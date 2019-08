Nel mese di settembre il Sole, Venere e Mercurio si sposteranno dalla Vergine, dove permarrà Marte, alla Bilancia, mentre il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno rimarranno in Capricorno, così come Giove che continuerà il suo moto in Sagittario. Intanto Nettuno permarrà in Pesci ed Urano proseguirà il suo transito in Toro.

Sul podio

1° posto Capricorno: instancabili. Saranno dotati di un carico energetico di tutto rispetto che, unito alla loro solita ostinazione, creerà un mix eccezionale.

I progetti in essere gli regaleranno soddisfazioni morali ed economiche più che probabili. Giorni fortunati: 7, 9, dal 13 al 18, 21 e 24.

2° posto Leone: progetti realizzati. Le idee che i nativi hanno messo in atto durante il mese di agosto potrebbero vedere la luce in questo florido settembre. Mese ideale per cambiare domicilio trovandone uno nuovo più consono alle loro esigenze. Giorni fortunati: 6, 15, 18, dal 25 al 30.

3° posto Toro: scatto di carriera. I nati Toro che svolgono un Lavoro alle dipendenze altrui beneficeranno, con ogni probabilità, dei numerosi Astri nel loro Elemento che li metteranno in condizione di avanzare nella scala gerarchica. Sarà bene mantenere i piedi per terra dimostrandosi di meritare questo avanzamento carrieristico. Giorni fortunati: 8, 11, dal 14 al 19, 21 e 23.

I mezzani

4° posto Bilancia: serenità lavorativa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Lavoro

L'ambiente lavorativo, che nel mese scorso aveva destato qualche preoccupazione sia per le gravose mansioni lavorative che per i rapporti coi colleghi, potrebbe tornare a sorridere. I nati Bilancia ritroveranno la serenità e l'armonia perduta. Giorni fortunati: 19, 24, 26 e 27, 29.

5° posto Sagittario: collaborazioni. Settembre in cui i nati del segno potrebbero seriamente pensare ad aprirsi un'attività in proprio assieme a un caro amico.

Le collaborazioni lavorative che nasceranno in questo periodo, specialmente sino al 20 del mese, risulteranno oltremodo favorevoli. Giorni fortunati: 1, 3, 7, 19 e 27.

6° posto Gemelli: scelte importanti. 30 giorni in cui i nativi dovranno probabilmente prendere delle decisioni importanti circa la loro quotidianità. Ogni scelta possibile comporterà un'inevitabile rinuncia e qualche sacrificio che, però, servirà a raggiungere i loro obiettivi.

Giorni fortunati: 16, 19, dal 21 al 23, 29.

7° posto Vergine: polivalenti. Nono mese dell'anno in cui i nati Vergine si troveranno davanti una gran numero di ghiotte possibilità, sia che svolgano mansioni indipendenti sia che si trovino alle dipendenze altrui. Sarà probabile che vogliano sfruttarne più di una contemporaneamente rendendosi, verso fine mese, conto che chi troppo vuole nulla stringe.

Giorni fortunati: 2, 4, 8 e 17.

8° posto Scorpione: lavori extra. I nati del segno che svolgono lavori a chiamata saranno, con tutta probabilità, privilegiati durante il mese di settembre perchè riceveranno molte proposte. D'altro canto, però, ci sarà più quantità che qualità economica. Giorni fortunati: 13, 17, 23 e 27.

9° posto Acquario: stressati. La stagione estiva, oramai alle porte, ha esaurito un gran numero di energie dei nativi che, purtroppo, non potranno contare su particolari favori astrali nemmeno questo mese, almeno per i primi 24 giorni. Dall'ingresso dei Pianeti in Bilancia, invece, avvertiranno una carica niente male che invertirà il trend. Giorni fortunati: 9, 19, 21, dal 25 al 29.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: carpe diem. Settembre scarno di possibilità lavorative per i nativi che stanno cercando occupazione mentre per i lavoratori a chiamata qualche occasione, seppur non eccelsa finanziariamente, potrebbe palesarsi ma dovranno coglierla al volo senò vi è il serio pericolo che ne approfitti qualcun'altro. Giorni fortunati: 13 e 19.

11° posto Ariete: nervosismo. L'ambiente lavorativo del mese potrebbe nascondere qualche insidia ed i nati Ariete, a causa delle asperità planetarie, riusciranno con molta difficoltà a celare il loro malcontento. Il nervosismo che dimostreranno potrebbe incrinare i già instabili rapporti coi capi. Giorno fortunato: 14.

12° posto Pesci: oziosi. Solitamente settembre è il mese degli inizi, come scuola, dieta e palestra insegnano, ma i nativi in questi 30 giorni non vorranno darsi troppo da fare, preferendo di gran lunga oziare tra le mura amiche della loro dimora. Nessuna giornata particolarmente fortunata.