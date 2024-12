L'oroscopo della giornata di mercoledì 11 dicembre annuncia una voglia di cambiamenti per il Sagittario, intenzionato a dare di più alla persona che ama, mentre il Cancro potrebbe essere un po’ troppo suscettibile sotto pressione. L'Ariete sarà espansivo nei confronti del partner, mentre la Luna incoraggerà i Gemelli a mostrare le proprie emozioni.

Previsioni oroscopo mercoledì 11 dicembre 2024 e pagelle

Ariete: questa giornata di mercoledì si farà interessante per la vostra relazione di coppia, grazie alla posizione favorevole della Luna e di Venere, che vi renderà più espansivi.

Single oppure no, godrete di una particolare intesa e atmosfera con la vostra fiamma, aumentando il desiderio tra di voi. Nel lavoro avrete a cuore i vostri progetti. Anche quando tutto non sembra andare bene, ci metterete comunque tutto il vostro impegno. Voto - 8️⃣

Toro: questo cielo continua a mettervi alle strette in amore secondo l'Oroscopo. Per fortuna la Luna arriverà in vostro soccorso, ma solo a fine giornata. In ogni caso, avrete molte cose da sistemare all'interno del vostro rapporto. Sul posto di lavoro seguirete alla lettera i compiti che vi sono stati assegnati. Non vi va di commettere errori dovuti alla vostra inventiva. Voto - 6️⃣

Gemelli: con un cielo luminoso come questo, sarete spinti a mostrare le vostre emozioni nei confronti della persona che amate, single oppure no.

Il periodo natalizio non sarà affatto male per dedicare più tempo verso le relazioni romantiche e sociali. In campo professionale dovrete essere più chiari nei vostri progetti, evitando di aggiungere dettagli superflui, che possono solo complicarvi le cose. Voto - 7️⃣

Cancro: questo cielo vi renderà un po’ troppo suscettibili in questo mercoledì di dicembre.

Tenere le redini in mano potrebbe essere stressante per voi, causando nervosismo a volte superfluo. D'altro canto, se volete dimostrare di essere maturi in ogni ambito, dovrete dimostrare di avere le idee chiare e gestire bene ogni situazione. Cercate quindi di non farvi prendere dalla tensione. Voto - 6️⃣

Leone: giornata di mercoledì produttiva al lavoro grazie a stelle luminose come Mercurio, Giove e Marte.

Purtroppo in campo amoroso non si potrà dire la stessa cosa, considerate la Luna e Venere contro. Avrete bisogno del sostegno del partner in questo periodo, ma ci saranno prima alcuni aspetti da risolvere. Voto - 7️⃣

Vergine: l'arrivo della Luna in Toro sarà una boccata d'aria fresca per il vostro rapporto, ultimamente un po’ spento di emozioni. Godrete di un'intesa più accattivante, che farà davvero bene alla vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro alcuni progetti richiederanno pazienza, e dovrete dimostrare di sapere gestire anche le situazioni più difficili. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale in rialzo nelle prossime ore per voi nativi del segno. La Luna smetterà di essere opposta, lasciando spazio al pianeta Venere in buon aspetto, per concedervi momenti più interessanti con la persona che amate.

Sul posto di lavoro continuerete a dare del vostro meglio, grazie soprattutto a Marte e Mercurio, che porteranno buone idee ed energie. Voto - 8️⃣

Scorpione: questo cielo continua a non essere così sereno in campo amoroso, a causa di Venere in quadratura, ma anche della Luna in opposizione. Single oppure no, avrete bisogno di tempo per fare ordine nella vostra vita, e poter esaudire i desideri della persona che amate. Sul posto di lavoro vi piacerebbe poter fare di più, ma la mancanza di tempo e di risorse v'impedisce di esprimere le vostre abilità. Voto - 6️⃣

Sagittario: con questa Venere in sestile dal segno dell'Acquario, sarete intenzionati a dare di più per la persona che amate in questo periodo.

Ci terrete molto a godere di un rapporto più armonioso, e questo periodo sarà l'ideale per provarci. Sul posto di lavoro avrete Marte e Mercurio a favore, che renderanno più interessante e stimolante lo sviluppo dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Capricorno: sarà un mercoledì migliore per la vostra vita sentimentale grazie alla Luna in trigono. Troverete benessere in compagnia della persona che amate, costruendo un'intesa migliore, soprattutto se siete nati nella prima decade. Sul fronte professionale avrete la giusta concentrazione per gestire i vostri progetti, ottenendo risultati soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Acquario: l'arrivo della Luna in quadratura dal segno del Toro potrebbe rallentarvi un po’ in campo sentimentale.

Nonostante Venere favorevole, fate attenzione a non essere troppo invadenti nei confronti del partner. Per quanto riguarda il lavoro sarete ancora sulla cresta dell'onda, capaci di mettere insieme progetti professionali di primo livello. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale stabile in questo periodo per voi nativi del segno. La Luna in sestile dal segno del Toro vi permetterà di mettere in risalto il vostro rapporto, con sentimenti maturi e momenti di piacere. In campo professionale la vostra produttività non sarà così elevata, anche a causa degli ultimi risultati poco soddisfacenti. Voto - 7️⃣