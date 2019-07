L'Oroscopo della penultima settimana di luglio approfondisce i transiti planetari in modo preciso e fortunato, individuando gli influssi positivi in grado di portare benefici a ciascun segno zodiacale, sia in ambito lavorativo che in campo affettivo. Giovedì il Sole si trasferirà dal domicilio astrologico del Cancro in quello del Leone, garantendo una carica energetica anche a Gemelli, Bilancia, Sagittario e Ariete. Di seguito le previsioni astrali segno per segno da lunedì 22 a domenica 28 luglio.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: a metà settimana la Luna entrerà nel vostro cielo e sarete molto impulsivi ed estroversi. Attenzione a non voler dominare a tutti i costi in amore, tiranneggiando il partner con le vostre prese di posizione. Uno spirito avventuroso e intraprendente vi farà trovare la soluzione giusta al momento giusto in ambito lavorativo.

Toro: martedì potreste essere scombussolati da tumulti emotivi sprigionati dalla congiunzione di Luna e Urano. Troppo impulsivi e altalenanti, attenzione alle infatuazioni amorose troppo azzardate.

Avrete voglia di cambiare, di non cristallizzarvi nelle solite idee, ma fatelo con moderazione.

Gemelli: molto magnetici e carichi di energia nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato, riuscirete a soddisfare un desiderio di predominio proprio per la vostra volontà inesauribile, la vostra ampiezza di vedute e una forma fisica invidiabile. La posizione della Luna vi sarà favorevole ed entrerà nel vostro cielo proprio domenica, rendendovi molto affettuosi e sensibili.

Cancro: la vostra settimana inizierà alla grande, con Venere che incrocerà le sue energie con un astro d'argento molto sensibile. Vi distinguerete per la vostra eleganza e per un modo di amare molto profondo e consapevole. Sole da giovedì in poi vi abbandonerà, ma potrete contare sempre su Mercurio per potenziare la vostra intelligenza e dare il massimo in campo professionale.

Leone: martedì gli influssi lunari saranno favorevoli per voi del Leone e vi regaleranno un temperamento volitivo e aperto alle iniziative.

Attenzione a non essere troppo privi di perseveranza nell'attuare i vostri progetti. Nella giornata di giovedì il Sole entrerà a illuminare il vostro cielo e amerete profondamente chi vi sta vicino.

Vergine: in questa settimana sarete molto volubili nei confronti dell'amore e molto determinati a seguire un istinto indipendente che aprirà le vostre vedute mentali e vi farà ricercare nuovi orizzonti, capaci di garantirvi un amore più libero. Il Sole si avvicinerà al vostro cielo e sarete più carichi di energia vitale, tutta da riversare in ambito professionale.

Oroscopo settimanale dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna in opposizione a metà settimana vi porterà a essere troppo capricciosi in amore. Passionali ma incostanti, rischierete di disperdere le energie positive di Marte. In compenso, il Sole lascerà una posizione di quadratura per divenirvi favorevole e come un forte condottiero, potrete primeggiare sul lavoro.

Scorpione: Luna e Venere già da lunedì saranno in trigono per voi, ciò significa che voi single potrete avviare intriganti avventure sentimentali e voi Scorpione in coppia potrete contare su un fascino fuori dal comune, utile per ammaliare il partner.

In ambito lavorativo, attenzione alle giornate centrali, quando l'entrata del Sole in Leone vi renderà piuttosto testardi e poco collaborativi nei confronti dei colleghi.

Sagittario: Mercurio in questa settimana vi metterà i bastoni tra le ruote, confondendovi le idee e limitando la vostra comunicazione sia in ambito lavorativo che in quello sentimentale. Alcuni ostacoli vi sembreranno insormontabili ma non temete, avrete sempre Giove dalla vostra.

Capricorno: sospettosi in ambito sentimentale soprattutto mercoledì, sarete piuttosto malinconici. Alcune preoccupazioni familiari potrebbero affliggervi ma ritirandovi nella vostra interiorità non risolverete le situazioni. Cercate di ritrovare nuovi slanci vitali e parlate maggiormente del vostro stato d'animo con il partner, ciò favorirà anche la sfera professionale.

Acquario: una Luna intraprendente veglierà sui vostri sentimenti e rasserenerà la vostra sfera emotiva. Solo a metà settimana potreste essere eccessivamente nervosi per via di alcuni transiti planetari che vi metteranno alla prova, sfidando la vostra sicurezza e la capacità di concentrazione in ambito lavorativo.

Pesci: la vostra settimana inizierà con una Luna sensibile nel vostro cielo che vi renderà più intuitivi e potenzierà la vostra immaginazione. Potrete investire queste peculiarità in ambito lavorativo, rendendo il vostro operato molto originale. In amore potrete vivere splendidi momenti in modo più consapevole, Mercurio e Venere vi saranno propizi. Attenzione solo a domenica che vedrà una Luna nervosa in quadratura.