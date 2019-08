L'Oroscopo del giorno 28 agosto 2019 si prepara a dare il benvenuto al terzo giorno della corrente settimana. Sarà buono o portatore di incognite il prossimo mercoledì? Come sempre, a tenere alta l'attenzione di chi ama l'Astrologia applicata alla quotidianità, la classifica stelline giornaliera, in questo frangente impostata sugli ultimi sei simboli dello zodiaco. Dunque, riflettori tutti puntati sui settori legati all'amore e al lavoro, ovviamente messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Pronti a scoprire quali sono i segni fortunati e non al giro di boa di metà settimana? In effetti, il terzo tra i sette giorni sotto analisi vede solamente due segni considerati ''super-fortunati'', ovviamente appartenenti alla sestina presa di mira: Bilancia e Sagittario. Entrambi i predetti simboli astrali citati potranno contare su un periodo favoloso, espresso con cinque stelle soprattutto nelle situazioni di stampo affettivo, non male comunque nemmeno nel lavoro.

Invece, parlando di periodo ''no'', le previsioni di mercoledì 28 agosto annunciano la risalita nella parte centrale della settimana per Scorpione e Acquario, giudicati in periodo negativo.

Classifica stelline 28 agosto 2019

Un nuovo mercoledì è pronto a sbarcare nella nostra quotidiana esistenza, portando come sempre apprensione ed interrogativi a cui dare risposte. Pronti allora a scoprire quali sono i segni fortunati e quelli in difficoltà messi in preventivo dall'Astrologia?

Al vertice della classifica stelline interessante il giorno 28 agosto 2019 svettano in primissimo piano, come annunciato in apertura, Bilancia e Sagittario, ben saldi e meritatamente in testa alla scaletta. Positivo il periodo anche per gli amici Capricorno e Pesci, preventivati in giornata a quattro stelle. A fare da fanalini di coda, purtroppo, due meravigliosi segni in questo momento sotto pressione da astri poco congeniali ai rispettivi settori.

★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione;

★★: Acquario.

Oroscopo mercoledì 28 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Il prossimo mercoledì sarà di certo meraviglioso per voi della Bilancia. Gli astri, in primis la splendida Luna presente nel segno del Leone, favoriranno alla grande eventuali iniziative sentimentali con un particolare sostegno verso coloro in stato singolo.

L'amore quindi si prospetta possa risultare favorevole a molti nativi: meglio in coppia dove farete faville. In molti casi i vostri riflessi, specialmente quelli mentali, saranno più rapidi e scattanti. Secondo le nostre previsioni del giorno, si farà più acuta la capacità di dialogare e porvi in relazione con il partner, senza passare per le solite discussioni inutili. Single, i rapporti interpersonali saranno distesi ed armoniosi, non vi sarà alcuna nuvola minacciosa sui vostri sentimenti.

Diciamo che sarete in massima parte di ottimo umore e avrete le energie giuste per portare a termine gli impegni che vi si presenteranno. Nel lavoro, la fortuna vi faciliterà molto nei contatti e nelle amicizie, l'agenda si infittirà quindi di appuntamenti. In tanti sarete soddisfatti moralmente e sentimentalmente.

Scorpione - In arrivo per voi, carissimi amici dello Scorpione, un periodo abbastanza in salita. Il fatto è che gli astri hanno messo il sigillo del sottotono a questo mercoledì relegando purtroppo questa parte della settimana in balia di alti e bassi. In amore, il periodo no dovrebbe essere passato ormai e questa giornata sarà utile per riflettere sul perché siate sempre e solo voi a incontrare problemi a livello affettivo. Vi piace avere una relazione movimentata, ma così è troppo. Non stuzzicate il partner, poiché alla fine potrebbe perdere la pazienza. Single, l'atmosfera astrale sarà abbastanza pesante, tale da mettere alla prova la vostra pazienza e il vostro sistema nervoso. Prendere le difese di qualcuno, con grande impegno e spirito altruistico, alla fine potrebbe significare rimanere delusi dal comportamento di quest'ultimo. Nel lavoro infine, dovrete evitare di intestardirvi in un vostro percorso, ok? Se vi accorgerete che le ostilità da superare sono insormontabili, prendete pure scorciatoie.

Sagittario - Giornata di metà settimana valutata come più che positiva in amore, in parte anche in altri settori. In generale pertanto, si consiglia di sfruttare il momento buono per mettere a segno qualcosa di importante o duraturo. In prevalenza soprattutto buone occasioni in arrivo nei comparti legati sia al puro sentimento che nelle normali attività quotidiane. In amore, il buonumore e la serenità in coppia faranno svanire quel velo di incertezza che ultimamente non vi abbandona quasi mai. Con determinazione riuscirete a trovare soluzioni alternative ai problemi, magari immaginare percorsi diversi per giungere felicemente ai traguardi sperati. Single, nella giornata di mercoledì si prevedono conquiste e momenti positivi in ambito sentimentale: riceverete apprezzamenti e complimenti (faranno molto piacere) da una persona a voi cara. Nel lavoro, raccoglierete buoni frutti e potreste realizzare anche dei buoni guadagni. Se così fosse, concedervi pure qualche lusso come quello di acquistare nuovi capi di abbigliamento o regalarvi un magico viaggio nella località preferita.

Astrologia del giorno 28 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - In preventivo una giornata a metà tra l'essere positiva e negativa, quindi non lasciate dietro di voi pazienza e costanza. Diciamo che il periodo anche se non è stato messo in conto come negativo, visto il frangente poco chiaro si consiglia una certa concentrazione nelle cose e nelle situazioni. Le predizioni di mercoledì indicano come stabile il frangente in amore: sarà o no il momento della riscossa? Diciamo pure di sì, sempre che sappiate agire in modo preciso e puntuale. Fantasia e inventiva saranno le vostre armi migliori, pertanto puntate proprio su queste qualità per dare una svolta al vostro rapporto di coppia e magari renderlo più interessante. Single, avrete la conferma che la strada che avete preso è sicuramente quella che prossimamente vi renderà felici. Nel lavoro, la giornata vi offrirà qualche piccola opportunità di successo. Le stelle metteranno in piena luce la vostra intelligenza e il vostro dinamismo, facendovi ottenere i riconoscimenti tanto attesi.

Acquario - Partirà decisamente sotto stress questo vostro mercoledì di metà settimana. Le prospettive per molti Acquario, in questa giornata non sono certamente di buon auspicio: non avrete tante possibilità per essere allegri, pertanto seguite l'istinto senza dover rinunciare alle vostre abitudini di vita. In campo sentimentale, meglio non tirare troppo la corda: molte situazioni infatti, se forzate, potrebbero avere una conclusione spiacevole. Non peccate d'ingenuità nelle faccende personali, soprattutto in ambito sentimentale siate essere dolci e comprensivi con il partner e la vostra vita di coppia sarà molto più gratificante. Single, dissonanze planetarie faranno prevalere l'emotività: non lasciatevi prendere da pensieri negativi o da dubbi che genererebbero contrasti e incomprensioni. Nel lavoro invece, le stelle tenderanno a portare un certo disordine nelle vostre finanze, il che potrebbe generare situazioni o uscite non previste. Siate dunque cauti!

Pesci - In arrivo un discreto mercoledì, lineare e anche abbastanza tranquillo, ovviamente non esente da momenti anche ''pesantucci'' da gestire al meglio. Secondo l'oroscopo del giorno 28 agosto, riguardo l'amore, se siete in attesa di novità ci saranno ottime occasioni per guardare al futuro sentimentale con ottimismo. L’intesa di coppia sarà buona e sarete sereni insieme a chi amate. Se single invece, il giorno si profila abbastanza ricco di soddisfazioni: avrete una gran voglia di stare con la gente e magari anche trovare nuovi interessi che possano regalare un insolito piacere. Nel lavoro, aspettatevi sufficienti soddisfazioni personali. In generale l'entusiasmo e la determinazione che metterete in ciò che farete saranno la chiave magica per aprire qualsiasi porta. Ricordatevi di guardare al futuro sempre con fiducia perché la buona sorte si potrebbe manifestare quanto prima.