Nel fine settimana dal 6 al 7 luglio 2019, la Luna si troverà in Vergine, mentre Marte e Mercurio saranno sui gradi del Leone. Il Nodo Lunare, il Sole e Venere si troveranno in Cancro e Urano transiterà nel Toro. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, come Nettuno nel segno dei Pesci e Giove in Sagittario. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Toro stacanovista

Ariete: disorientati. Le dissonanze del fine settimana confonderanno i nativi in merito alle incombenze da ultimare.

Dedicare tempo al relax sarà una mossa adeguata.

Toro: stacanovisti. Il lavoro procederà senza intoppi. Niente e nessuno sarà in grado di fermarli, perchè risulteranno con ogni probabilità determinati e quasi instancabili.

Gemelli: viaggi. Astri favorevoli agli spostamenti, anche per brevi tragitti, dei nati Gemelli. Domenica giornata ideale per visitare musei e mostre d'arte che colpiranno la loro attenzione.

Cancro: attriti amorosi. Le dissonanze planetarie risulteranno poco favorevoli per le faccende di cuore: i nativi innescheranno un litigio con l'amato bene.

Flirt per Scorpione

Leone: tenaci. Sul fronte amoroso qualche nube potrebbe abbattersi sui nati Leone, mentre su quello lavorativo regnerà probabilmente il sereno. In entrambi i casi, i nati Leone sapranno dimostrare agevolmente di essere tenaci.

Vergine: distratti. La dissonanza imposta da Marte e Mercurio tenderà ad appannare intenti e idee dei nati del segno, portandoli con tutta probabilità ad errori grossolani sul posto di lavoro.

Bilancia: routine.

Weekend senza troppe novità o scossoni di sorta: i nativi preferiranno dedicarsi con dovizia nelle faccende 'routinarie' in vista della prossima settimana.

Scorpione: flirt. Sabato e domenica ricche di occasioni in campo amoroso per i nati Scorpione, che probabilmente non risparmieranno qualche flirt.

Sagittario sereno

Sagittario: sereni. Le amicizie di vecchia data potrebbero essere rivalutate con attenzione in base alle circostanze del weekend.

Alcune verranno 'cestinate', altre valorizzate all'insegna della 'pulizia relazionale' imposta da Saturno.

Capricorno: energici. Sabato sprint per i nati del segno, che potranno godere di influssi astrali degni di nota sul fronte lavorativo. Le energie non mancheranno e i progetti potranno avanzare. Domenica da relax.

Acquario: 'flop' lavorativo. Una nuova idea di business appena messa in atto potrebbe non dare i risultati sperati, risultando un progetto 'flop'.

Sarà bene non abbattersi e mettersi alla ricerca di nuove ispirazioni.

Pesci: mondani. Il focus del weekend potrebbe essere la mondanità per i nati Pesci, che coglieranno ogni occasione per organizzare uscite con vecchi amici.