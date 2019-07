L'Oroscopo di domani giovedì 11 luglio 2019 per i segni della prima sestina è arrivato ed è pronto per essere visionato da voi lettori. In evidenza quest'oggi i comparti della vita dedicati all'amore e al lavoro messi in relazione ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: curiosi di scoprire come saranno le stelle di questo giovedì? Bene, allora vediamo subito di dare un breve ed esauriente anticipo su cosa indicano le previsioni per i sei simboli astrali messi sotto torchio quest'oggi.

L'astrologia del momento porta buone notizie e tanta positività in questa parte della settimana in primis ai nati nel segno del Toro, al momento valutato al 'top del giorno'. A fare altrettanto bella figura, visto le splendide cinque stelle a corredo del segno, senz'altro gli amici dell'Ariete. Di contro invece, secondo le previsioni zodiacali del 11 luglio, le stelle puntano il dito verso i nati in Leone e Vergine, entrambi nel frangente sotto pressione da parte di configurazioni astrali tutt'altro che positive. A questo punto conviene iniziare ad analizzare i singoli segni, ovviamente dopo aver messo in evidenza la scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 11 luglio 2019

Un pimpante giovedì è già alle porte, giro di boa naturale indicante il picco massimo della settimana in corso. Vediamo allora di dare una valutazione oggettiva alla giornata stessa andando a sfogliare virtualmente la nuova classifica stelline interessante il giorno 11 luglio 2019. In primo piano, oltre ai simboli già anticipati ovvero Toro e Ariete, il periodo sorride abbastanza anche agli amici dei Gemelli nonché a coloro del Cancro considerati discretamente positivi e segnalati con quattro stelle.

Invece difficoltoso e tutto improntato alla noia e alla flemma generale il prossimo percorso quotidiano per Leone e Vergine, ambedue valutati in questo caso con le due stelle relative ai momenti classificati con la spunta del 'ko'. A seguire il responso astrale parziale con le stelle per la giornata di giovedì:

Top del giorno : Toro;

: Toro; ★★★★★: Ariete;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★: Leone, Vergine.

Oroscopo giovedì 11 luglio, lavoro e sentimenti

Ariete - Giornata di metà settimana messa in conto davvero come super-positiva.

In generale diciamo che sarà un periodo abbastanza bello, anche se a tratti anche leggermente nervoso: evitate di immischiarvi in questioni dubbie, prendendo magari le distanze da possibili rischi. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, tutto procederà più che bene. Cercate di fare attenzione solo all'ambiente familiare: se volete vivere tranquillamente una storia affettiva attualmente ancora nella parte iniziale, non fatevi condizionare da nessuno!

Qualche componente del vostro nucleo familiare potrebbe intromettersi fra voi e la persona amata rischiando di rovinare il futuro del bel rapporto che sta nascendo. Single, vi verranno in mente le domande giuste da usare nei momenti più indicati: riuscirete a vederci chiaro in alcune questioni sentimentali. Finalmente il vostro ottimismo si rivelerà prezioso alleato aiutando ad illuminare chiaramente la strada giusta sulla quale far avanzare il cuore.

Nel lavoro infine, fate attenzione che l'ambiente nel quale operate non vi crei qualche problema. Evitate di strafare e non osate più di tanto: aspettate il momento giusto per fare o disfare. Di certo più avanti potrebbero aprirsi spazi nuovi, abbiate fede.

Toro 'top del giorno' - Giovedì perfetto per fare tutto o quasi. In generale molti di voi Toro avrete tanta voglia di svagarvi, di rendere la vostra vita più interessante e varia. Nel corso del periodo sforzatevi di seguire, magari con un certo impegno, il buon istinto e qualche consiglio opportuno: grazie all'autostima e al senso dell'umorismo riuscirete a sdrammatizzare anche situazioni pesanti. In amore quindi, la dolce 'musa dei poeti' (leggasi ovviamente 'la Luna') vi sarà amica al massimo sostenendo ogni vostra iniziativa a carattere affettivo/sentimentale. Molti di voi avranno probabilmente vita facile e strada spianata, il che permetterà di iniziare e poi concludere la giornata nel migliore dei modi. Non farete quindi fatica ad architettare qualcosa di speciale per voi e il partner. Single, in questo periodo finalmente riuscirete a porre le basi per un rapporto vincente, piacevole e, si spera per voi, duraturo e gratificante. Le stelle saranno lì, pronte per aiutarvi, quindi non fatevi scappare questa opportunità, ok? Nel lavoro non incontrerete alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee. In pratica sembrerà che tutti siano stregati dalla vostra persona, come magicamente sedotti. Approfittatene con chi è in debito con voi o con chi vi deve ancora dei favori arretrati.

Gemelli - Da qualche tempo tanti di voi Gemelli stanno vivendo una questione piuttosto complessa, soprattutto per quanto riguarda la vita familiare. Oggi o al massimo domani finalmente riuscirete ad assestare un bel colpo verso la risoluzione di un annoso quanto complicato problema. In amore, gli astri vedono la vostra relazione amorosa ben salda sotto tanti punti di vista: la sincerità e il buon dialogo rappresentano punti fermi su cui contare, soprattutto in certi momenti. In coppia, chi vive in condizioni affettive precarie o poco serene avrà la tentazione per un’evasione sentimentale. Attenzione, se uscirete 'fuori dal seminato' avrete solo da perdere! Single, ci potrebbero essere incontri e novità e l'amicizia potrebbe dominare la scena. Se poi sarete favorevoli a un prosieguo più profondo, dunque pronti a trasformare una bella amicizia in amore profondo, nessun ostacolo, sicuramente la controparte sarà ben felice di assecondarvi. Nel lavoro, progressi in vista, anche se per il momento ancora leggeri: il periodo abbastanza a favore invita a mettercela tutta. In taluni casi, per non cedere al nervosismo cercate di fare buon viso a colleghi e situazioni.

Cancro - Giornata sufficientemente interessante. A chi di voi Cancro ha problemi o situazioni in bilico diciamo subito che una soluzione 'per tutto' non esiste: una scappatoia potrebbe essere il saper ben parlare, possibilmente al momento opportuno cercando di essere il più possibile diretti e incisivi. Così facendo non sbaglierete mai... Le previsioni di giovedì intanto, parlando d'amore, vedono ogni vostra eventuale finezza divenire la vostra più grande forza. Soprattutto in ambito di coppia sarete in grado di seminare ciò che vorrete e di conseguenza raccogliere ottimi frutti: riuscendo a farsi capire magari senza essere invadenti farete la felicità del partner e voi sarete ancora più radiosi del solito. Single, una sorpresa romantica da parte di un pretendente vi metterà di buon umore cambiando la giornata in positivo. Diciamo pure che nell'aria c'è già odore di nuovi incontri: a voi cari amici, basterà solo crederci. Nel lavoro, si consiglia di investire più tempo e nuove energie: si prevede per voi una continuazione dell'attuale periodo su linee sicuramente non troppo proficue. Consiglio: invece di pensare troppo in grande, cominciate col mettere da parte qualche spicciolo che in futuro potrebbe esservi molto utile...

Leone - Questa parte della settimana per voi nativi del Leone, come annunciato in apertura partirà e chiuderà abbastanza negativamente. Un consiglio valido per la maggioranza di voi, vista la tendenza ad andare sempre di corsa: fermatevi un attimo a 'respirare' altrimenti in questa giornata finirete per mettere in secondo piano cose realmente importanti. In amore quindi, evitate le polemiche o le critiche, anche perché il partner potrebbe risentire delle vostre osservazioni (molto spesso fuori luogo, buttate giù tanto per...). Siate anche meno rigidi con voi stessi: per una volta concedetevi una pausa per ricaricare l'energia, ok? Single, confidate pure senza timore eventuali crucci o perplessità alla persona che interessa, anche perché non siete poi così bravi (come pensate) a nascondere certe cose, e lo sapete bene vero? Diciamo che oggi Cupido non avrà grandi novità per voi cuori solitari, soprattutto coloro da poco slegati da una coppia, quindi dovete solo attendere tempi migliori. Nel lavoro invece si sta per affacciare un cambiamento molto importante e dovreste aver capito che per affrontare le questioni di oggi non potete ricorrere agli strumenti di ieri. Il cammino si caratterizza per continui alti e bassi, non scoraggiatevi ancor prima di iniziare qualsiasi cosa.

Vergine - La giornata di giovedì vi vedrà polemici ed anche abbastanza recriminatori verso quelle persone che avranno la sventura di sfiorare la vostra presenza. Se potete, trascorrete pure una tranquilla giornata in sana solitudine, in modo da prepararvi al meglio per l'ultima parte della settimana che rimane: ricevuto il messaggio? L'oroscopo di domani 11 luglio a fronte di quanto appena detto invita a tenere un atteggiamento attento e scrupoloso soprattutto in amore. In molte coppie il rapporto stagna, ma potrebbe filare sicuramente molto meglio. Decidetevi a coltivarlo giorno dopo giorno valorizzando l’ascolto, l’empatia e l’armonia. Dunque, senza tergiversare come al solito, datevi da fare: se necessario, fate voi la prima mossa, ok? Single, in tanti (si spera) sarete molto comunicativi, specialmente con le persone che incontrerete prossimamente: sorriderete sempre, anche nelle situazioni più imbarazzanti, sarà il miglior modo per conquistare simpatie e nuove amicizie. Nel lavoro, per chiudere, dovete fare ordine tra le spese ed i vari incartamenti perché l'orbita astrale preannuncia problemi burocratici ed amministrativi da risolvere in tempi stretti. Non andate nel panico, mantenete la calma e iniziate a considerare l'ipotesi di rivedere il modo di organizzare il vostro operato.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.