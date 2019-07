Domani, mercoledì 3 luglio 2019 troviamo la Luna, il Nodo Lunare ed il Sole nei gradi del Cancro mentre Marte e Mercurio stazioneranno in Leone. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Giove nel Sagittario e Nettuno in Pesci. Urano proseguirà il suo moto in Toro. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Relax per i Gemelli

Ariete: bellicosi. In questa giornata viste le dissonanze planetarie 'ingigantite' da Marte nel loro elemento Fuoco i nati del segno potrebbero risultare oltremodo nervosi ed inclini a furiose discussioni.

Toro: confusi. Mercurio dissonante potrebbe appannare idee ed intenti dei nativi portandoli a commettere qualche errore, seppur veniale, in ambiente di lavoro. Con scaltrezza sistemeranno probabilmente in tempo i danni arrecati.

Gemelli: relax. Mercoledì da dedicare a ritemprare il loro benessere psico-fisico messo a dura prova nell'ultimo periodo a causa delle copiose asperità suggerite dagli Astri.

Cancro: contrasti d'amore. Le faccende di cuore potrebbero dare filo da torcere ai nati Cancro in questa giornata. Farebbero bene ad evitare qualsiasi contrasto con l'amato bene perchè ne uscirebbero sconfitti.

Routine per la Bilancia

Leone: famiglia d'origine. Oggi la famiglia originaria potrebbe chiedere sostegno economico ai nativi che risponderanno favorevolmente ricevendo, c'è da scommetterci, grandi soddisfazioni morali.

Vergine: lavoro 'flop'. L'ambiente lavorativo potrebbe destare qualche preoccupazioni ai nati Vergine che ne percepiranno il nervosismo senza, però, poter fare nulla a riguardo per 'stemperare' la situazione.

Bilancia: routine.

24 ore senza scossoni o novità di sorta quelli che si prospettano per i nati del segno che, con ogni probabilità, sceglieranno di svolgere le incombenze routinarie scegliendo di andare a letto presto.

Scorpione: puntigliosi. Giornata dove i nativi potrebbe sfoderare una delle loro peculiarità, ovvero l'esser puntigliosi, in ogni dialogo con l'amato bene. In parte vorranno stuzzicarlo amorevolmente.

Hobby per i Pesci

Sagittario: dinamici. Sapranno barcamenarsi in ogni circostanza in questa giornata i nativi risultando dinamici ed in grado, almeno per oggi, a superare qualsiasi insidia.

Amore in secondo piano.

Capricorno: energici. Gli Astri doneranno un pregevole bottino energetico ai nati del segno rendendoli veloci nello svolgimento delle faccende pratiche.

Acquario: shopping. I nativi quest'oggi vorranno probabilmente concedersi il lusso di un acquisto, dove sarà auspicabile che optino per il settore tecnologico.

Pesci: oziosi. Poca o nulla la voglia di darsi da fare in qualsiasi ambito quella che potrebbe colpire questo mercoledì i nati del segno che potrebbero però dare spazio ad un nuovo hobby.

Serata di battibecchi col partner.