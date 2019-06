Nella settimana dal 15 al 21 luglio 2019, la Luna si sposterà dai gradi del Capricorno a quelli dei Pesci, dove staziona anche Nettuno. Giove permarrà in Sagittario, come Saturno e Plutone in Capricorno, con Urano in Toro. Il Sole, Mercurio, Venere e il Nodo Lunare si troveranno in Cancro, mentre Marte stazionerà in Leone.

Amore 'flop' per Ariete

Ariete: attriti amorosi. Le copiose dissonanze planetarie potrebbero rendere nervosi i rapporti amorosi dei nati del segno.

Pubblicità

Pubblicità

Durante il fine settimana sarà bene evitare di litigare per motivi futili.

Toro: fiacchi. Il bottino energetico fornito dagli Astri in questi sette giorni potrebbe risultare scarno. Giovedì unica giornata contraddistinta da uno sprint maggiore.

Gemelli: perplessi. Il comportamento del partner durante le prime due giornate renderà con tutta probabilità i nati Gemelli perplessi. Non sapranno come comportarsi, ma già da venerdì sera cercheranno una discussione chiarificatrice con l'amato bene.

Pubblicità

Cancro: passionali. I pianeti della settimana provocheranno qualche insidia sul fronte lavorativo, ma sulle faccende di cuore si riveleranno ben più favorevoli, regalando quattro giornate, dal pomeriggio di giovedì in poi, all'insegna della passionalità di coppia.

Problemi per Vergine

Leone: attendisti. Sarà probabilmente una settimana d'attesa più che d'azione, in quanto già dalla prossima le stelle risulteranno quasi totalmente benevole. Con Mercurio nel segno, preparare un piano d'azione sarà la mossa adeguata.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Vergine: problemi in arrivo. L'ambito lavorativo dei nativi potrebbe attraversare un periodo 'nero': in questa settimana il capo rimprovererà i nati Vergine per questioni di poco conto.

Bilancia: relax. Settimana di luglio nella quale i nati Bilancia non avranno molta voglia di faticare. Da venerdì il focus virerà probabilmente sul relax più assoluto.

Scorpione: taciturni. La voglia di comunicazione sarà con ogni probabilità pari allo zero sino a mercoledì. Successivamente scucire qualche parola di bocca ai nati del segno sarà più facile, ma solo in teoria.

Rivoluzioni per Acquario

Sagittario: amici-nemici. Periodo in cui i nati Sagittario potrebbero accorgersi di qualche atteggiamento sospetto di un loro amico, per poi scoprire che la persona in questione era molto diversa da come la 'dipingevano'.

Capricorno: stacanovisti. Il focus settimanale dei nati del segno sarà l'avanzamento dei progetti lavorativi in essere, sia che operino alle dipendenze altrui che autonomamente. Amore in secondo piano.

Pubblicità

Acquario: rivoluzioni. L'ambito lavorativo potrebbe subire in questi giorni dei cambiamenti radicali.

Pesci: venali. Qualche lavoretto extra potrebbe far comodo alle tasche dei nativi durante questa settimana però probabilmente non si accontenteranno dei compensi mostrandosi agli occhi dei paganti oltremodo venali.