Penultima settimana del mese di agosto in arrivo. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i segni zodiacali? Di seguito, vediamo l'Oroscopo con Lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra lunedì 19 e domenica 25 agosto 2019.

Previsioni astrologiche per tutti i segni fra il 19 e il 25 agosto

Ariete: in questa settimana, in campo sentimentale potrete prendere delle posizioni decisive. Sin dall'inizio del periodo, con la luna nel segno riuscirete a mettere in chiaro le diverse situazioni.

Nel lavoro, riflettete bene prima di prendere una decisione conclusiva.

Toro: nell'ultimo periodo siete stati agitati, ma adesso andate verso un momento di recupero ed equilibrio sentimentale. Chi ha avuto un problema, troverà delle soluzioni. I single potrebbero fare degli incontri interessanti. Nel lavoro, sono in arrivo delle buone possibilità.

Gemelli: in campo professionale vi sentite particolarmente stanchi e nervosi, per questo motivo alcuni progetti potrebbero bloccarsi.

In amore, non mancano le tensioni, cercate di risolvere i problemi.

Cancro: periodo di tranquillità a livello professionale. Nonostante Saturno in opposizione vi causi un maggiore carico di stress. In amore ci sono delle belle emozioni che potete vivere.

Leone: in arrivo belle conferme in campo professionale. Qualcuno potrà far valere la propria opinione. Nell'amore è possibile fare delle scelte importanti per il futuro.

Vi sentite più vitali.

Vergine: nella parte centrale della settimana vivrete un momento di grande energia. In amore, con Venere nel segno potrete rafforzare la vostra relazione.

Bilancia: con Giove nel segno potrete affrontare nel miglior modo possibile i cambiamenti in arrivo in cambio lavorativo. In amore, è possibile che dobbiate sistemare alcune situazioni riguardanti le vostre relazioni passate.

Soprattutto nel weekend cercate di mantenere la calma.

Scorpione: con il concludersi della settimana vivrete un momento di recupero a livello sentimentale. Chi ha concluso da poco una relazione, deve provare ad andare avanti. Nel lavoro alcune tensioni hanno creato dei problemi, dovrete chiarire.

Sagittario: in arrivo dei nuovi amori, importanti, per la vostra vita sentimentale. Nella settimana potrete quindi fare delle conoscenze.

In campo professionale è possibile che nascano delle agitazioni, non vi sentite soddisfatti.

Capricorno: bella settimana di recupero nel lavoro. In questi giorni potrete mettere le basi per dei progetti importanti nei mesi prossimi. In amore è possibile fare dei nuovi incontri. Le tensioni delle settimane precedenti saranno superate.

Acquario: nel lavoro dovrete fare delle scelte importanti, che riguardano dei contratti e dei nuovi accordi.

In amore, dopo le diverse discussioni affrontate potrete sistemare la vostra relazione. Momento di maggiore tranquillità per le emozioni.

Pesci: nel lavoro dovrete superare dei piccoli conflitti, in questa settimana potreste anche essere delusi da qualcuno che ritenevate importante a livello collaborativo. In amore cercate di avere più pazienza e limitare le polemiche.