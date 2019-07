L'ultimo mese della stagione estiva 2019 è arrivato. Quali saranno le previsioni per tutti i nati sotto il segno dei Pesci per il periodo compreso tra il primo ed il 31 agosto? Di seguito, le stelle con lavoro, salute e amore, ma anche suggerimenti per vivere nel migliore dei modi il periodo in arrivo. Nelle ultime settimane, i nati pesci, hanno vissuto dei momenti sottotono, causati da agitazione e stress.

Questi hanno creato difficoltà a livello psicofisico, ma negli ultimi giorni del mese di luglio la situazione ha visto un miglioramento per il segno. Per quel che riguarda i sentimenti, con la luna favorevole, è stato possibile fare delle scelte importanti e vivere bei momenti con il proprio partner. Nel lavoro, le trattative sono state favorite e nonostante Giove contro è stato possibile fare passi avanti con i vostri progetti.

Quello di agosto, sarà un mese di relax per il segno. Nonostante un calo nella forma fisica, potrete godere di momenti di riposo. Un buon recupero avverrà con la conclusione del periodo. Nella seconda parte del mese, Giove non sarà più contrario e la sua positività nel segno garantirà la possibilità di sistemare le questioni che vi creano tensioni e nervosismi. In amore è possibile che viviate dei momenti di insoddisfazione, quello di agosto non sarà infatti un mese con grandi occasioni.

Nel lavoro, bisognerà stare attenti nella parte conclusiva, quando potrebbero nascere dei contrasti con i collaboratori. Leggiamo nel dettaglio le previsioni riguardanti il settore lavorativo e sentimentale per i nati pesci.

Oroscopo agosto: lavoro e amore per i pesci

In campo lavorativo, ci saranno molte pratiche da sistemare per arrivare pronti ai mesi successivi. Non ci saranno delle grandi soddisfazioni, ma sistemare e organizzare il proprio lavoro vi darà comunque serenità.

Con Giove nervoso, per la prima parte del mese, dovrete affrontare molte responsabilità, che potrebbero crearvi delle tensioni. Anche il mese di settembre vi vedrà nervosi, soprattutto per le prime due settimane. Alcune questioni non saranno semplici da organizzare e le polemiche è possibile che sorgano spontanee.

A livello sentimentale, le storie nate negli ultimi mesi proseguono senza problemi.

I single, che non hanno ancora trovato l'anima gemella, è difficile che riescano a trovare qualcuno di importante in questo terzo mese della stagione estiva. Molte saranno le discussioni da affrontare, soprattutto nell'ultima parte del periodo. Qualcuno potrebbe anche desiderare qualcosa in più e vivere dei momenti di confusione. A settembre, la situazione sentimentale non migliorerà, le stelle proseguiranno ad essere complesse e bisognerà affrontare le diverse situazioni con più diplomazia possibile.