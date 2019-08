Il mese di settembre, per i nativi sotto il segno del Cancro, sarà caratterizzato da tanti momenti emozionanti in compagnia del partner, ma anche da del tempo, del tutto gradito, da dedicare a della piacevole solitudine. Infatti, sarà un'opportunità per poter dare sfogo alla vostra creatività e fare tutto ciò che volete. Per questo motivo, potrebbe sorgere qualche problema con il partner, in quanto a volte non gradirete la sua presenza.

Ci saranno problemi in ambito lavorativo. Potrebbe esserci un periodo di stallo dove non riuscirete a essere creativi e a presentare un'idea innovativa. Sarebbe il caso di concentrarsi un po’ di più e dedicare più tempo alle vostre mansioni. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di settembre per i nativi sotto il segno del Cancro.

Amore e amicizie

Durante il mese sarete troppo presi dalle vostre preoccupazioni personali, che riuscirete a dedicare poco tempo al vostro partner.

Questo potrebbe creare delle tensioni all'interno della vita di coppia, arrivando talvolta a litigare. Verso la seconda metà del mese, tuttavia, tornerete a stare con i piedi per terra e concentrarvi di più sulla vostra anima gemella. L'affiatamento di coppia tornerà a salire e ci saranno nuovamente serate di pura passione.

I single saranno particolarmente fortunati e si butteranno velocemente in una nuova storia d'amore.

Avrete poca attenzione per i vostri amici; non avrete nemmeno voglia di dedicare del tempo ai vostri cari, che potrebbero rimanerci male per il vostro atteggiamento. Cercate di bilanciare bene le cose.

Fortuna e salute

Il vostro istinto sarà la fonte principale della vostra fortuna durante il mese di settembre, grazie al quale otterrete ottimi risultati sul posto di lavoro, dove riuscirete a esprimere tutto il vostro potenziale.

Bene anche la salute, dove lo stress e il nervosismo del mese precedente sparirà del tutto. Vi sentirete pronti ad affrontare qualsiasi situazione si presenti dinanzi a voi, risolvendo i problemi della vostra vita quotidiana.

Lavoro e impegni

Il lavoro subirà un periodo di stallo. A parte qualche giornata dove sarete concentrati, piazzando un successo lavorativo dietro l'altro, vi sentirete come bloccati, non più in grado di lavorare al meglio delle vostre aspettative.

Dovrete rimanere più concentrati, ma soprattutto determinati, per tornare a fare degli ottimi guadagni.

Ci saranno inoltre molti alcuni problemi personali, durante il mese, che vi distrarranno molto da tutti gli altri impegni della vostra vita quotidiana. Potreste sentirvi, dunque, delusi delle vostre prestazioni sul posto di lavoro, anche perché il vostro capo vi terrà sotto osservazione e questo vi creerà disagio.