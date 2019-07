Mercoledì 24 luglio 2019 troviamo la Luna nei gradi dell'Ariete mentre il Nodo Lunare, Venere e Mercurio stazioneranno in Cancro. Mercurio ed il Sole si troveranno in Leone con Nettuno che sarà stabile nel segno del Pesci. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano in Toro.

Lavori extra per Ariete

Ariete: lavori extra. Il trigono di fuoco in onda durante la giornata odierna metterà sul cammino dei nati del segno qualche opportunità lavorativa supplementare.

Pubblicità

Pubblicità

Data la dissonanza di Saturno farebbero bene a cogliere al volo tali occasioni.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dai Pianeti in questo martedì potrebbe risultare scarno per i nati Toro che, avendo poche energie a disposizione, rallenteranno il ritmo in vista di giornate più dinamiche.

Gemelli: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno, sia che si tratti di un'uscita mondana che di un incontro amoroso.

Pubblicità

Il loro sorriso smagliante sarà un biglietto da visita ben apprezzato.

Cancro: gelosi. Le faccende di cuore potrebbero presentare qualche difficoltà e la gelosia dei nati Cancro emergere prepotentemente. In serata una discussione chiarificatrice con l'amato bene placherà gli animi.

Leone intraprendente

Leone: intraprendenti. L'era del compleanno è iniziata e, con ogni probabilità, in queste 24 ore i nativi saranno più intraprendenti del solito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Favorite le idee dei lavoratori autonomi.

Vergine: perplessi. Il comportamento di un componente del nucleo familiare potrebbe destare qualche preoccupazione per i nati del segno che sulle prime agiranno impulsivamente dicendo ciò che pensano per poi, successivamente, tornare sui loro passi.

Bilancia: shopping. Il Sole leonino vorrà essere generoso coi nativi donando loro una giornata dedicata alle compere.

Sarà bene che non si lascino prendere la mano dalla foga dello spendere.

Scorpione: taciturni. Scucire una parola dalla bocca dei nati Scorpione quest'oggi sarà un'impresa ardua, specialmente per l'amato bene che dovrà sorbirsi mugugni e borbottamenti.

Acquario distratto

Sagittario: viaggi. Martedì in cui i nativi, c'è da scommetterci, vorranno dedicarsi alla loro 'oasi di relax' organizzando un viaggio assieme al partner.

Pubblicità

La durata non sarà importante quanto la frenesia della prenotazione.

Capricorno: stacanovisti. Lavoreranno alacremente sino a sera mettendo, però, da parte le faccende di cuore. Il partner dal tardo pomeriggio potrebbe sottolineare certe mancanze. I nativi del segno farebbero bene a sopperire per non peggiorare le cose.

Acquario: distratti. Idee ed intenti dei nativi saranno, con tutta probabilità, poco fluidi in questa giornata a causa delle copiose dissonanze planetarie.

Pubblicità

Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax.

Pesci: nullafacenti. Poco o nulla vorranno fare i nati Pesci quest'oggi perché il solo sostegno Nettuniano non riuscirà a donargli la grinta necessaria per affrontare la giornata col piglio giusto.