L'Oroscopo della settimana dal 26 agosto all'1 settembre si prospetta piuttosto teso per la Vergine mentre il Cancro potrà riscontrare delle difficoltà sul Lavoro. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere favorirà la nascita di nuove relazioni sentimentali e rafforzerà quelli già esistenti. Chi vuole mettersi in gioco potrà liberamente farlo.

Non temete i cambiamenti: questo periodo sarà ottimale per modificare alcune cose che non vanno più bene nella vostra vita.

Toro: nella coppia ci sono diverse problematiche che ancora devono essere chiarite. A livello lavorativo, invece, la situazione sembra essere molto più tranquilla. Grazie alla vostra determinazione potrete ottenere i risultati sperati. Sabato e domenica giornate favorite per organizzare qualcosa che stupisca il partner.

Gemelli: qualche piccolo contrattempo o ritardo potrebbe crearsi nella settimana da lunedì 26 agosto a domenica 1 settembre. Ci sono alcune cose rimaste in sospeso che sarà necessario chiarire il più presto possibile. Chi ha terminato da poco una relazione sentimentale potrebbe sentirsi primo di forze.

Cancro: cercate di ignorare chi cerca solo di provocarvi. Evitate le situazioni polemiche e non alimentate discussioni inutili.

A livello professionale potrebbe esserci qualche piccola difficoltà da superare. Nel week end le relazioni che durano da tempo potranno godere di una perfetta intesa.

Leone: Venere opposta al vostro segno potrebbe creare dei malintesi in ambito familiare. Per voi mantenere la calma non sarà affatto facile in questo particolare periodo. Cercate di ritagliare del tempo solo per voi in modo tale da rilassarvi e riflettere su ciò che volete dal vostro futuro.

Vergine: Luna in opposizione potrebbe portare la settimana dal 26 agosto all'1 settembre ad essere piuttosto tesa. Il vostro umore non sarà al massimo e non sarete disposti ad essere comprensivi con chi non riesce a comprendervi al volo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Mercurio vi regalerà grande forza e potrete contare su una condizione astrologica molto positiva. In ambito lavorativo potreste essere in competizione con un vostro collega, ma questa situazione non vi pesa affatto.

Avete voglia di dimostrare a tutti quanto valete.

Scorpione: l'amore sarà particolarmente favorito in questo periodo. In famiglia, invece, ci sono diverse situazioni da dover chiarire. Il momento di far valere le proprie idee è arrivato. Non temete di non essere compresi e fate ciò che più vi aggrada.

Sagittario: una settimana piuttosto movimentata quella dal 26 agosto all'1 settembre. Il partner potrebbe aver bisogno di ricevere maggiori conferme da parte vostra e vi troverete nella condizione di dover dimostrare quanto veramente tenete alla persona che vi sta vicino.

In ambito professionale questo sarà il momento adatto per dar sfogo a tutte le vostre idee.

Capricorno: nonostante siano stati superati diversi problemi in questo periodo dell'anno, ci sono ancora diverse decisioni che devono essere prese. Potreste essere costretti a rivalutare una decisione presa nel passato. Sarete molto concentrati sul lavoro e proverete a comprendere qual è la strada più giusta da seguire.

Acquario: in ambito professionale sono in arrivo importanti novità. A livello lavorativo alcune situazioni si stanno smuovendo. Sarà necessario rimanere prudenti ed evitare di prendere decisioni troppo azzardate. A livello sentimentale avrete invece bisogno di maggiori conferme da parte del partner.

Pesci: Luna in ottimo aspetto vi regalerà grande energia nella settimana dal 26 agosto all'1 settembre. Per voi è in atto un buon recupero che vi aiuterà a realizzare i vostri desideri. Non dovrete avere paura di farvi avanti e proporre le vostre idee.