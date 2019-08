Il secondo weekend di agosto giunge al termine. L'Oroscopo dell'11 agosto riserva grandi sorprese per i 12 segni zodiacali. Romanticismo e tanta passione per gli innamorati del Toro, mentre per i Pesci si prospetta una giornata sottotono. Di seguito, le previsioni astrali per questa giornata di domenica per tutti i simboli dello Zodiaco.

Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – Giornata ideale per avviare nuovi progetti.

Molti di voi sono indecisi, vorreste accontentare una persona che vi ha dato stimoli e fiducia, ma allo stesso tempo avete paura di sbagliare. Se avete qualcosa da chiarire con il partner, meglio aspettare la prossima settimana.

Toro – Periodo in cui si parla di progetti a lunga scadenza. Dovreste vivere l'amore in modo più profondo e passionale. Da lunedì alcuni problemi saranno risolti grazie alla vostra caparbietà.

Proprio per questo motivo siete un valido riferimento per molti.

Gemelli – Agosto è un mese amico, potete iniziare nuovi progetti e raggiungere nuovi traguardi. Questa giornata potrebbe indicare una svolta in tutte le situazioni che di recente si sono bloccate. Al momento, sono favoriti contatti e viaggi. I successi che cercate arriveranno in autunno.

Cancro – Le ultime settimane sono state pesanti e ancora adesso avete un po' di disagi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Alcuni vorrebbero cambiare collaborazione oppure ruolo. Altri, invece, devono rimboccarsi le maniche perché ci sono problemi da risolvere. Giornata un po' grigia anche in campo sentimentale.

Leone – Questa è una domenica importante. Nonostante le perplessità e i dubbi che ci sono stati a livello sentimentale, le cose vanno migliorando. In realtà, in questo periodo siete molto impegnati nel lavoro e avete poco tempo per le persone amate.

Vergine – In questa domenica la pazienza sarà messa a dura prova e forse lo sarà anche nella prossima settimana. Siete autorevoli, soprattutto con le persone che amate. In questo periodo qualcuno potrebbe farvi innervosire non osservando le vostre regole e il rispetto nei vostri confronti. Si consiglia pazienza e più attenzione verso le persone che vi circondano.

Previsioni di domenica 11 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Giornata favorevole, ma dovete guardare bene l’aspetto economico.

Dovete fare molta attenzione agli affari, soprattutto a chi dice di aiutarvi e poi vi rema contro. Fate attenzione agli imbrogli e alle doppie facce. Domenica è la giornata ideale per i cuori solitari.

Scorpione – Giornata piena di dubbi per i lavori che dovete svolgere dalla prossima settimana. Molti di voi sono in ritardo su alcune trattative e devono sistemare delle situazioni un po' pesanti. In amore sono favorite le relazioni nuove.

I single devono guardarsi attorno.

Sagittario – Questa è una giornata di disagio, alcune notizie che vorreste avere sono in ritardo. Da lunedì qualcosa comincia a muoversi. Le notizie arrivano anche se un po' alla volta. Alla fine tutto si sistema, ci vuole pazienza, anche se non amate l'attesa.

Capricorno – È una domenica un po' agitata. Ultimamente alcuni sono stati male. Vivete dei momenti di forte stress, magari siete anche autolesionisti. Si consiglia di sfogare le energie negative camminando in mezzo alla natura o dedicandovi a qualche hobby. È il momento di dare più attenzione a una persona che ha delle incertezze.

Acquario – State attraversando un periodo rivoluzionario. Alcune garanzie che avevate, non ci sono più. Vorreste realizzare cose nuove, siete stanchi delle cose vecchie che non vi danno più stimoli. Le novità vi porteranno soddisfazioni. Fate attenzione al lato economico e quello amoroso.

Pesci – Domenica un po' noiosa e sottotono. Da lunedì arriverà un grande recupero e vi avvierete verso una grande vittoria. Se in questa giornata qualcosa vi sfugge, riprenderete tutto al meglio. Si consiglia di chiarire alcuni contratti di lavoro il più presto possibile.