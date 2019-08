L'Oroscopo della settimana dal 5 all'11 agosto vede i nati sotto il segno del Leone alle prese con alcune conquiste sentimentali, mentre per l'Acquario potrebbero esserci alcune brighe sul piano sentimentale. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: grazie a Venere potrete riuscire a ritrovare una certa serenità sentimentale. Giovedì e venerdì saranno delle belle giornate che vi faranno riacquistare la fiducia nell'amore.

Qualcuno potrebbe ritrovare la sintonia con un vecchio partner.

Toro: tensioni e disaccordi in famiglia potrebbero non rendervi del tutto tranquilli. Sul lavoro sono in arrivo invece delle buone notizie e qualcuno potrebbe finalmente ritrovare una certa serenità economica. Sabato e domenica i giorni più fortunati.

Gemelli: Venere in ottimo aspetto per voi vi aiuterà a ritrovare la serenità in un rapporto che credevate essere al capolinea.

Per i nuovi incontri non sarà invece un buon periodo questa settimana dal 5 all'11 agosto, ma dovrete anzi valutare l'affidabilità delle persone che vi stanno intorno.

Cancro: una settimana piuttosto calma per voi, senza grandi cambiamenti, ma neanche ostacoli da dover superare. Grazie a Mercurio riuscire a circondarvi di persone che vi faranno sentire apprezzati e soddisfatti della vostra persona.

Allontanatevi invece da chi riesce solo a criticarvi.

Leone: in questo periodo siete molto affascinanti, ma il vostro partner è parecchio infastidito da questa situazione. Non date adito a inutili gelosie se tenete alla persona che vi sta al fianco. Previsto qualche piccolo problema nel weekend.

Vergine: questa settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto potrete riuscire a portare avanti con successo ogni progetto che vi sta a cuore. Il vostro impegno sarà premiato dalle stelle. Tra giovedì e venerdì Luna in opposizione potrebbe rendervi di cattivo umore.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Venere a vostro favore farà cessare tutti i litigi e le discussioni che avete dovuto affrontare in questo periodo. Martedì e mercoledì giornate ricche di emozioni in ambito sentimentale. Attenzione a qualche imprevisto sul lavoro.

Scorpione: purtroppo Venere in opposizione potrebbe non rendervi proprio molto socievoli. Alcuni avranno la tendenza ad attaccarsi ad ogni piccolo disguido per scatenare una polemica.

Non dovrete però esagerare nel cercare di alimentare "il fuoco". Cerca di mantenere un certo autocontrollo.

Sagittario: le relazioni saranno top in questa settimana da lunedì 5 a domenica 11 agosto. Avete voglia di fare molti progetti insieme al partner, tra cui è prevista la possibilità di mettere su famiglia. Qualche piccolo problemino invece sul lavoro, dove qualcuno potrebbe tentare di ostacolare il vostro cammino.

Capricorno: in molti stanno provando a recuperare una relazione sentimentale, ma dovrete avere pazienza. I disguidi andranno chiariti poco alla volta e non dovrete forzare il partner affinché si riappacifichi con voi. Ottima giornata quella di venerdì, dove Luna sarà sul vostro segno zodiacale.

Acquario: Venere in opposizione vi farà sentire particolarmente soli, soprattutto in ambito sentimentale dove molte cose non vi vanno per nulla a genio. Attenzione alle relazioni che non funzionano più: è meglio chiudere subito piuttosto che continuare a procrastinare.

Pesci: Mercurio opposto in questa settimana dal 5 all'11 agosto non renderà facile il proseguo dei vostri progetti lavorativi. Non state a rimuginare troppo sulle cose passate, ma cercate di andare avanti e superare le delusioni. Giovedì e sabato le giornate peggiori.