Un contatto sottile e ricettivo tra i vari pianeti dello zodiaco sprigiona delle energie positive utili per aiutare ciascun simbolo zodiacale a vivere l'amore e le relazioni a due in modo più armonioso. L'Oroscopo dell'amore di coppia di sabato diventa complice della felicità sentimentale. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di sabato

Ariete: un nuovo ottimismo vi viene garantito da un trigono favorevole di Giove e Luna, pronto per essere utilizzato nella coppia per progredire.

Sarete simpatici e generosi con il partner, ricercando un benessere più spirituale che materiale.

Toro: vi piace essere imprevedibili in coppia e questo atteggiamento originale deriva da un Urano carico di energia che incendia il Sole del Cancro, provocando scintille simili a fuochi d'artificio. Ecco che vi inventerete qualcosa di davvero speciale per stupire il partner.

Gemelli: una leggera brezza amorosa accarezza il vostro volto e riscalda il vostro cuore.

E' un nuovo inizio per l'amore tutto da scoprire attimo dopo attimo, approfondendo lati del partner che non avevate mai scoperto.

Cancro: la vostra serenità è molto vitale in coppia e sarete molto aperti a manifestare i sentimenti che provate al partner. Ci terrete molto a difendere i vostri affetti familiari, consci che la vostra felicità di coppia sprigiona maggiore tranquillità nel focolare domestico.

Leone: la Luna nel vostro cielo astrologico vi rende molto volubili e facili da ferire nell'orgoglio.

Un'intelligenza curiosa e brillante cammina a braccetto con il vostro modo di amare molto ambizioso, che non ammette lamentele sulla vostra maniera di vivere l'amore di coppia.

Vergine: in coppia, troverete le soluzioni giuste afferrando al volo alcune intuizioni che saranno preziose per il benessere della relazione. Cercherete di dare sempre il meglio di voi stessi, superando le avversità con responsabilità e coraggio.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Luna e Mercurio dal domicilio del Leone risultano un'accoppiata vincente per voi e vi rendono molto affettuosi con il partner.

Il clima che si stabilisce in coppia sarà di comprensione reciproca e voi sarete più sensibili, grazie ad alcuni ricordi dell'infanzia che giungono a riscaldarvi il cuore.

Scorpione: un influsso planetario non molto favorevole non minaccia la vostra intelligenza, ma sprigiona delle manie o delle fissazioni che si fanno sentire in coppia. Attenzione a non lasciarvi prendere da un'eccessiva curiosità che potrebbe innescare pettegolezzi.

Sagittario: l'unico rischio che correrete in coppia è quello di non sentirvi degni di essere amati dal partner, forse per via di alcune insicurezze che riaffiorano prepotenti e che voi cercate di nascondere alla perfezione.

Non temete, Giove vi è favorevole, dovete solo credere maggiormente in voi stessi.

Capricorno: il rigore saturniano offusca per un po' la vitalità di un Sole posizionato in Cancro. Questa opposizione astrologica si fa sentire e vi cela un tantino la vista nei confronti dell'amore. Non lasciatevi prendere da un senso di frustrazione, ma cercate un escamotage che sia costruttivo per la relazione a due.

Acquario: una Luna in opposizione stravolge un po' gli affetti, la vostra sensibilità in coppia, confondendovi le idee.

Forse è giunto il momento di nuotare controcorrente, vincendo questa sorta di apatia amorosa e dando il via a stravolgimenti positivi per il benessere della relazione.

Pesci: Venere e Urano vi elargiscono un approfondimento originale dell'amore e finalmente potrete vivere le sensazioni in modo più leggero, vincendo gli imprevisti e le sfide con maggiore sicurezza nelle vostre capacità.