L'Oroscopo settimanale dal 26 agosto al 1° settembre 2019 pronostica sette nuove giornate abbastanza fortunate sia in amore che nel lavoro, ma solo per alcuni prescelti. In evidenza in questo contesto anche le previsioni per i segni dall'Ariete fino a Vergine. Stuzzica il pensiero di sapere come è stato valutato il vostro segno? Certo che sì, ovviamente, altrimenti non sareste qui a farci compagnia.

Sotto inchiesta da parte dell'Astrologia applicata al periodo esaminato, l'attuale cielo, ovviamente interessante le effemeridi relative ai singoli segni. Tagliamo subito la cosiddetta 'testa al toro' andando a svelare in anteprima i simboli più fortunati e quelli meno. In questo caso, senza alcuna titubanza in merito i prossimi sette giorni vedranno gongolare tre segni in particolare: Leone (voto 9), Vergine (voto 8) e Ariete (voto 7).

Intanto, parlando di periodo poco performante (per non dire 'negativo'), le previsioni da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre annunciano più di qualche difficoltà a coloro appartenenti al segno del Toro (voto 5). Passiamo ai dettagli, ovviamente dopo aver dato voce ai prossimi passaggi lunari.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di mettere in evidenza le nuove previsioni dell'oroscopo settimanale, come da routine ci piace svelare in anteprima quali saranno i nuovi spostamenti dell'Astro della Terra.

Diciamo subito che il lasso temporale sotto analisi in questo contesto annovera in tutto tre tappe messe in agenda per questa settimana. A dare avvio al periodo, la Luna in Leone, presente nel segno di Fuoco già da questo mercoledì 28 agosto alle ore 01:53. La conturbante 'musa dei poeti' osserverà un nuovo stop venerdì 30 agosto alle ore 01:57, dove andrà a formare la meravigliosa figura astrale della Luna in Vergine.

La settimana sarà da ritenere conclusa, ovviamente in riferimento ai soli transiti lunari nel periodo, con l'arrivo della Luna in Bilancia previsto per domenica 1° settembre alle ore 01:08 della notte. Bene, dopo aver scoperto gli imminenti cambi di settore della Luna, andiamo pure a dare voce in capitolo alle previsioni zodiacali, con i voti e le stelline segno per segno.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 7.

Una settimana più che soddisfacente, classificata nelle nostre previsioni astrali come 'buona'. Periodo centrale previsto con tre stelle relative al 'sottotono' giovedì 29 e poi con il finale da 'ko' di domenica 1° settembre. Già che ci siamo vogliamo togliere il velo dalla giornata migliore in assoluto? Bene, per voi Ariete è sabato 3 agosto e avrà i colori sgargianti dei periodi segnati dalla 'top del giorno'.

Preparatevi dunque a gongolare! Vediamo di dare maggiore profondità al resto delle stelline quotidiane:

Top del giorno sabato 31 agosto;

sabato 31 agosto; ★★★★★ lunedì 26 e venerdì 30;

★★★★ martedì 27 e mercoledì 28;

★★★ giovedì 29 agosto;

★★ domenica 1 settembre.

Toro: voto 5. In arrivo per voi del Toro un periodo non positivo, sicuramente tutto da interpretare. A portare probabilmente situazioni difficili saranno le giornate del 26 e 27 agosto e del 1° del prossimo mese. Le previsioni restituite dalle effemeridi del periodo vedono intanto un netto miglioramento il giorno 28, 30 e 31 agosto, giorni sottoscritti con quattro stelle. Ottima sarà invece la giornata di mercoledì 28, venerdì 30 e sabato 31, segnate tutte con cinque stelle. Passiamo alla scaletta riepilogativa:

★★★★★ giovedì 29 agosto;

★★★★ mercoledì 28, venerdì 30 e sabato 31;

★★★ martedì 27 e domenica 1 settembre;

★★ lunedì 26 agosto.

Gemelli: voto 6. Settimana decisamente poco performante in certi frangenti, tuttavia non dovrete troppo 'sudare' per riuscire a godervela con sana e giusta tranquillità. Il punto di non ritorno sarà dato dal modo con cui andrete ad approcciarvi alle giornate cosiddette 'no', ovvero mercoledì 28 (sottotono) e giovedì 29 agosto (ko). Martedì 27 e venerdì 30 agosto saranno le uniche giornate in cui vi potrete permettere di fare e disfare secondo la vostra volontà. I dettagli con le giornate top e flop:

★★★★★ martedì 27 e venerdì 30;

★★★★ lunedì 26, sabato 31 e domenica 1;

★★★ mercoledì 28 agosto;

★★ giovedì 29 agosto.

Cancro: voto 6. Una settimana in parte difficile, certamente poco interessante ma non eccessivamente negativa. A parte gli alti e bassi previsti alla fine del periodo, potrete senz'altro contare su due splendide giornate, lunedì 26 e mercoledì 28 agosto, entrambe da sfruttare per le cose di una certa importanza. Iniziamo subito ad elencare una ad una le singole giornate del periodo, esortandovi a segnare quelle più a rischio. A seguire la scaletta con le vostre stelline valutate con perizia dall'oroscopo della settimana:

★★★★★ lunedì 26 e mercoledì 28;

★★★★ martedì 27, giovedì 29 e domenica 1;

★★★ venerdì 30 agosto;

★★ sabato 31 agosto.

Leone: voto 9. Settimana decisiva per alcune questioni riguardanti il lavoro, con anche piccole questioni da mettere in chiaro in campo sentimentale. A dare positività alle faccende amorose l'arrivo della Luna in Leone mercoledì 28 agosto, ottima per riappacificazioni, matrimoni, dichiarazioni d'amore. Il nostro spassionato consiglio pertanto è quello di approfittare anche delle giornate a cinque stelle 'per fare' e di quelle a quattro stelle eventualmente solo per programmare. Ovviamente lasciando alle altre il tempo che trovano, evitando di esporsi direttamente ed inutilmente. Andiamo al responso generale:

Top del giorno mercoledì 28 agosto - Luna nel segno;

mercoledì 28 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 27, giovedì 29 e domenica 1;

★★★★ lunedì 26 e venerdì 30;

★★★ sabato 31 agosto;

Vergine: voto 8. La prossima settimana per voi, amici della Vergine, si pensa possa presentarsi abbastanza positiva. L'oroscopo della settimana 26 agosto al 1° di settembre vede il periodo certamente prezioso, da sfruttare nelle questioni aperte dalle quali non riuscite a venir fuori. Senz'altro gli ultimi giorni del frangente saranno tutti di buon auspicio, soprattutto venerdì 30 agosto: porterà in seno una spettacolare Luna in Vergine e tanta positività. Scopriamo le stelline giornaliere:

Top del giorno venerdì 30 agosto - Luna nel segno;

venerdì 30 agosto - Luna nel segno; ★★★★★ giovedì 29, sabato 31 e domenica 1;

★★★★ mercoledì 28 agosto;

★★★ lunedì 26 agosto;

★★ martedì 27 agosto.

