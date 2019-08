L'Oroscopo del 3 agosto svela quali saranno le novità cui andranno incontro i 12 segni zodiacali. Secondo gli astri, le persone dell'Ariete avranno voglia di trasgressione, mentre quelle dell'Acquario dovranno stare attente alla forma fisica.

Nel dettaglio, ecco le previsioni astrologiche per questa giornata di sabato da Ariete a Pesci.

Oroscopo di oggi da Ariete a Vergine

Ariete – Avete voglia di trasgressione, soprattutto coloro che sono insoddisfatti di un amore.

Avete bisogno di stimoli e se un rapporto è monotono state male. Si consiglia di non vivere più relazioni contemporaneamente, potrebbe ritorcervi tutto contro. Saranno 48 ore di buone speranze .

Toro – È un sabato che invita alla prudenza, negli ultimi tempi ci sono stati tensioni e problemi. Alcuni cercano un nuovo lavoro, altri ancora si devono adattare a una nuova situazione. Di solito non amate i cambiamenti, ma per forza di cose li dovete gestire.

Gemelli – Sabato interessante. Si consiglia di non rimandare discussioni, collaborazioni professionali e incontri. Dovete risolvere tutto in poco tempo perché già da stasera potreste avere un calo fisico. È il momento di pensare più ai rapporti personali che alla vita lavorativa. I problemi di soldi proseguono ormai da tempo.

Cancro – Giornata ideale per farvi valere. Questa settimana è stata un po' particolare ma ci sono stati parecchi eventi, soprattutto in amore.

Molti di voi che hanno subito una piccola crisi, ora possono ricucire lo strappo. Insomma, andate incontro a 48 ore di buone idee e di recupero a livello fisico.

Leone – Spesso siete bastian contrari, se vi arrabbiate è perché tenete molto a una persona. Quando siete tranquilli e fate finta di nulla, allora vuol dire che siete stanchi di un rapporto, e non vi fanno né caldo né freddo le polemiche del vostro partner.

Se ci sono dispute familiari, meglio rimandare tutto a domenica. Attenzione a un calo fisico.

Vergine – In questo sabato c'è un po' di stanchezza lavorativa. Molti di voi sentono il bisogno di stare da soli, almeno per qualche giorno. Evitate lo stress, non mettete in discussione il fisico con inutili azzardi. Meglio fare solo le cose che contano.

Previsioni di sabato 3 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Sabato un po' particolare, soprattutto se nei giorni scorsi ci sono stati dei momenti difficili.

Non è facile trovare un equilibrio interiore. Essere tranquilli è molto complicato. Ancora di più se intorno ci sono persone pronte a mettervi il bastone tra le ruote.

Scorpione – In questa giornata c'è qualche tensione di troppo. Dovete fare più attenzione anche a livello fisico. Potrebbe arrivare un cambiamento lavorativo che da qualche tempo era rimasto in sospeso. Chi ha un lavoro proprio deve escogitare nuove strategie più chiare.

Da domenica ci sarà un grande recupero.

Sagittario – Quando dovete affrontare situazioni difficili, preferite mollare tutto e scappare il più lontano possibile. Nei giorni scorsi vi è sembrato di lottare contro un muro. Rilassatevi e programmate un weekend di relax.

Capricorno – Inizio di fine settimana pieno di emozioni. Per vivere una passione bisogna concedersi completamente, soprattutto dopo una rottura. Molti si sono sentiti privati della sicurezza che avevano riposto su una persona. Se la crisi è lieve si può recuperare. Buone idee in campo lavorativo.

Acquario – C'è molto nervosismo nell'aria: una parte si riversa in famiglia ed una in amore. Per questa giornata dovreste evitare che un conflitto aumenti a dismisura. Alcuni pensano di non stare con la persona giusta o di non ricevere stimoli. Attenzione alla forma fisica.

Pesci – Molti di voi che si sono separati o hanno chiuso una storia, ora sono più sereni e tranquilli. Le prossime due giornate sono molti interessanti. Si consiglia di essere più disponibili in amore, anche se il lavoro vi dà tante preoccupazioni e vi priva del tempo da passare con i vostri cari. Dovete recuperare in campo economico e spendere meno.