Siamo ormai entrati nell'ultima settimana del mese di agosto, l'estate sta volgendo al termine e molti segni dell'Oroscopo si preparano ad accogliere le innumerevoli sorprese che settembre sta riservando. Questa settimana risulterà essere decisiva dal punto di vista lavorativo per molti segni come l'Ariete e lo Scorpione mentre per altri farà da padrona l'apatia, è questo il caso del Cancro e del Toro. Conosciamo, dunque, tutti i dettagli riguardanti l'astrologia della settimana dal 26 agosto all'1 settembre.

L'oroscopo della settimana: da Ariete a Vergine

Ariete: l'oroscopo prevede un periodo decisivo per il vostro lavoro, alcuni importanti cambiamenti stravolgeranno le vostre certezze ma con forza e tenacia avrete la possibilità di rendere l'imprevisto un qualcosa di positivo. Restate disponibili per nuove possibilità.

Toro: settimana rilassante, a tratti fin troppo. Infatti a partire da mercoledì questo relax si trasformerà in apatia e tutta la vostra vitalità lascerà il posto ad una spiacevole sensazione di solitudine.

Consolatevi con delle attività creative.

Gemelli: già a partire da giorno 26 il segno dovrà affrontare dei grossi ostacoli soprattutto nell'ambito familiare. La vostra eloquenza vi aiuterà molto a calmare gli animi ed a far tornare il sereno tra i vostri cari.

Cancro: l'idea di ritornare ai vostri doveri vi dà un senso di noia, cercherete per tutta la settimana di distrarvi ma nulla farà crollare il pensiero di non voler ricominciare la routine invernale.

Forse è il caso di cambiare qualcosa che non vi piace nella vostra vita.

Leone: periodo molto stressante ma allo stesso tempo pieno di soddisfazioni. Un obiettivo che stavate perseguendo da tempo si avvererà. State attenti, però, ai falsi amici che cercheranno di boicottare e sminuire i vostri successi.

Vergine: settimana di grande determinazione e tenacia. Il vostro carattere forte vi farà vincere un diverbio che da molto tempo era rimasto irrisolto. Inoltre, sarà tempo di riabbracciare degli amici che non vedevate da tempo.

Astrologia settimanale: da Bilancia a Pesci

Bilancia: in questo periodo vi libererete dalle molte convenzioni che da tempo vi stavate imponendo e tornerete ad esprimere con schiettezza tutti i vostri punti di vista, anche a costo di farvi dei nemici. Domenica sarà una giornata all'insegna del divertimento.

Scorpione: se nel mese di agosto il lavoro non è andato nel verso giusto questi sette giorni vi daranno la possibilità di riscattarvi.

Vi saranno offerte delle importanti opportunità, valutate con attenzione quali sono le più adatte alla vostra persona.

Sagittario: settimana di solitudine in cui i nati sotto al segno del Sagittario avranno la possibilità di riflettere e prendere delle difficili decisioni che riguardano la propria vita. La vitalità verrà ritrovata nel weekend.

Capricorno: sarà un periodo molto attivo pieno di vitalità e voglia di fare.

Organizzerete una gita fuori porta che potrebbe rivelarsi un'occasione imperdibile per fare delle nuove conoscenze a livello sentimentale.

Acquario: gli astri prevedono grandi cambiamenti in positivo nella vostra quotidianità. senza dubbio riuscirete a trovare e mettere in pratica delle idee che piaceranno a tutte le persone che vi stanno intorno, portandole ad approvare i vostri progetti.

Pesci: settimana tranquilla soprattutto dal punto di vista sentimentale. Infatti, il vostro partner vi dedicherà molte attenzioni e vi farà delle sorprese, dunque questo farà riaccendere la passione di coppia, ormai venuta meno da qualche settimana a questa parte.