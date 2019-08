Altro cambio di energia da oggi nel cielo, Venere astro dei sentimenti, della bellezza e dell'armonia va a raggiungere Marte nel segno della Vergine.

Dall'esuberanza ed egocentrismo del Leone si passa ad un'energia più morigerata e priva di esagerazioni

L'attenzione viene spostata sui dettagli nei rapporti fra le persone, la conquista è già avvenuta, adesso questa Venere ci aiuterà a pianificare come portare avanti le relazioni instaurate durante la stagione del Leone.

Calmandosi le passioni egocentriche leonine, sarà possibile prendersi cura dell'altro rendendosi conto delle altrui esigenze e non delle nostre. Può apparire una Venere fredda e programmatica a volte, ma necessaria.

I transiti di Venere sono velocissimi, staziona circa otto giorni per ogni decade ed ognuno ne avverte la presenza per circa un paio giorni in base ai gradi dove transita sul proprio tema natale.

Maggiore rilevanza hanno invece i transiti ricevuti dalla propria Venere natale, in particolare quelli di Urano, Nettuno, Plutone, Saturno e Giove, che impiegando più tempo a percorrere lo zodiaco, si faranno avvertire per più tempo e saranno in grado di dare una svolta alle situazioni.

Non dimentichiamoci che Venere è anche il pianeta della piccola fortuna, è un pianeta benefico ed anche quando non forma aspetti armonici al nostro Sole, non sarà difficile gestire la sua presenza.

La ricevono positivamente tutti i segni di Terra (Toro, Vergine e Capricorno).

il Toro si libera della quadratura proprio di Venere dal segno del Leone e per questo può finalmente cominciare la sua estate. L'intesa col partner risale e quei piccoli momenti di sfortuna che avete vissuto saranno acqua passata.

la Vergine al top in questo periodo può contare fin da subito sulla congiunzione di Marte, Venere e Mercurio. Ottime notizie su tutti i fronti e l'arrivo del Sole, anch'esso nel vostro segno, vi renderà invincibili su tutti i fronti.

al top in questo periodo può contare fin da subito sulla Ottime notizie su tutti i fronti e l'arrivo del Sole, anch'esso nel vostro segno, vi renderà invincibili su tutti i fronti. Ottima notizia anche per il Capricorno che con questa Venere potrà arrivare al cuore del problema e decidere se sistemare le cose e proseguire o cambiare strada.

Per segni di Acqua il transito è ricevuto in modo armonico solo da Scorpione e Cancro, per i Pesci comincia una nuova sfida.

allo Scorpione porterà una ventata di leggerezza e flirt estivi molto belli da vivere e quel pizzico di fortuna in più che durante l'anno è mancata. Chi è già in coppia farà sperimentare al proprio partner quel qualcosa in più che potrebbe portare ai fiori d'arancio o ad una convivenza.

il Cancro torna più socievole con Venere che alleggerisce un cielo pesante per l'ingombrante presenza di Saturno in opposizione.

passaggio nervoso invece per i Pesci che dovranno dar fondo a tutta la loro diplomazia viste le opposizioni di Marte, Venere, Mercurio e fra qualche giorno anche del Sole. Tutti gli ambiti della vita saranno messi sotto esame e proprio come un esame sarà breve, intenso e molto stressante.

Non male per segni di Aria (Gemelli, Bilancia e Acquario).

per i Gemelli il transito di Mercurio, loro governatore, sarà in transito disarmonico secondo l'astrologia classica, ma questo potrà essere giocato a proprio vantaggio dopo tutta l'impulsività ed i probabili guai procurati dal suo passaggio in Leone. Questo transito aiuterà a riprendere un ritmo metodico e razionale dopo la pausa estiva, quindi nulla di grave.

per la Bilancia il passaggio di Venere e degli altri pianeti personali nel segno alle proprie spalle indica un periodo di riflessione e preparazione dei grandi eventi che arriveranno soprattutto l'anno prossimo quando Saturno si affaccerà in Acquario.

il passaggio di Venere e degli altri pianeti personali nel segno alle proprie spalle indica un periodo di riflessione e preparazione dei grandi eventi che arriveranno soprattutto l'anno prossimo quando Saturno si affaccerà in Acquario. Gli Acquario si liberano (finalmente!) da un'altra opposizione planetaria e dovrebbero per prima cosa rilassarsi ed analizzare cosa di reale e concreto c'è nella loro vita e cosa no. Il transito di Venere in Leone, vostra settima casa astrologica legata al matrimonio, può avervi fatto prendere degli abbagli nelle questioni di coppia ed ora è tempo di aprire gli occhi e ragionare in maniera più razionale.

Per i segni di Fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) questa nuova Venere parla di questioni pratiche e di abbassare i toni in generale, in particolare: