Le previsioni degli astri della settimana da lunedì 12 a domenica 18 agosto si prospettano positive per lo Scorpione, mentre il Sagittario avrà qualche preoccupazione in ambito lavorativo. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere opposta potrebbe causarvi un po' di agitazione. Per voi si prospetta un periodo altalenante e in molti dovranno cercare di superare una crisi.

Martedì e mercoledì le giornate più tese, in cui qualcuno potrebbe fare i conti con alcune discussioni passate.

Toro: la vostra pazienza verrà messa a dura prova soprattutto sul lavoro. Alcuni imprevisti rischieranno di far crollare i vostri piani e le vostre aspettative future. Cercate di evitare al momento le persone che potrebbero provocarvi ulteriori tensioni.

Gemelli: per i nati sotto il vostro segno zodiacale, gli astri prevedono cambiamenti molto interessanti per la settimana dal 12 al 18 agosto.

Venere favorirà i nati sotto il vostro segno zodiacale e renderà le relazioni sentimentali particolarmente piacevoli. Attenzione al weekend: la stanchezza potrebbe farvi perdere la calma.

Cancro: l'ultimo periodo non è stato affatto semplice per voi e purtroppo potreste dover fare i conti con diverse opposizioni dei pianeti. Qualche piccolo screzio potrebbe nascere con il partner o con qualche familiare.

Non straparlate quando siete agitati: potreste rischiare di far arrabbiare seriamente qualcuno.

Leone: ottima condizione astrologica per voi. Molti potrebbero avere l'opportunità di fare nuove conoscenze e migliorare i rapporti con gli altri. Chi è single potrà approfondire le nuove conoscenze. Ottimi risultati in ambito lavorativo.

Vergine: l'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto porterà la Luna in congiunzione con il vostro segno zodiacale.

Chi è desideroso di fare nuovi progetti riuscirà a portare avanti i propri ideali. Approfittate delle giornate di sabato e domenica per recuperare le energie.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: grande fortuna in amore grazie a Venere. Il vostro fascino vi permetterà di conquistare la persona che vi piace. Per chi non ha voglia di impegnarsi in relazioni serie, non mancheranno gli incontri intriganti.

Le coppie che stanno insieme da molto tempo riusciranno a ritrovare una bella intesa. Mercoledì e giovedì giornate top sul lavoro.

Scorpione: Marte torna ad essere favorevole e vi regalerà maggiore forza ed energia per affrontare la vita quotidiana. Grazie alle vostre intuizioni sarete in grado di sbloccare alcune situazioni che da tempo non vi facevano stare tranquilli. Avrete la possibilità di confrontarvi con persone a voi care.

Sagittario: riuscirete finalmente a voltare pagina in questa settimana dal 12 al 18 agosto. Alcune situazioni lavorative precarie non vi hanno resi tranquilli, ma adesso avete finalmente ritrovato la vostra stabilità. Qualche piccola tensione nella giornata di venerdì.

Capricorno: sarete molto determinati nel portare avanti i progetti. Il vostro carattere molto forte vi permetterà di sorvolare tutti gli ostacoli in maniera molto disinvolta. Ottimo weekend per i sentimenti e le nuove relazioni sentimentali.

Acquario: grazie a Venere riuscirete a vivere le vostre emozioni in maniera più coinvolgente. Mercurio potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote sul lavoro, ma saprete trovare una via d'uscita. In amore potrete vivere una situazione di perfetta sintonia con il partner.

Pesci: questa settimana dal 12 al 18 luglio vi porterà maggiore serenità e vi permetterà di voltare pagina. C'è chi ha vissuto tensioni in famiglia e credeva di non riuscire a trovare una soluzione. Chi ha subito una delusione in passato potrà finalmente riuscire a superare definitivamente la cosa.