Nel mese di luglio 2019 troviamo Mercurio spostarsi dal Leone al Cancro, dove si trova anche il Nodo Lunare, mentre il Sole e Marte dal segno del Cancro viaggeranno verso i gradi del Leone. Saturno e Plutone permarranno in Capricorno come Urano in Toro e Giove nel segno del Sagittario. Nettuno stabile in Pesci e Venere viaggerà dai Gemelli al Leone. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Il podio

1° posto Gemelli: passionali.

Anche se Venere abbandonerà il loro segno, spostandosi in Leone, metterà in risalto la loro passionalità nei rapporti di coppia, col benestare del Sole e di Marte che li vorranno, con ogni probabilità, tenaci anche durante le sporadiche litigate.

2° posto Bilancia: affettuosi. I nativi in questo caldo mese estivo noteranno un buon andamento delle faccende amorose. Il loro rapporto con l'amato bene sarà quasi idilliaco ed il merito sarà anche delle nuove rinnovate attenzioni che gli dedicheranno.

3° posto Leone: mondani. Che si tratti di viaggi romantici, di cene galanti o di visite a mostre d'arte i nati del segno vorranno, con ogni probabilità, sempre avere al loro fianco il partner per assaporare assieme i momenti indimenticabili di luglio.

I mezzani

4° posto Capricorno: cambio di domicilio. Nelle relazioni stabili dei nati Capricorno potrebbe esserci la tanto attesa proposta di convivenza qualora le cose dovessero funzionare a dovere.

Sarà bene che i nativi ponderino bene sul da farsi perchè Saturno e Urano osservano le loro mosse.

5° posto Toro: nuovi amori. Gli Astri del mese potrebbero spingere i nati del segno a troncare repentinamente, anche se non è nel loro stile, una relazione amorosa a causa di un galeotto infatuamento estivo. Se decideranno di intraprendere questa strada poi tornare indietro non sarà impresa facile.

6° posto Pesci: flirt. Se parliamo di anima gemella non è questo luglio il mese più adatto per trovarla, difatti i nativi, con ogni probabilità, si barcameneranno tra storie fugaci e flirt.

Meglio non affezionarsi troppo.

7° posto Ariete: amore litigarello. Un po' perchè i nati Ariete sono sostenitori del motto 'L'amore non è bello se non è litigarello' ed un po' perchè qualche comportamento dell'amato bene potrebbe metterli sull'attenti, non sarà difficile vederli esplodere in scenate di gelosia, spesso immotivata.

8° posto Acquario: amori clandestini. I nati del segno che hanno più relazioni amorose aperte contemporaneamente a luglio rischieranno, con tutta probabilità viste le dissonanze planetarie, di venire scoperti e ritrovarsi, di conseguenza, con un pugno di mosche in mano.

9° posto Cancro: atteggiamenti diversi. Il partner potrebbe inaspettatamente cambiare modo di comportarsi o nascondere goffamente qualcosa ai nativi. Tale atteggiamenti cambiati potrebbero incrinare il rapporto se non vi saranno discussioni chiarificatrici.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: paraocchi. Luglio in cui i nati Sagittario, concentrati con la mente altrove, potrebbero non accorgersi realmente di come stia evolvendo la loro relazione sentimentale.

Nell'ultima settimana del mese, con tutta probabilità, apriranno gli occhi.

11° posto Scorpione: cambio di rotta. I nati del segno nel mese di luglio potrebbero rendersi conto che la loro storia d'amore è condita da troppi compromessi a cui non vogliono più sottostare. Un cambio di rotta repentino nelle faccende di cuore sarà più che auspicabile.

12° posto Vergine: cotte illusorie. Durante questo caldo mese estivo i nati Vergine saranno i più bersagliati dalle stelle nel settore sentimentale. Le possibilità di infatuamenti con relative cantonate di cuore sono molto alte.