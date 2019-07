Venerdì 12 luglio 2019, la Luna transiterà nei gradi dello Scorpione, mentre il Nodo Lunare, Venere e il Sole si troveranno in Cancro. Giove rimarrà in Sagittario, come Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Nettuno stabile nei gradi dei Pesci, Urano stazionerà nel segno del Toro.

Cancro galante

Ariete: perplessi. Il comportamento del partner potrebbe sorprendere i nativi, che solo nelle ore serali si renderanno conto che le loro perplessità erano esagerate.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri potrebbe risultare scarno per i nati del segno, che probabilmente dovranno fare i conti con una certa dose di stanchezza durante lo svolgimento delle incombenze pratiche.

Gemelli: famiglia d'origine. Il focus per i nati Gemelli sarà orientato con ogni probabilità sulla famiglia. Il loro supporto morale risulterà necessario, oltre che apprezzato da tutti i componenti.

Cancro: galanti. Magnifici i movimenti planetari del venerdì per i nati del segno, che godranno di 24 ore d'affetto e galanterie con l'amato bene. Lavoro in secondo piano.

Pubblicità

Lavoro 'flop' per Vergine

Leone: relax. Venerdì i nativi potrebbero optare per mettere in stand-by le attività per dedicarsi al loro benessere psico-fisico. Ripartiranno con una nuova e fresca energia.

Vergine: lavoro 'flop'. L'ambiente lavorativo potrebbe risentire delle copiose dissonanze planetarie. Sarà bene che usino diplomazia nel rispondere alle accuse.

Bilancia: stressati. Tante, forse troppe, le urgenze lavorative da ultimare questo venerdì, anche se si sommeranno le faccende familiari, dalla casa ai figli.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

L'oppressiva routine potrebbe stressare i nati Bilancia, almeno sino a metà pomeriggio.

Scorpione: stili innovativi. Cambiare qualcosa di tangibile nella loro quotidianità è un pensiero fisso nelle menti native. Questo venerdì potrebbe essere il giorno ideale per attuare queste novità.

Pesci romantico

Sagittario: viaggi. Che si tratti di organizzare un viaggio intercontinentale, un breve viaggio fuori porta o semplicemente un volo, ecco che i nati del segno sceglieranno di cambiare luogo fisicamente o mentalmente per ricaricare le batterie.

Capricorno: tranquilli. Giornata che scorrerà probabilmente senza troppe novità: i nati del segno potrebbero sfruttare questa momentanea situazione per dedicarsi ad un rilassante hobby.

Acquario: acquisti. I nativi in queste 24 ore potrebbero essere presi dalla smania di concedersi un acquisto all'ultimo grido.

Pesci: romantici. Venerdì positivo per le faccende di cuore dei nati Pesci, che con grande soddisfazione del partner risulteranno galanti, organizzando anche una cenetta a lume di candela e con petali di rose rosse.