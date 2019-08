Durante la settimana che va dal 2 all'8 settembre 2019 troviamo la Luna spostarsi dalla Bilancia al Capricorno, dove stazionano anche Plutone e Saturno, mentre Marte, Sole, Mercurio e Venere si troveranno in Vergine. Il Nodo Lunare sarà nel segno del Cancro nel frattempo Nettuno rimarrà stabile in Pesci. Urano permarrà in Toro come Giove nel segno del Sagittario.

Toro stacanovista

Ariete: nervosi.

Le copiose dissonanze planetarie potrebbero rendere nervosi i nati del segno, specialmente nell'ambiente lavorativo. Sarà bene che riflettano a dovere prima di pronunciarsi con capi e colleghi.

Toro: stacanovisti. I Pianeti di Terra doneranno, con tutta probabilità, una marcia in più ai nati Toro. Pieni di energie e voglia di fare si distingueranno per determinazione e tempestività d'azione.

Gemelli: umore 'flop'.

L'umore dei nativi potrebbe essere messo a dura prova dalle asperità astrali in onda questa settimana. Nei primi due giorni le faccende pratiche avranno ottime probabilità di riuscita.

Cancro: attriti amorosi. Qualche scaramuccia col partner sarà più che probabile per i nati Cancro che, per evitare musi lunghi e polveroni dialettici, dovrebbero usare più diplomazia nelle loro parole.

Scorpione taciturno

Leone: progettuali.

I Pianeti in Vergine di questo inizio settembre favoriscono e suggeriscono le mosse che i nati Leone, con tutta probabilità, dovrebbero intraprendere per avanzare i loro progetti celermente.

Vergine: polivalenti. Grazie alle benevolenze astrali i nativi potranno permettersi di 'gettare radici' su più fronti con buone probabilità di successo a lungo raggio. Amore in secondo piano.

Bilancia: routine.

Sette giorni senza troppe novità o scossoni di sorta quelli che potrebbero vivere i nativi. Sarà bene che ottimizzino tali momenti di stasi per dedicarsi al relax rigenerando il loro benessere psico-fisico.

Scorpione: taciturni. Il loro fare 'abbottonato' li accompagnerà, con tutta probabilità, per l'intera settimana. Qualche grana lavorativa giovedì e venerdì da gestire con estrema calma.

Pesci nullafacente

Sagittario: stressati.

Tante, forse troppe le incombenze pratiche che avranno da svolgere in questa settimana i nati Sagittario. Non avendo, al momento, la giusta dose di energia potrebbero stressarsi oltremodo.

Capricorno: passionali. I Pianeti sorridono ai nativi donandogli una carica passionale che non sentivano da tempo. Chi vive una relazione stabile dovrebbe notare anche una ritrovata serenità di coppia.

Acquario: distratti.

Le asperità astrali, capitanate da Mercurio dissonante, potrebbero appannare idee ed intenti dei nativi in questi sette giorni. Sarà bene che rimandino a data da destinarsi le faccende più importanti.

Pesci: oziosi. Poca la voglia di fare e comunicare che i nati del segno avranno durante questa settimana settembrina. Il loro mood sarà film, divano e climatizzatore.