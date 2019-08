L'Oroscopo del 2 agosto è pronto a rivelare l'andamento della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali. Ad esempio, per i nativi del Cancro sarà una giornata speciale, mentre per lo Scorpione sarà confusa e agitata. Di seguito, le previsioni astrali da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – È una giornata interessante per rivedere una storia d'amore. I viaggi favoriscono l'intesa e danno un benessere di rilievo.

Potreste ottenere qualcosa in più o una nuova proposta. Spesso sia le relazioni di lavoro che quelle d'amore sono più fortunate se nascono fuori dal solito ambiente.

Toro – Oggi e domani state alla larga da polemiche e discussioni. Domenica sarà migliore, ma questi due giorni portano piccoli fastidi. Dovete fare i conti con lo stress o discutere animatamente con una persona che non fa ciò che le compete.

Gemelli – Giornata importante che può portare soluzioni, soprattutto sul lavoro. Se ci sono dubbi, prendetevi del tempo. Gli astri favoriscono anche il campo sentimentale, soprattutto per coloro che nei mesi scorsi si sono isolati. Se ci sono questioni professionali da risolvere potete trovare un compromesso.

Cancro – Questa è una giornata speciale e nel fine settimana lo sarà ancora di più. Tutti coloro che possono contare su una persona hanno più voglia di stringere un patto d'amore a lunga scadenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Attenzione alle relazioni finite da qualche tempo, possono crearvi problemi.

Leone – Coloro che hanno un problema d'amore in questa giornata dovrebbero essere più cauti. Ci sono state storie importanti che ora sono sfumate e quindi dovete capire cosa pensate davvero dell'amore. Potreste avere vicino una persona assillante e quindi cambiare idea. Attenzione a un calo di energia.

Vergine – Difficilmente tradite, ma negli ultimi tempi ci sono state tensioni e qualcuno potrebbe guardarsi attorno.

Coloro che vogliono sposarsi o convivere avranno qualcosa in più. Alcuni potrebbero trasgredire, soprattutto le coppie infelici che non hanno il coraggio di dire basta.

Previsioni di venerdì 2 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Il vostro è un segno che mostra tanta sicurezza. Avete forza e istinto però avete bisogno di rassicurazioni. Vi mostrate sereni ma siete molto agitati. È il momento di recuperare forza fisica, le ultime giornate sono state pesanti.

Scorpione – Nella giornata di venerdì c'è molta confusione e agitazione nei legami sentimentali. Bisogna dare spazio alla serenità. Prendete le distanze da quelle persone che possono provocare disagi. Per gli incontri d'amore o per dei chiarimenti meglio rimandare tutto a domenica.

Sagittario – Queste 48 ore sono efficienti per i sentimenti, che sono stati un po' trascurati negli ultimi tempi. L'amore è stato messo in secondo piano perché è un periodo in cui siete stati sopraffatti dalla stanchezza sia mentale che fisica.

Molti di voi devono rivedere alcune questioni in campo professionale o un accordo di lavoro.

Capricorno – Giornata di venerdì che si concentra sui sentimenti. Avete chiuso un rapporto oppure state attraversando un periodo critico. Ora sentite l'esigenza di avere accanto persone che sappiano tirarvi su il morale e darvi preziosi consiglia. Periodo importante per coloro che vogliono fare una scelta per il futuro.

Acquario – In questa giornata dovete affrontare un discorso d'amore senza falsità. Dite sempre di chiudere una storia che non va, ma poi lo rimandate sempre. Fatelo adesso, altrimenti rischiate di pagare cara la pelle. Anche nelle relazioni durature ogni progetto fatto è stato bloccato dagli eventi.

Pesci – A causa del lavoro siete sempre agitati. Gli accordi sono difficili da competere e in questi giorni sentite una minore attenzione rivolta verso di voi. Potreste agitare le acque per far capire le vostre esigenze. Per evitare discussioni vi rendete irreperibili o rimandate sempre un discorso chiarificatore. Sbagliato! Dovete cominciare a pensare al futuro e mettere le cose in chiaro. Le amicizie che nascono ora potrebbero portare qualcosa in più.