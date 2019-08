L'Oroscopo della settimana di Ferragosto, ovvero quella dal 12 al 18 agosto, riserva per ciascun segno delle grandiosi emozioni. Tra feste, concerti, sagre di paese, tuffi al mare e soprattutto visite ai parenti, saranno delle giornate piene che consentiranno a tutti di ricaricare le pile in vista del fatidico rientro. Le previsioni invitano a non sprecare questa settimana in inutili preoccupazioni e discussioni. Vediamo nel dettaglio che cosa aspettarci nei prossimi giorni e i consigli delle stelle.

L'oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto: da Ariete a Vergine

Ariete - La settimana inizia bene e finisce ancora meglio. Coloro che si trovano in vacanza e lontani dal solito tran tran quotidiano, devono approfittarne per recuperare energie. Dunque, se nei mesi precedenti c'è stata una certa mancanza, magari avete trascurato il coniuge o i figli, sfruttate questa settimana di Ferragosto per riaccendere l'interesse e per riunire la famiglia.

Toro - Anche se siete in ferie, la vostra mente torna sempre in ufficio o alle questioni che avete lasciato in sospeso a casa. Questo non va bene poiché è inutile preoccuparsi quando lo potrete benissimo fare al rientro. Il consiglio delle stelle è quello di svagarsi con la mente e di circondarsi dei propri affetti. Il 15 agosto riceverete una chiamata da un parente, da un'amica lontana o da un collega di lavoro.

Gemelli - Avete una gran voglia di godervi questa settimana di Ferragosto. Venite da mesi di intensa fatica che vi ha messo a dura prova lo spirito, ora siete in modalità 'relax'. Dedicatevi ad un'attività fisica come il nuoto o il trekking. Trascorrete le serate accanto al partner, magari in giro per i locali. Coloro che sono soli avranno le loro occasioni di conquista.

Cancro - Quelli che lavorano da casa o in proprio, continuano a impegnarsi più sodo del solito.

A volte vi chiedete che cosa si prova a sentirsi liberi e senza pensieri nel periodo estivo. Dovete prendere una pausa, anche di un paio di giorni! Per chi invece è in vacanza, il divertimento è garantito. Tra nuotate al mare, scampagnate in montagna, giri notturni per i locali, sagre di paese e chiacchierate interminabili con parenti e amici di vecchia data, la vostra sarà una settimana ed un Ferragosto fiabesco.

Leone - L'oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto dice che i prossimi saranno dei giorni importantissimi. Chi è impegnato da tempo potrebbe ricevere una proposta di matrimonio, mentre chi è sposato riceverà senz'altro una riconferma d'amore. I single, invece, non sentono la necessità di impegnarsi e sono in cerca di avventure. Il lavoro? È un lontano ricordo per ora.

Vergine - Preparatevi a vivere una settimana impegnativa ed estremamente calda.

Questa estate vi sembra interminabile così come la presenza dei parenti sempre pronti ad esprimere un giudizio. Portate pazienza, non vale la pena discutere per delle sciocchezze. Pensate piuttosto a rilassarvi, magari in un centro benessere o con una semplice passeggiata nel bel mezzo della natura.

Previsioni settimanali da Bilancia a Pesci

Bilancia - Coloro che vivono un amore a distanza sentono la mancanza del proprio partner. Ma consolatevi, anche lui/lei vi pensa. Chi è solo non ha voglia di innamorarsi mentre le coppie sposate avranno una settimana felicissima. Trascorrete queste giornate di agosto a imparare qualcosa di nuovo così a settembre partirete con qualche vantaggio e denaro in più. Le stelle, infatti, annunciano grosse novità all'orizzonte e una vagonata di soldi. La sera, però, dovete dedicarvi alle uscite con i vostri famigliari.

Scorpione - Settimana carica di passione e romanticismo. Chi è in vacanza si sta divertendo moltissimo, mentre chi è in partenza non vede l'ora di arrivare a destinazione. Tra barbecue e serate con gli amici, la vostra si sta rivelando un'estate stellare. Siete simpatici e il vostro buon umore è contagioso. Continuate così.

Sagittario - Non sopportate questa ondata di caldo ed avete voglia di rinchiudervi in un frigorifero. Accendete il climatizzatore o un ventilatore e pazientate, in fondo si tratta di sopportare per una settimana. Dopodiché tutto rientrerà nella normalità ed anche il caos attorno a voi scemerà per fare spazio alla quiete. Se siete ancora alle prese con il lavoro, riceverete un riconoscimento.

Capricorno - Siete pazzamente innamorati e le stelle premono affinché vi dichiarate entro il 15 di agosto. Se siete già in coppia, valutate di fare progetti importanti, come comprare una casa insieme oppure mettere in cantiere dei figli. Non dovete scoraggiarvi se un certo parente vi opprime con la sua semplice presenza, dovete solo essere pazienti. Se avete voglia di salire su una certa giostra, fatelo senza pensare ai giudizi altrui.

Acquario - L'oroscopo di questa settimana dal 12 al 18 agosto vi vede sempre al centro dell'attenzione. Siete l'anima della festa e sapete sempre come incentivare un dialogo. Per questo motivo i single avranno maggiori chance di incontrare qualcuno di speciale. Sarà solo una cotta estiva? In vista del Ferragosto, organizzate una gita fuori porta o una bella cena a base di pesce sul lungomare.

Pesci - Siete delle persone attente e perfezioniste. Non amate la mondanità e preferite trascorrere la serata a guardare serie tv e a strafogarvi di cibo. Tutto ciò è molto bello, ma dovete assolutamente sforzarvi di uscire. Dovete divertirvi, camminare, fare nuove conoscenze. In fondo, per vedere la tv c'è sempre tempo, ricordate che è Ferragosto una volta all'anno. Dunque, staccate la spina e guardatevi attorno (fuori dalle mure di casa).