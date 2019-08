Il terzo mese estivo ha da poco preso il via, quali saranno i segni più e meno fortunati di agosto secondo il presagio degli astri? Sarà un momento estremamente positivo per i nati sotto il segno del Sagittario, l'amore ricoprirà un ruolo fondamentale durante questo ottavo mese dell'anno e anche gli incontri sono favoriti. Al contrario lo Scorpione sarà tra i segni meno fortunati del mese, vivrà infatti un momento faticoso per il fisico, ma anche per la gestione dei rapporti interpersonali.

Di seguito l'Oroscopo completo del mese di agosto 2019 da Ariete a Pesci, con la classifica dei segni top e flop, in base alle previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Segni Top, agosto 2019

Ariete: il nuovo mese estivo confermerà al segno l’energia e la vitalità ritrovate con l’inizio del mese precedente. Sarà dunque un buon momento dal punto di vista salutare, la voglia di fare non mancherà e potrebbe portare anche alla nascita di nuovi progetti o opportunità all'interno dell’ambito lavorativo.

Non abbiate paura di esporvi e di avanzare delle proposte. A fine mese Venere entra nel segno, si potranno vivere delle belle emozioni con il partner, ma anche fare nuovi incontri se siete single.

Gemelli: con l’inizio di agosto, arriva per il segno un momento più favorevole, non solo per il fisico, ma anche e soprattutto per la sfera sentimentale. Dunque i Gemelli recuperano le energie, la voglia di fare non mancherà, così come brillanti intuizioni, che potrebbero aprire la strada a splendide opportunità di tipo professionale.

Un importante recupero colpirà la sfera sentimentale, potrete dedicare più tempo al partner e alla famiglia e vivere con maggior serenità le vostre emozioni. Incontri favoriti.

Vergine: con Marte in posizione favorevole il mese di agosto inizia con grande energia e vitalità per la Vergine. In questo periodo dell’anno chi ha intenzione di iniziare delle cure o dei trattamenti specifici è avvantaggiato e potrà ottenere buoni risultati.

Ci sarà un recupero per quanto riguarda i sentimenti e laddove, durante i mesi precedenti, sono nate discussioni e difficoltà si potrà trovare una soluzione. Bene anche l’ambito lavorativo, vi attendono delle novità!

Bilancia: il nuovo mese si rivelerà più positivo di quello precedente per il segno, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale, dove non mancheranno i momenti di serenità e romanticismo.

Anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo, la Bilancia potrà fare affidamento su un quadro astrale positivo, arriveranno delle belle soddisfazioni, anche se sarebbe meglio prendersi una piccola vacanza. Durante le prime di settimane di agosto godrete di una bella carica energica e chi ha risentito di fastidi fisici potrà recuperare, tuttavia sarebbe meglio cercare di non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi soprattutto a fine mese.

Sagittario: durante questo nuovo mese estivo il segno sarà protetto da un cielo favorevole, che regalerà forti emozioni, soprattutto in amore. È un buon momento per i sentimenti e sono favoriti i progetti per il futuro, come il matrimonio. Sarà un mese di forte energia e vitalità, anche se durante l’ultima settimana potreste sentirvi leggermente più affaticati. In ambito lavorativo è giunto il momento di raccogliere i frutti del duro lavoro dei mesi precedenti.

Capricorno: agosto sarà un mese di grande recupero per il segno, non solo dal punto di vista psicofisico, ma anche e soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Sarà un momento di armonia e serenità per le coppie, dove i progetti riceveranno la protezione degli astri, ma anche per i single alla ricerca di nuove conoscenze. Bene l’ambito lavorativo, con Marte in posizione favorevole.

Segni flop, agosto 2019

Toro: le prime due settimane di agosto si riveleranno alquanto faticose per il segno, soprattutto dal punto di vista fisico. Il consiglio degli astri è di evitare gli sforzi e concedersi qualche momento di riposo. In ambito lavorativo potrete rallentare i ritmi frenetici adottati durante i mesi precedenti, anche se non mancheranno i momenti di nervosismo. Particolarmente difficile da gestire si rivelerà inoltra la sfera sentimentale, cercate di essere meno polemici e critici nei confronti del partner.

Cancro: nonostante gli astri non siano in una posizione dissonante, il mese di agosto sarà un momento di alti e bassi per i nati sotto questo segno zodiacale. In ambito sentimentale coloro che progettano un avvenimento importante, come per esempio il matrimonio, potrebbero dover subire un rallentamento che cambierà i piani fatti. In ambito lavorativo invece il segno potrà fare appoggio sul favore di Urano, ma dovrà comunque scontrarsi con l’opposizione di Saturno. Dunque sarà un agosto incerto, in cui momenti serenità si alterneranno a momenti di grande agitazione e nervosismo.

Leone: nonostante gli astri non siamo in posizione dissonante, il mese di agosto potrebbe iniziare in maniera piuttosto faticosa per i nati sotto questo segno. Potreste infatti risentire di fastidi e malesseri di carattere psicofisico e non mancheranno i momenti di stress e agitazione. In amore potrebbero esserci delle problematiche da risolvere, mostratevi positivi e aperti al dialogo. Al contrario l’ambito lavorativo riserverà solo belle sorprese, qualcuno potrebbe anche incrementare i propri guadagni.

Scorpione: sarà un agosto alquanto sottotono per il segno, soprattutto per quanto concerne la sfera sentimentale. Non mancheranno infatti dei momenti di agitazione e disagio, con frequenti polemiche e discussioni all'interno del rapporto di coppia. Chi è alla ricerca dell’anima gemella, dovrà pazientare ancora un po’, questo non sarà un mese favorevole per i nuovi incontri. In ambito lavorativo sarà un momento molto impegnativo, considerando anche che non vi sentirete in piena forma e le energie verranno spesso a mancare.

Acquario: agosto sarà un mese di alti e bassi per il segno, soprattutto dal punto di vista fisico. Non mancheranno infatti momenti di debolezza e stanchezza e qualcuno potrebbe accusare anche dei lievi fastidi fisici, in particolar modo durante le prime tre settimane del mese. In amore gli astri sono in posizione più favorevole rispetto al mese precedente, anche se non mancheranno le polemiche e le discussioni. In ambito lavorativo restano delle problematiche.

Pesci: il mese di agosto porterà delle difficoltà all'interno della vita sentimentale del segno, all'interno dei rapporti di coppia nona mancheranno momenti di tensione e nervosismo, qualcuno potrebbe anche arrivare a mettere in discussione i propri sentimenti. Anche per gli incontri non sarà un buon momento. In ambito lavorativo ci saranno molte cose di cui occuparsi e soprattutto durante la parte finale del mese potrebbero nascere litigi e polemiche con i collaboratori e/o i superiori.