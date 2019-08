È in arrivo una nuova giornata di agosto pronta a regalare emozioni: scopriamo le previsioni astrologiche di martedì 20 agosto con amore, lavoro e salute di tutti i segni zodiacali.

Previsioni e oroscopo del 20 agosto: la giornata dei dodici segni

Ariete: in amore ci sarà la possibilità di farvi avanti se c'è un contenzioso aperto con un ex. Nel lavoro fate leva sulle vostre capacità diplomatiche.

Toro: per i sentimenti è un momento positivo se intendete fare scelte importanti. Nel lavoro c'è la possibilità di risolvere qualche problema. Non rimandate nulla a domani.

Gemelli: questa è una giornata interessante, potreste vivere un'emozione speciale con una persona del Leone o dell'Ariete. Nel lavoro c'è tanto da fare e da ristrutturare, dovete superare un blocco recente.

Cancro: per i sentimenti se vi piace una persona, dovete capire se è davvero disponibile per evitare perdite di tempo.

A livello lavorativo la giornata non è favorevole agli incontri, potreste sentirvi fuori gioco. Stress che non fa bene al fisico.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale situazione di forza riguardo ai sentimenti. Nel lavoro giornata in aspetto ottimo permette di fare delle scelte importanti. Recupero per il fisico.

Vergine: a livello amoroso le coppie che hanno vissuto una crisi devono stare più attente.

Sarà possibile che qualcuno debba rimettere in gioco alcune questioni. A livello lavorativo nelle prossime due settimane dovrete riuscire a mettere a punto un progetto. Stanchezza per il fisico in serata.

Bilancia: questa giornata è un po' pesante e non potrebbe essere diversamente visto che la Luna è Saturno sono dissonanti. A livello lavorativo non mancano i risultati ma la fatica aumenta. Stanchezza per il fisico.

Scorpione: questa è una giornata che può comportare qualche piccolo dilemma. Potreste andare contro una persona del Leone o del Toro in una relazione. Nel lavoro con queste stelle ci sono grandi soddisfazioni. Fisico in ripresa.

Sagittario: in amore anche se una storia è nata da poco siete pronti all'azione. Quelli che vivono un rapporto importante pensano già ad avere figli o all'acquisto di una casa.

Nel lavoro andate avanti e insistete: la vostra energia in questi giorni raddoppia.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale tensioni nel corso di questa giornata, ma già domani Venere torna favorevole. A livello lavorativo cercate di concedervi un momento di pausa, fate il meno possibile.

Acquario: in amore qualsiasi cosa abbiate in mente cercate di parlare e chiarire le situazioni in sospeso entro il 23 del mese.

Nel lavoro evoluzioni interessanti potranno essere vissute nelle prossime settimane, non sottovalutate una proposta.

Pesci: nei sentimenti, se c'è stata una crisi, essa potrebbe ripresentarsi, alcune coppie stanno giocando troppo al tira e molla. Nel lavoro è una buona giornata, risposte e prime soluzioni sono in arrivo e c'è una bella energia.