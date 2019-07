Lunedì 8 luglio 2019, la Luna si troverà in Bilancia mentre Venere, il Nodo Lunare e il Sole saranno in Cancro. Mercurio e Marte si troveranno sui gradi del Leone e Nettuno sarà stabile in Pesci. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Giove nel Sagittario e Urano nei gradi del Toro.

Toro distratto

Ariete: nervosi. Gli Astri saranno dissonanti in questa giornata per i nati del segno. Le discussioni in ambito lavorativo potrebbero nascere per futilità, sarà bene evitarle.

Toro: distratti. Il contrasto 'mercuriale' porterà ai nativi un appannamento mentale e dunque scarsa lucidità verso le prossime mosse da compiere nella quotidianità. Amore in secondo piano.

Gemelli: relax. Lunedì i nati Gemelli cercheranno di ultimare prima possibile tutte le urgenze del giorno. Poi potranno finalmente dedicarsi al relax che tanto desideravano.

Cancro: passionali. Se da un lato le faccende lavorative potrebbero destare qualche preoccupazione di troppo, dall'altro le faccende di cuore regaleranno ai nati del segno probabilmente momenti di grande passione.

Shopping per la Bilancia

Leone: energici. Pieni di spirito d'iniziativa grazie alle abbondanti energie fornite dai pianeti. I nativi non si risparmieranno nel perseguire i loro obiettivi.

Vergine: sfacciati. Una parola fuori luogo potrebbe pesare come un macigno durante la giornata dei nati Vergine. Potrebbero sbagliare persona e luogo della loro esternazione al vetriolo e pagarne salate conseguenze.

Bilancia: shopping. L voglia di acquisti potrebbe essere la protagonista del lunedì bilancino.

Che sia per la casa, i figli o l'arredamento, i nativi non baderanno a spese. Amore in stand-by.

Scorpione: tristi. L'umore sarà al di sotto della media sia per le faccende lavorative e in parte anche per qualche attrito inaspettato.

Acquario stressato

Sagittario: briosi. Saranno l'anima della festa ovunque andranno, sopratutto se stanno lavorando sodo anche d'estate.

Capricorno: famiglia d'origine. La famiglia potrebbe chiedere il supporto dei nativi durante la giornata e la loro tempestiva azione risulterà ben apprezzata dai genitori.

Acquario: stressati. Tante, forse troppe, le incombenze da portare a termine entro le 24 ore che, già dal tardo pomeriggio, potrebbero stressare i nativi che allenteranno leggermente il ritmo.

Pesci: oziosi. Quasi nulla la voglia di mettersi in gioco per i nati Pesci, perchè preferiranno probabilmente le comodità casalinghe come tv o pc.