A settembre 2019 il Sole, Mercurio e Venere si sposteranno dal segno della Vergine, dove rimarrà Marte, al segno della Bilancia mentre nell'orbita del Cancro troveremo il Nodo Lunare. Giove permarrà nel segno del Sagittario come Saturno e Plutone che continueranno il loro moto in Capricorno. Nettuno rimarrà stabile in Pesci ed Urano proseguirà sui gradi del Toro.

Sul podio

1° posto Toro: convivenze.

Mese ideale per iniziare una convivenza assieme all'amato bene dove probabilmente ogni scelta fatta sarà simbiotica grazie ai favorevoli influssi nell'Elemento Terra.

2° posto Capricorno: galanti. Settembre in cui i nati del segno, con ogni probabilità, dimostreranno al partner una buona dose di galanteria. Giorni centrali roventi sotto le lenzuola.

3° posto Gemelli: passionali. Il focus mensile dei nati Gemelli sarà, c'è da scommetterci, la focosità nell'alcova. I nati sotto questo segno proveranno a ritagliarsi più momenti liberi possibili, tra lavoro e amici, per dedicarsi alle arti amatorie.

I 'mezzani'

4° posto Vergine: flirt. Una nuova conoscenza, specialmente nei primi dieci giorni del mese, potrebbe sfociare in un flirt amoroso. Favorita l'intensità più che la durata della relazione per i nati del segno.

5° posto Pesci: tra due fuochi. Nono mese del 2019 in cui i nati Pesci avranno a che fare, c'è da scommetterci, con due relazioni in contemporanea. Finché i Pianeti predominanti saranno nell'Elemento Terra potranno rischiare ma a fine mese dovranno necessariamente decidere a meno che non vogliano rimanere a bocca asciutta.

6° posto Leone: vecchia fiamma. Un ex potrebbe bussare nuovamente alla porta dei nati Leone e questa volta con intenzioni più 'serie'. Sarà bene che i nativi ponderino a dovere se gettarsi in questa 'minestra riscaldata'.

7° posto Bilancia: perplessi. Il comportamento dell'amato bene potrebbe risultare ambiguo agli occhi dei nati del segno in questo mese che, nonostante ciò, resteranno in silenzio non esternando le loro perplessità in merito.

8° posto Acquario: peripezie. Gli Astri dissonanti di settembre metteranno probabilmente sul cammino dei nativi qualche ostacolo di troppo che, però, grazie alla solidità del rapporto verrà superato in scioltezza.

9° posto Ariete: divergenze. Il clima in coppia potrebbe non essere dei più sereni ed i nati Ariete non faranno nulla per migliorare la situazione. Il nervosismo verrà sfogato sul partner anche per futili motivi.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: gelidi. L'amato bene non sembra più quello dei mesi estivi agli occhi dei nati Cancro che, con tutta probabilità, assumeranno un atteggiamento freddo e distaccato. A fine mese capiranno definitivamente se continuare o meno la relazione.

11° posto Scorpione: solitari. Settembre in cui i nati del segno probabilmente non avranno molta voglia di mettersi in gioco sul fronte relazionale preferendo di gran lunga affrontare il periodo in maniera solitaria.

12° posto Sagittario: scoperte sgradite. Parecchie le asperità astrali in questo mese che potrebbero mettere sul percorso nativo una scoperta poco gradita - un tradimento o una pesante bugia - che, inevitabilmente, finirà per incrinare il rapporto ed in alcuni casi lo annienterà.