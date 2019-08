Inizia una nuova giornata per i dodici segni zodiacali. L'Oroscopo del 12 agosto annuncia che per i Gemelli sarà una giornata influente per i sentimenti, mentre le persone della Bilancia dovranno affrontare un disagio economico. Di seguito, le previsioni astrologiche per questa giornata di lunedì.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Questo è un periodo contraddittorio e di grandi dubbi.

Dovreste prendervi del tempo e decidere bene che cosa fare. Per fare colpo su qualcuno fate qualcosa che non vi piace, magari vorreste più considerazione in un nuovo progetto che state portando avanti. Lunedì giornata buona per parlare di sentimenti.

Toro – Giornata un po' particolare, soprattutto in campo economico, perché avete da riparare qualche danno. State vivendo un amore intenso ma forse il partner lo vive in modo diverso.

Nell'ambito professionale è il momento di frenare. Negli ultimi tempi c'è stata una chiusura e tutto è cambiato. Si consiglia di dedicare più tempo alla salute e alla forma fisica.

Gemelli – Lunedì è una giornata influente per i sentimenti, l'amore potrebbe tornare all'improvviso. Le dispute lavorative sono presenti già da qualche tempo perciò si consiglia una breve vacanza e di fare un pieno di energia.

Cancro – Spesso è difficile capire cosa vi passa per la mente. C'è poca chiarezza nel campo sentimentale. Agosto è un mese pesante per l'amore, soprattutto in questa giornata. Magari si ripropone una crisi già avuta in passato e tutto ciò vi scoraggia. Cercate di tenere una certa serenità e controllate bene le emozioni.

Leone – È un momento che dovete farvi valere. Negli ultimi tempi avete dovuto lottare per avere dei diritti.

Questo lunedì sarà una giornata di rilievo. Tutti coloro che hanno avuto una crisi d'amore devono fare chiarezza e chiudere le storie senza importanza. Si consiglia per quieto vivere di essere un po' più arrendevoli verso alcune persone.

Vergine – Questo è un momento di grandi risposte. La seconda metà di agosto promette bene sia per coloro che lavorano a tempo pieno, sia per coloro che lo fanno part-time. Siete persone forti e tendete sempre a proteggere gli altri, spesso siete attratti da persone deboli.

Previsioni di lunedì 12 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Fate attenzione, questo è un periodo in cui potreste subire degli inganni e fare brutti affari. Già da qualche tempo siete in ansia perché dovete far fronte a spese varie. Anche nel lavoro ci potrebbe essere un disagio economico che deve essere subito corretto.

Scorpione – Questo lunedì potrebbe arrivare una buona risposta. Alcuni di voi hanno problemi fisici ed ora potrebbero iniziare una cura, sempre sotto il controllo del medico.

Dovete farvi coraggio, potrebbero ripresentarsi fastidi che pensavate di aver superato.

Sagittario – Molti di voi amano dei rapporti un po' riservati e non troppo invadenti. Allo stesso tempo, però, non riuscite a stare chiusi in gabbia, e quando vi sentite liberi date il meglio di voi stessi. Attenzione ai rapporti un po' deboli, potrebbero esserci momenti di disagio.

Capricorno – In amore tutto procede nella normalità. Chi ha una storia può tranquillamente portarla avanti, mentre chi non ce l'ha potrebbe benissimo mettersi alla ricerca dell'anima gemella. Il lavoro crea delle perplessità. In questa giornata può nascere qualche complicazione che riguarda il vostro ruolo. Si raccomanda di fare chiarezza quanto prima.

Acquario – Negli ultimi tempi siete in conflitto con voi stessi. Vorreste fare cose diverse ma al momento non si può. Ciò che vi blocca è il lato economico. Si consiglia di risolvere le questioni legate ai soldi e di gestire i nuovi progetti con prudenza. Giornata conflittuale anche in amore.

Pesci – Periodo in cui dovete trovare delle soluzioni, soprattutto in amore. Se vivete una storia piena di conflitti, dovete capire che cosa li determina. Per quanto riguarda il lavoro, la seconda metà di agosto sarà migliore. Attenzione alle persone che intralciano i vostri progetti.