L'Oroscopo di domani 23 luglio 2019 è pronto a svelare la nuova classifica stelline generale riguardante i segni zodiacali della prima sestina. In evidenza, come sempre, soprattutto le nuove previsioni incentrate sulla giornata di martedì. Prima di iniziare a valutare la giornata dei segni compresi fra Ariete e Vergine, è necessario mettere in risalto un nuovo transito astrale assolutamente di prim'ordine: l'ingresso del Sole in Leone, presente nel segno di Fuoco alle ore 02:51 della notte.

Questo martedì si presume possa essere molto positivo, oltre che per lo scontato Leone, anche per gli amici nativi in Ariete e Toro, nel frangente valutati a cinque stelle. Invece, in base a quanto estrapolato dalle effemeridi e riportate nelle previsioni zodiacali del 23 luglio, a dover subire flussi astrali poco positivi saranno gli amici Gemelli. Il sensibile segno di Aria sarà costretto a fronteggiare la pericolosa specularità negativa in cui versa attualmente Giove: ansiosi di sapere come fare per mitigare i relativi influssi negativi? Bene, andiamo ai dettagli, segno per segno.

Classifica stelline 23 luglio 2019

Un nuovo giorno sta per arrivare, curiosi di sapere cosa riserverà l'Astrologia il secondo giorno della settimana? Come al solito, metro di misura nel giudicare il periodo è la nostra esclusiva classifica stelline, in questo contesto interessante il giorno 23 luglio 2019. Questo martedì, in base a quanto espresso dalle effemeridi, si prevede che possa essere vincente sia in amore che nel lavoro per tre segni.

In primo piano, oltre ai simboli già anticipati, ovvero Leone, Ariete e Toro, il periodo sorride abbastanza anche agli amici del Cancro e della Vergine previsti entrambi in giornata positiva con quattro stelle. I dettagli a seguire:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Ariete, Toro;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★: Gemelli.

Oroscopo martedì 23 luglio, la giornata

Ariete - Giornata piacevole e molto interessante: i vostri progetti sono destinati ad andare in porto in tutti i campi, ma non siate troppo precipitosi.

Rimanete con i piedi per terra cercando di bilanciare gli impegni e nello stesso tempo di non trascurare la famiglia, gli amici e il lavoro. Secondo le previsioni, per quanto riguarda l'amore, tanta serenità e tranquillità avrete nei confronti della persona che amate. Vivrete momenti idilliaci e naturalmente indimenticabili: era ora, dunque godeteveli tutti. In coppia troverete facilmente la soluzione più idonea per rimettere in sesto 'quella cosa' che sapete.

Single, gli astri invitano a smuovere un po' le acque della routine a chi ha veramente intenzione di portare a termine qualche nuovo approccio a sfondo sentimentale. Con il magnifico cielo che avete, potrete senz'altro concedervi delle nuove evasioni. Nel lavoro, non indugiate troppo se avete qualche progetto importante che riguarda la professione. Datevi da fare e cogliete al volo tutte le opportunità che vi si potrebbero offrire.

Toro - Questo martedì sarà ottimo secondo le previsioni del giorno, per molti di voi Toro. Infatti, quasi tutta la giornata potrebbe regalare momenti ideali per occuparvi di questioni rimandate da tempo, come per esempio riordinare, fare manutenzioni o dare inizio a un hobby creativo. In amore, sarete percorsi da un sentimento molto intenso che vi farà perdere ogni inibizione. Vi stupirete di voi stessi per l'ardore di cui sarete presi. Finalmente qualcuno di voi capirà quanto importante sia avere a fianco una persona meravigliosa: l’amore può essere anche il rifugio dalle fatiche quotidiane, sappiatelo. Single, sfruttate le occasioni che vi piovono sotto il naso e smettetela di fare gli incontentabili. Verranno giorni in cui le stelle non saranno più tanto generose nei vostri confronti e allora rimpiangerete le tante occasioni perse. Datevi da fare adesso che potete, ok? Nel lavoro, è giunta l'ora di scrutare l'orizzonte: qualcosa di buono vi aspetta senz'altro, quindi non esitate. Non sarà facile, soprattutto, se avrete da fare delle scelte: consolatevi, gli astri e soprattutto la Luna saranno pienamente dalla vostra parte.

Gemelli - La giornata di martedì 23 luglio è già stata scritta nel prezioso libro degli astri. Diciamo subito che le due stelle a corredo del segno indicano un periodo difficile, questo lo sapete, quindi vediamo come affrontare al meglio questo frangente giudicato con il 'ko'. In amore, anche la Luna vi remerà contro, sappiatelo. Dunque, non date corpo ai fantasmi del passato e, soprattutto, lasciate stare le scenate di gelosia: non avete motivo per dubitare della sincerità della persona che amate, quindi state sereni. Single, l’entusiasmo di una persona che ricambia i vostri sentimenti vi farà vivere momenti molto appassionanti: potrete sognare in grande in questo periodo, baciati dalle stelle più luccicanti. Nel lavoro invece, sentirete parecchia pressione addosso e vi sembrerà di essere 'osservati'. Questa sensazione vi porterà a rendere meno sul lavoro o a mettere in discussione qualche buona relazione professionale: calma!

Cancro - Si prepara a fare il suo ingresso un martedì davvero non male, ovviamente se preso con lo spirito giusto e senza strafare. Sappiate che, spesso, la vita ci impone delle piccole/grandi sfide da affrontare: dovete usare tutta la vostra forza d'animo e tanta pazienza. Le previsioni di martedì consigliano in amore di tenere i nervi saldi: offrite di più se volete che anche il partner si lasci andare, ok? Potrebbe essere il momento giusto per fare un passo avanti in quella situazione che sapete. Diciamo che se vi impegnerete con serietà, senz'altro il partner si allineerà di buon grado. Single, una persona che non vedete da tempo, probabile vecchia amicizia d’infanzia, si rifarà viva all’improvviso: forti emozioni e batticuore a mille. Nel lavoro, potrebbe manifestarsi qualche ostacolo di troppo. Se così dovesse essere, non agitatevi, anche perché qualcuno arriverà in vostro aiuto consigliandovi. Riuscirete a risolvere comunque, tranquilli.

Leone 'top del giorno' - In arrivo una giornata davvero da 'effetti speciali'? Ebbene si, almeno secondo quanto ricavato dalla vostra carta astrale, la giornata di fine settimana potrebbe regalare a molti nativi tanta fortuna sia negli affetti che nella professione: il motivo? Certamente l'ingresso del Sole in Leone favorirà molte situazioni sottoposte ad eventuali problemi. In amore, il periodo vi regalerà momenti dolci, appaganti e degni di essere gustati come si fa con una buona pietanza, un gelato o una pizza. Le emozioni più importanti saranno date dalla complicità che si verrà ad instaurare con il vostro partner, quindi non deludetelo, ok? Single, periodo vivace e stimolante: rinascerà una reale voglia di vivere intensamente, si riaccenderà l’entusiasmo e l'istinto per le conquiste amorose. Nel lavoro, gli astri invitano a rilassarsi: non preoccupatevi più di tanto delle cose che eventualmente non dovessero girare come vorreste. Presto arriveranno ottime notizie.

Vergine - Questo fine settimana sarà all'insegna della solita tediosa routine per tanti di voi Vergine. Dunque si profila un periodo certamente non negativo: si consiglia di non pensare a cose impegnative o a situazioni potenzialmente in grado di stressare il cervello. Parola d'ordine 'relax', a tutti i costi. L'oroscopo di domani 23 luglio consiglia in amore di essere disponibili e pronti a soddisfare i bisogni del partner. L’affetto per l’altro sarà la base su cui poi fondare tutto il resto. Anche eventuali divergenze di vedute serviranno a crescere insieme. Single, nonostante il vostro umore ballerino finisca spesso per rattristarvi, riuscirete nell'impresa di fare un incontro importante. Dite la verità, è questo che da tempo desiderate, non è così? Per questo motivo gli astri invitano a non sciupare nessuna occasione. Nel lavoro, una bella notizia e una nota dolente: chi di voi è ancora in cerca di un impiego? Bene, troverete ben pochi riscontri purtroppo: calma. Invece, se un lavoro l'avete già (e questa è la buona novella), andrete incontro ad un periodo d'oro.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.