Martedì 23 luglio 2019 troviamo la Luna nel segno dell'Ariete mentre Marte ed il Sole si troveranno in Leone. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario ed Urano che stazionerà in Toro. Mercurio, il Nodo Lunare e Venere saranno in Cancro e Nettuno rimarrà stabile in Pesci.

'Colpi di fulmine' per Gemelli

Ariete: dittatoriali. Niente e nessuno potrà obiettare sui comportamenti dei nati del segno quest'oggi, il loro fare impositivo sarà probabilmente orientato sul fronte amoroso dove il partner non avrà voce in capitolo.

Toro: distratti. Mercurio cancerino andrà a scontrarsi con la triade di Terra formata da Urano-Plutone-Saturno provocando nei nativi un appannamento mentale che li renderà, con tutta probabilità, poco lucidi durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: 'colpi di fulmine'. Un incontro casuale in un ambiente insolito (col benestare di Urano) potrebbero far scattare la scintilla amorosa al primo sguardo per i nati Gemelli.

Lavoro in secondo piano.

Cancro: umore 'flop'. Lo spostamento solare provocherà, c'è da scommetterci, un abbassamento del tono umorale dei nativi, già non eccelso nell'ultimo periodo, ma ciò non influirà nelle loro prestazioni lavorative dove dimostreranno ugualmente il loro valore.

Stress per Vergine

Leone: euforici. Il Solleone fa la sua venuta ed i nativi inizieranno a respirare l'aria del cambiamento mettendo subito in atto le loro idee.

Qualche ostacolo in più sarà probabile per la prima decade ma nulla di preoccupante.

Vergine: stressati. Tante, forse troppe le incombenze da ultimare in questa giornata per i nati del segno che, con ogni probabilità, non si risparmieranno nel mettersi in moto arrivando a sera oltremodo stanchi e stressati.

Bilancia: incontri. I single del segno potrebbero essere, nei casi di separazioni recenti, disillusi verso l'amore ma questo martedì il loro mood virerà, c'è da scommetterci, verso il possibilista visti gli incontri stuzzicanti che faranno.

Scorpione: amore 'flop'. Le faccende di cuore potrebbero subire una battuta d'arresto che sembrava essere preannunciata dalle vicissitudini dell'ultimo periodo. Sarà bene che esaminino bene il rapporto col partner anzichè trascinare relazioni che di amoroso ormai hanno ben poco.

Acquario fiacco

Sagittario: buon umore. Sebbene alcuni Pianeti 'remino contro' i nativi in queste 24 ore potrebbero ritrovare il sorriso unito al buon umore, grazie principalmente al trigono Sole-Luna-Giove nel loro Elemento che vorrà vederli in pace con se stessi.

Capricorno: routine. Martedì senza infamia nè lode quello che, con tutta probabilità, vivranno i nati del segno. Le faccende quotidiane si svolgeranno come d'abitudine e la giornata scivolerà via in un batter d'occhio.

Acquario: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri durante la giornata potrebbe risultare povero e, di conseguenza, i nati Acquario non avranno molte energie a disposizione.

Figli da attenzionare.

Pesci: amici nemici. Oggi i nati del segno avranno, con ogni probabilità, a che fare con qualche conoscenza amicale che si comporterà in maniera scorretta e loro, tirando le somme, sapranno valutarla d'ora in poi come merita realmente.