Durante la giornata di venerdì 23 agosto, i nativi Toro si sentiranno soddisfatti, orgogliosi di quanto riusciranno a realizzare sul posto di lavoro, mentre Bilancia avrà qualche problema in ambito sentimentale. Sagittario sarà finalmente in vacanza e avrà l'occasione di fare nuovi incontri, mentre i nativi Pesci saranno più ottimisti. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 23 agosto 2019.

Previsioni oroscopo venerdì 23 agosto, segno per segno

Ariete: qualche imprevisto sul posto di lavoro v'impedirà di realizzare le vostre idee.

Meglio cercare di risolvere il problema prima di perdere tanti soldi. Voto - 6

Toro: vi sentirete orgogliosi di quanto riuscirete a realizzare sul posto di lavoro durante la giornata di venerdì. Bene anche l'amore, il partner infatti ha preparato per voi una magnifica sorpresa. Voto - 8

Gemelli: qualche tensione ancora da risolvere sul posto di lavoro con un vostro collega. Cercherete di risolvere la situazione, ma le cose non andranno come previsto.

Voto - 6,5

Cancro: avrete bisogno dell'aiuto di una persona fidata per potervi confidare su alcuni vostri problemi in ambito sentimentale. Fate attenzione a scegliere la persona più adatta. Voto - 7

Leone: sarete particolarmente nervosi sul posto di lavoro, al punto che porterete il vostro malumore anche all'interno della vostra famiglia, causando qualche litigio. Voto - 6

Vergine: avete risolto i vostri problemi di coppia e ora potrete finalmente tornare ad essere felici in compagnia della vostra dolce metà.

Ciononostante, non è ancora il momento di lasciarvi andare. Voto - 7,5

Bilancia: ancora problemi con il partner per i nativi del segno. Sarete troppo orgogliosi per cercare di fare qualcosa assieme alla vostra anima gemella. Lasciate passare ancora un po’ di tempo. Voto - 6,5

Scorpione: qualche problema di salute non vi consentirà di lavorare al meglio delle vostre aspettative e questo vi farà innervosire parecchio.

Cercate di essere più ottimisti. Voto - 6,5

Sagittario: sarà una giornata di vacanza e avrete finalmente l'occasione di riposarvi e concedervi sui vostri hobby. Sarete più liberi e spensierati. Voto - 8

Capricorno: arriveranno tanti nuovi progetti da portare a termine e anche se la salute non vi assiste, sarete ostinati a portarli a termine a tutti i costi. Voto - 7

Acquario: sarete più tranquilli e propensi a lavorare durante la giornata di venerdì, tant'è che svolgerete tanti incarichi senza affaticarvi troppo anzi, avrete anche il tempo per dedicarvi alla vostra dolce metà.

Voto - 8

Pesci: giornata in risalita per i nativi del segno. Il lavoro tornerà finalmente a regalarvi grandi soddisfazioni, mentre il partner avrà voglia di stare solo con voi. Voto - 7,5