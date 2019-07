L'Oroscopo di domani mercoledì 3 luglio 2019 è pronto a valutare la qualità degli astri al giro di boa di metà settimana. Vogliosi di scoprire come saranno le stelle per il segno d'appartenenza? Molte le novità da parte dell'Astrologia, tra le tante a rendere il periodo interessante sarà l'ingresso del Pianeta Venere in Cancro senz'altro responsabile nel fare la differenza tra i vari settori zodiacali. Il pianeta dei buoni sentimenti porterà forza ed energia da impiegare in amore e, di riflesso, anche nel comparto lavoro.

Pubblicità

Pubblicità

Come lecito aspettarsi in questi casi, la 'top del giorno' dovrebbe essere assegnata al Cancro, giusto? Anche perché chi si intende un pochino di transiti e formazioni astrali, magari dando uno sguardo alla Carta del Cielo di mercoledì 3 luglio noterà senz'altro un trio eccezionale presente nel settore del Cancro stesso: Sole, Luna e Venere tutti nel segno! Allora qualcuno si domanderà senz'altro com'è che al primo posto abbiamo inserito l'Ariete?

Pubblicità

Bella ed intelligente domanda alla quale rispondiamo con piacere: è vero, il trittico perfetto enunciato poc'anzi è si presente in Cancro, ma la loro efficacia nel periodo è abbastanza ridimensionata dalla negativa presenza di Saturno e Plutone, nel frangente il primo in diretta opposizione con Sole e Luna mentre l'altro (Plutone) in opposizione ancora alla Luna. Bene, dopo questa piccola ma interessante (si spera) divagazione astrologica, andiamo al dunque iniziando ad esaminare la scaletta con le stelline quotidiane per poi passare alle previsioni zodiacali del 3 luglio. Ricordiamo che ad essere presi 'di mira' dall'Astrologia del momento saranno in esclusiva i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 3 luglio 2019

Pronta da divorare in un attimo, ecco la nuova classifica stelline collegata in questo frangente alla giornata di mercoledì 3 luglio 2019. Abbiamo già tolto il velo della curiosità in relazione ai migliori in assoluto del periodo, adesso non rimane altro da fare se non dare spazio all'intera scaletta con le stelle. Certamente, il sapere in anticipo cosa regaleranno gli astri in merito al periodo di prossimo arrivo, come giusto che sia, è fondamentale per organizzare, programmare o valutare qualsiasi cosa riguardante la quotidianità: pronti a dare una spintarella sia all'amore che al lavoro?

Vediamo allora di mettere in chiaro l'intera scala di valori, condensato dell'Astrologia di oggi:

Top del giorno : Ariete;

: Ariete; ★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone;

★★: Vergine.

Oroscopo mercoledì 3 luglio, la giornata

Ariete 'top del giorno' - Partirà decisamente con grande sprint questa parte della settimana, regalando a molti Ariete un mercoledì pieno di novità e grosse opportunità da sfruttare sia nei sentimenti che nelle attività professionali.

Pubblicità

Dopo aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto, le stelle del periodo vi aiuteranno a dare quel senso di libertà che a molti manca. Se prima vi sentivate legati e incatenati, in questa giornata avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, il vostro cuore sarà quasi certamente appagato in quanto riceverete tutto l'affetto di cui avete bisogno. Ovviamente il meglio arriverà dalla persona che amate: le stelle saranno dalla vostra parte e, forse, troverete anche qualcosa da fare insieme, certamente capace di far battere il cuore a mille!

Pubblicità

In merito a chi è single invece, le previsioni del giorno invitano a passare all'azione. In questo caso iniziate pure a guardare lontano: preparatevi a un globale rinnovamento sia nell’animo che nel fisico. Gli astri incitano a darsi una mossa per il semplice fatto che è tempo per voi di agire: se non adesso, quando? Pianeti favorevoli vi daranno senza meno una grande vitalità da investire nelle situazioni che più vi stanno a cuore. Nel lavoro, questo mercoledì sarete sicuramente al top, molto concentrati e produttivi. Potete raggiungere ottimi risultati in poco tempo.

Toro - Il prossimo mercoledì sarà per voi del Toro una giornata generosa e stabile in quasi tutte le situazioni, specialmente in quelle maggiormente impegnative. In molti casi le stelle vi renderanno sicuramente molto più disponibili del solito nella gestione della quotidianità. Vorrete sicuramente molto più tempo da dedicare alle cose che più vi fa piacere fare: siate pronti a concedervi un periodo di sano relax, ovviamente dopo aver adempito alle incombenze di vostra competenza. In amore, il buon umore renderà positivo gran parte del vostro rapporto. In primo piano, la voglia di passare più tempo insieme al partner: momenti di accesa passione si alterneranno ad altri più romantici e sereni; approfittate. Single, nella sfera affettiva c’è qualcosa che bolle in pentola e presto potreste ritrovarvi fidanzati ufficialmente: meglio di così, non trovate? Nel lavoro invece, ancora qualche piccolo sforzo e poi un problema professionale sarà definitivamente archiviato. Guardate avanti con fiducia...

Gemelli - Il prossimo mercoledì partirà discretamente bene per tanti di voi nativi dei Gemelli. Anche se a fine giornata sarete un po' stanchi e non avrete voglia di fare niente, tranquilli, troverete senz'altro conforto dalla persona che amate. In amore, mettete un po' d'ordine nella vostra vita di coppia dando massima priorità alle cose più importanti: fate di tutto per ritrovare quel calore nel rapporto ultimamente un po' svanito. Gli astri nel periodo saranno parzialmente dalla vostra parte, quindi toccherà agire con una certa attenzione per evitare di cadere in fallo. Il consiglio generale è quello di sorridere alla vita e a tutto ciò che avete di buono in preventivo prossimamente invitandovi a far nascere nuovi progetti su cui puntare. Single, per voi le predizioni quotidiane sono leggermente più complicate: sarete in bilico tra voglia d'amore e paura del futuro. Siate coerenti con le vostre idee, piano piano deciderete cosa fare. Vi anticipiamo che prossimamente dovrete prendervi delle responsabilità molto importanti che, in un futuro prossimo, potrebbero portare soddisfazioni come anche amare delusioni. A voi la scelta! Nel lavoro infine, non sarà la giornata adatta per osare e/o chiedere più del dovuto: nell'eventualità, aspettate che le acque si calmino.

Cancro - All'orizzonte si profila per voi Cancro una giornata ottima, lineare in tutte le situazioni specialmente in quelle ritenute di difficile soluzione. Prestate comunque attenzione a certe scelte impulsive, sappiate che non sempre quest'ultime pagano! Se poi la fortuna vi supporta e non sarete troppo timidi le occasioni vi offriranno ciò che volete, ovviamente su di un bel piatto d’argento. Le previsioni di mercoledì prevedono intanto una miglior gestione dei rapporti d'amore: ottime prospettive in arrivo saranno condite da momenti sicuramente gratificanti. Vi piacerà molto stare a casa la sera, senz'altro in compagnia del vostro partner: vivrete una giornata spettacolare con il cuore pronto a battere forte per quasi tutto il giorno. Siate felici, avete vicino a voi una splendida persona capace di donare un mondo di bene in ogni momento della vita. Single, periodo giusto per osare: provateci! In generale, battete pure sentieri nuovi, soprattutto se volete ampliare i vostri rapporti di amicizia o la vostra sfera legata ai rapporti interpersonali. Nel lavoro tutto scorrerà nella solita routine: meglio questo, anche perché c'è chi sta peggio. Qualche ostacolo da superare potrebbe emergere ma potrebbe anche essere un’occasione per fare esperienze positive.

Leone - In arrivo un mercoledì 3 luglio senz'altro abbastanza positivo, giusto quel che basta per non deludere. La giornata di metà settimana comunque, non sarà esente da intoppi o piccoli grattacapi sia ben chiaro. In molte occasioni l'esperienza vi renderà impeccabili e le persone che non vi piacciono non reggeranno il confronto le 'vostre verità': credeteci, perché voi Leone siete fantastici in tutto! In amore, non sottovalutate il partner altrimenti potreste innescare malumori e discussioni. In alcuni frangenti, la smania di aver ragione ad ogni costo potrebbe rendervi acidi e nervosi: cercate di dare tempo al tempo e non correte troppo, poi potreste pentirvi di un eventuale comportamento sbagliato. Nel corso del periodo alcune vostre idee saranno sicuramente ben accette dalla persona che avete al vostro fianco. Single, periodo difficile per la vostra vita sentimentale: la persona a cui vorreste legarvi sembra sempre più distratta e lontana. Coverete una certa insoddisfazione senza (purtroppo!) trovare risposte. Nel lavoro, cercate di pianificare gli impegni in modo da distribuire efficacemente eventuali risorse disponibili. Nonostante qualche ritardo, vedrete avanzare i vostri progetti. Buon fiuto per gli affari.

Vergine - In questo periodo impostate tutti i programmi sulla massima coerenza e sulla millimetrica precisione. Assolutamente da evitare fretta e voglia di strafare in quanto il periodo è stato valutato con la spunta pessima relativa ai periodi da 'ko'. In generale, arriveranno discussioni e in qualche caso avrete bisogno di ulteriori chiarimenti: questa forse sarà la fase più impegnativa della giornata. La calma senz'altro piano piano ripristinerà un po' di sereno nel vostro cuore. L'oroscopo di domani 3 luglio per quanto riguarda l'amore, oggi e domani non rientrerete affatto nelle grazie della persona amata. Forse quest'ultima potrebbe risentire ancora di vecchi attriti avuti verso di voi: portate pazienza, il dialogo costruttivo spesso risulta la carta migliore da giocare. Single, riguardo la parte sentimentale chiarite sul nascere ciò che eventualmente vi disturba o v’infastidisce. In molti forse faticherete a confrontarvi con la persona che più vi piace, comunque per non sbagliare basterà sforzarsi cercando di seguire i suggerimenti del cuore: addolcendo il modo parlare avrete senz'altro ottimi riscontri! Nel lavoro, per concludere, avrete il sospetto che qualcuno voglia mettervi i bastoni tra le ruote: forse questa volta avete proprio ragione, quindi state in guardia.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.