delle opportunità che si presentano e cogliendole al volo in modo fortunato.