L'Oroscopo di domani martedì 13 agosto 2019 apre in pompa magna queste nuove previsioni annunciando una novità molto 'golosa' (astrologicamente parlando). Curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle di martedì? Ebbene, a dare speranza a coloro con problematiche aperte in campo sentimentale, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, l'ingresso della Luna in Acquario. L'astro della Terra transiterà nel settore del segno di Aria alle ore 17:35 della giornata in oggetto, iniziando già dalla tarda mattinata a dispensare aiuto e/o sostegno a quei fortunati segni (pochi!) che andremo a svelare in anteprima.

Come al solito ci preme far presente che le odierne predizioni sono incentrate in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: allora, ansiosi di sapere cosa bolle in pentola quest'oggi in campo sentimentale e nel lavoro? Bene, iniziamo pure con lo svelare i segni 'top' e 'flop' del periodo: alla testa della classifica provvisoria, Toro e Cancro, valutati nel frangente entrambi a cinque stelle.

Riguardo invece coloro con probabili difficoltà messe in conto nel periodo, le previsioni zodiacali del 13 agosto annunciano abbastanza difficoltoso questo periodo per coloro nativi in Leone e Gemelli: questi ultimi valutati rispettivamente con il 'sottotono' e l'ancor peggio 'ko'. Vediamo di appurare qualcosina in più andando direttamente ad indagare sui singoli segni.

Classifica stelline 13 agosto 2019

Ansiosi di scoprire come saranno gli astri questo martedì a settimana appena iniziata?

Certo che si, pertanto siamo pronti a dare risposte valutando il grado di positività dei singoli segni usando come 'strumento d'analisi' la nostra classifica stelline quotidiana. In questo frangente la scaletta con le stelline è stata impostata sulla giornata del 13 agosto, ed è già pronta a dare l'agognato responso. A tenere banco, come annunciato in apertura saranno Toro e Cancro, generosamente supportati da una splendida Luna attualmente presente nel comparto dell'Acquario.

Vediamo di mettere in evidenza gli altri segni andando a svelare completamente l'intera scala dei valori:

★★★★★: Toro, Cancro;

★★★★: Ariete, Vergine;

★★★: Leone;

★★: Gemelli.

Oroscopo martedì 13 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - La giornata del 13 agosto è prevista in gran parte semplice e ordinaria. Con il Sole e Venere speculari positivi del 65% avrete poche difficoltà nell'esprimere tutto il vostro potenziale in diversi settori.

Peccato per Mercurio, nel contesto posizionato speculare negativo al 40% altrimenti poteva essere una giornata a cinque stelle! In buona evidenza intanto l’intesa con le persone del vostro giro: amici, parenti, familiari portati avanti con indubbia intelligenza. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore invece, situazioni non troppo impegnative. La realizzazione di un obiettivo comune porterà nel rapporto una ventata di buon entusiasmo e (forse) abbastanza nuove energie da spendere nella quotidianità.

Single, potrete posare gli occhi su una persona speciale e scatenare la vostra fantasia immaginando tante cose belle su voi due insieme. Se vi piace non solo sognare, allora fatevi avanti cercando di vivere la vita reale, sicuramente la troverete molto più interessante della fantasia... Nel lavoro altresì, si prevede un frangente altrettanto buono. Se gli impegni dovessero diventare pesanti o onerosi da portare a termine, tranquilli, avrete al fianco la persona giusta al momento opportuno.

Toro - In arrivo un martedì 13 agosto semplicemente perfetto in quasi tutto. In gran parte la giornata della settimana iniziata da poco risulterà scorrevole e senza impuntamenti di sorta. In molti casi, di certo il buon favore delle stelle vi aiuterà ad essere calmi e concilianti con le persone del vostro giro: anche se potranno esserci dei contrasti, sicuramente saprete come risolverli minimizzando le cose. In amore, non mancheranno le occasioni per puntare ancora un poco più in alto. L'obbiettivo? Quello di aspirare (e sperare) di essere al centro dell'attenzione del vostro partner: diciamo che senza il suo immancabile appoggio siete persi, non è così? In generale, approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone a voi più care, evitando però di strafare. Single, il vostro spirito naturale e la vostra intelligenza vi apriranno le porte del cuore con risultati molto soddisfacenti. Sarà tempo così di avere coraggio e di invitare chi più vi piace: non esagerate con le solite domande 'a nastro', ok? Nel lavoro, potrebbe allungarsi ancora di più l'attesa: avete risposte da ricevere o situazioni dubbie in evoluzione? Tranquilli, un positivo indizio è già in cammino verso di voi.

Gemelli - La giornata sarà non troppo buona, per non dire che è stata classificata come pessima con un inaspettato 'ko'. Purtroppo per voi, cari amici dei Gemelli, la dura opposizione tra Nettuno e Giove, quest'ultimo speculare negativo al 75%, si farà sentire inasprendo soprattutto i rapporti a carattere affettivo/sentimentale. Visto il periodo, cogliamo l'occasione per mettere in chiaro qualcosa di utile: iniziate ad essere più decisi e convinti. In amore intanto, specialmente se attualmente state navigando in acque un poco sicure, afferrate due biglietti low cost e/o last minute e via, lontano da chi sapete: la destinazione non conta. Occhio al periodo: in alcuni casi la conversazione con la persona del cuore, inizialmente fluida e affettuosa, improvvisamente potrebbe deragliare su binari a voi scomodi e difficili da mantenere. Single, dovreste stare lontani dalle complicazioni perché potrebbe essere una giornata in cui andrete facilmente sotto pressione. Cercate prima di ogni cosa di risolvere i vostri problemi sentimentali più impellenti, poi di certo tornerete a sorridere. Nel lavoro, discussioni e incomprensioni saranno protagoniste di questa giornata: cercate di chiarire prima di tornare a casa, così sarete più sereni.

Astrologia del giorno 13 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - La giornata sarà certamente meravigliosa, servita su di un piatto d'argento da una sensuale Luna in Acquario. Pronti a gongolare? In vista interessanti opportunità da cogliere in campo affettivo e anche nelle amicizie. In generale si consiglia per questo martedì di dare più spazio alla vostra proverbiale meticolosità e laboriosità cercando di scrivere la parola fine a caos, confusione e disorganizzazione, causa di spigolosità affettiva (e non solo). Le previsioni di martedì in amore indicano positività e fortuna, quindi nulla da temere: a molti di voi le stelle hanno preparato una giornata meravigliosa, degna di essere vissuta al meglio. Scoprirete senz'altro dei momenti indimenticabili, tali da darvi la certezza che la persona che avete al vostro fianco è proprio quella giusta per voi. Single, sarà una giornata all'insegna della rinascita emotiva e spirituale? Certo che sì, grazie soprattutto all'aiuto delle stelle, vi lascerete finalmente alle spalle preoccupazioni e tensioni, specie quelle che vi hanno creato problemi fino a poco tempo fa: avete presente quella situazione legata alla persona che sapete? Nel lavoro intanto, importante risulterà il settore economico con in testa l'attuale attività o professione. Esito positivo per ciò che riguarda le spese messe in preventivo da tempo, a differenza di quelle improvvise capaci di mandarvi in panico. Aria di novità tra oggi e dopodomani.

Leone - Una giornata valutata al ribasso? Diciamo pure di sì, anche perché l'attuale quadro astrologico non promette nulla di positivo. Dunque, preparatevi a convivere con un periodo targato con il segno del 'sottotono'. Consiglio: dovete sempre essere sinceri al massimo, questo è indubbio. Alle volte su alcune questioni più ostiche e delicate sarebbe il caso di avere un comportamento intelligente, cercando di tenere a freno la lingua. In amore, vi aprirete col partner e capirete di avere obiettivi un poco diversi: cercate di essere comprensivi andando incontro alla persona amata, caso contrario potrebbero derivare scintille e diatribe non facili da gestire. Single, per la stragrande maggioranza di voi, la giornata si presenterà decisamente un po' in salita: a risentirne un po' tutti i rapporti affettivi, un pelino di più quelli legati alle amicizie o all'ambiente familiare. Nel lavoro invece, potrebbe sfumarvi una buona occasione che credevate di avere già tra le mani: cercate dunque di evadere per sfogare privatamente la vostra delusione e riposare.

Vergine - Questa parte della settimana è prevista abbastanza buona anche se con piccoli frangenti non proprio apprezzabili, tuttavia ben gestibili. Insomma, questo martedì poteva riservare qualcosa in più? Certamente sì, come poteva risultare anche peggio, non trovate? Quindi cercate di accontentarvi guardando 'il bicchiere mezzo pieno'. Passate del tempo in compagnia di amici e persone positive, cogliendo l'occasione per rimettervi in contatto con coloro che non sentivate da molto tempo. L'oroscopo di domani 13 agosto consiglia pertanto in amore di essere convinti delle cose che andrete a fare. Se doveste trovarvi in difficoltà, prendetevi pure una pausa, magari qualche giorno di ferie da tutto e da tutti (inteso come 'staccare la spina' ovviamente). Single, qualcuno di voi troverà certamente conforto dal proprio carattere, forte e fiducioso verso il futuro: lasciate che sia la voglia di andare avanti a dare il ritmo alla giornata, mettendo in secondo piano tensioni e grattacapi. Solo per pochi 'solitari' della Vergine: occhio, il periodo potrebbe mettervi di fronte a scelte importanti. Nel lavoro, per chiudere, le stelle seguiranno in maniera positiva tutti i vostri impegni regalando discrete occasioni da cogliere. Ritrovando la buona collaborazione con i colleghi matureranno tangibili possibilità per un avanzamento nel futuro.

