Una nuova settimana inizia. Scopriamo le previsioni di tutti i segni zodiacali per la giornata di lunedì 12 agosto 2019. Amore, Lavoro e salute da Ariete ai Pesci.

Le previsioni di tutti i segni per il 12 agosto

Ariete: in amore certe azioni devono essere dimenticate. Le storie del periodo sono importanti e qualcuno troverà l'altra metà. Nel lavoro potrebbero uscire troppi soldi in maniera banale: evitate di esagerare nelle spese.

Toro: chi è sposato e vive una storia parallela dovrà fare una scelta, questa è una giornata molto attiva. Nel lavoro è probabile che ci sia qualche contrasto con soci o persone che cercano di sfruttare la vostra attività.

Gemelli: per i sentimenti giornata utile per contatti e accordi. Oggi avete molto più voglia di stare con la persona amata. Nel lavoro gli affari sono in recupero.

Cancro: in amore qualche piccolo svantaggio nel rapporto con gli altri non mancherà.

A livello lavorativo momento molto interessante se si ha un'attività indipendente, ma attenzione a non cambiare rotta.

Leone: gli amori che nascono in questi giorni sono importanti, ad agosto arriverà una grande emozione in più. Nel lavoro si potranno iniziare progetti per settembre. Piccolo calo per il fisico.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale oggi non mancherà la buona volontà in amore con la Luna favorevole.

Nel lavoro periodo più agitato ma anche positivo. Possibilità di recupero anche dal punto di vista fisico.

Bilancia: la giornata di oggi regala emozioni. L'amore può aiutare a superare una crisi anche di tipo professionale. Nel lavoro tutto quello che sembrava fermo riparte, bisogna seguire l'onda del momento.

Scorpione: in amore approfittate di questo periodo per mettere in chiaro quello che non va.

A livello lavorativo per chi ha chiuso un'attività negli ultimi mesi è possibile una riconferma. Nervosismo per il fisico.

Sagittario: a livello sentimentale stelle eccellenti, potete lasciarvi andare alle novità. Nel lavoro si mettono in gioco responsabilità importanti. Recupero per il fisico.

Capricorno: in amore chi si deve sposare o vuole convivere potrebbe programmare proprio tra agosto e settembre a qualcosa di molto bello.

L'unico ambito incerto è quello finanziario. Forza per il fisico.

Acquario: non è facile mantenere la calma, ci sono perplessità in amore. Nel lavoro non dovreste pensare troppo ai problemi. Con una persona del Capricorno o dei Pesci organizzate qualcosa di bello per il futuro.

Pesci: a livello sentimentale tra oggi e domani giornata di forza, lo saranno anche quelle del prossimo sabato e domenica.

A livello lavorativo nuove occasioni e occupazioni, piccole rivoluzioni in atto nella vostra vita.