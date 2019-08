L'Oroscopo del 20 agosto entra nel vivo. I segni zodiacali si preparano a vivere una nuova giornata che vedrà i nativi del Toro e dello Scorpione mettersi in gioco in amore. Di seguito, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per questa giornata di martedì.

Oroscopo di oggi 20 agosto da Ariete a Vergine

Ariete - Martedì è una giornata interessante per i sentimenti: potrete vivere emozioni particolari.

Fate attenzione a non vivere una doppia storia d'amore, di sicuro non può andare oltre il consentito. Discussioni tra coloro che sono separati su questioni economiche. Nel lavoro, evitate di perdere tempo per pigrizia.

Toro – Spero che l'amore arriva in questo mese di agosto, o comunque una cotta o quantomeno un incontro. Tutto dipende da voi, dalla voglia di mettervi in gioco. Le coppie che si amano avranno già deciso di sposarsi o convivere.

Utili sono i cambiamenti in campo lavorativo. Favoriti i nuovi progetti.

Gemelli – Valutate bene le conoscenze in questa settimana: il desiderio di innamorarsi è più forte grazie alla vostra disponibilità. Le relazioni che vanno avanti da tempo devono essere protette. Nel lavoro, già da oggi potete prendervi una rivalsa su un torto subito. Chi lavora in proprio è indubbiamente favorito.

Cancro – Entro l'autunno le relazioni che nascono possono avere qualcosa in più.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non è opportuno fare incontri con addosso la paura di sbagliare, nelle relazioni ci vuole molto coraggio e tanta determinazione. Si anticipa che il weekend sarà speciale e sarà possibile affrontare problemi nati in passato con più serenità.

Leone – Giornata di martedì 20 agosto favorevole per nuovi incontri, sia di lavoro che d'amore. Dovete, però, dimenticare un recente passato in cui c'è stata una fase di distacco.

Le prossime settimane consentono un riavvicinamento. Dopo aver smesso una collaborazione professionale, ora avete in mente nuovi progetti che vi renderanno dei vincenti.

Vergine – Non lasciatevi prendere dallo sconforto. È un periodo in cui vorreste certezze in campo amoroso. In ogni rapporto ci può essere qualcosa di poco chiaro che a voi non piace per niente. Una trattativa di lavoro potrebbe andare per le lunghe perché non trovate un accordo. Cercate di risolvere subito un problema finanziario.

Previsioni di martedì 20 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Potrebbe nascere un'attrazione fisica per una persona di età distante dalla vostra. Le nuove storie devono essere vissute con prudenza anche se è difficile rinunciare a un progetto. In questa giornata è meglio evitare contrasti. Nel lavoro vorreste cambiare ma non è escluso che a breve sarete accontentati. Riflettete bene sui programmi.

Scorpione – Dopo un lungo periodo di dubbi, vi state mettendo di nuovo in gioco. Vi aspetta un periodo di emozioni importanti, se una storia è nata dall'inizio del mese può andare avanti senza difficoltà. Si consiglia alle coppie in crisi di trascorrere più tempo insieme e fare progetti per i prossimi mesi. Non c'è molta stabilità sul piano finanziario, evitate le situazioni pericolose.

Sagittario – Se siete reduci da una separazione, ora è un po' difficile trovare l'altra metà. Meglio vivere avventure senza impegno. Sarà una giornata in cui dovete evitare di discutere. Ci potrebbe essere un ripensamento nel lavoro, quindi non vi dovete meravigliare se ci saranno dei grossi cambiamenti. Coloro che hanno un'attività propria devono sistemare questioni legali o finanziarie.

Capricorno – Oggi potreste trovarvi di fronte uno degli aspetti più duri della vostra personalità. Potrebbe essere uno shock quando accade una cosa del genere. Può darsi che state combattendo con i sentimenti di gelosia. Di solito non perdete mai il controllo. Non dovete preoccuparvi. Siete umani come tutti gli altri. Se avete degli investimenti da fare, gestite le spese con prudenza.

Acquario – L'amore in questo mese ha creato molti problemi e perplessità. È un momento particolare, vorreste vivere una storia coinvolgente ma senza impegno. Le storie che vanno avanti da tempo hanno bisogno di novità e stimoli giusti. Nel lavoro potete cambiare percorso ma è un salto nel buio, perciò al momento non è consigliato.

Pesci – In questo periodo non siete in cerca dell'amore ma solo di attenzione. Non vi fidate più di nessuno, qualche storia non è andata bene o ci sono stati dei momenti difficili. In questa giornata è meglio non discutere, c'è troppa tensione nell'aria. Potreste concludere un accordo o portare avanti un progetto. Si consiglia di fare attenzione nella firma dei contratti, leggete bene le clausole. Grande successo per coloro che lavorano a contatto con il pubblico.