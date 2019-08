L'Oroscopo del giorno 23 agosto 2019 è pronto a valutare la qualità degli astri in vista del prossimo fine settimana. Vogliosi di scoprire come saranno le stelle del prossimo venerdì? Molte le novità da parte dell'Astrologia applicata ai settori relativi all'amore e al lavoro, messi in relazione con i primi sei segni della sfera zodiacale.

Come anticipato dal titolo, i diretti interessati alle predizioni sono esclusivamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Tra questi, ad avere ottime chance di successo saranno di certo coloro appartenenti a Sagittario e Capricorno valutati in giornata top. A dare gradevole compagnia ai suddetti segni saranno senz'altro Bilancia, Scorpione e Pesci, trio sottoscritto con le quattro stelle dei periodi normali. Chiudiamo questa breve anteprima con il segno dell'Acquario, per il quale le previsioni di venerdì 23 agosto annunciano un difficile frangente. Vediamo di approfondire la questione in merito all'amore e al lavoro valutando l'andamento della giornata segno per segno.

Classifica stelline 23 agosto 2019

Questo venerdì di fine settimana è pronto a dare spazio alla felicità o all'amara delusione? In questo caso a decretare chi, tra i sei segni in analisi nel contesto, potrà contare su un giorno fortunato è certamente la nuova classifica stelline interessante il giorno 23 agosto 2019. Allora che dite, lo vediamo subito come sono state assegnate le stelline del giorno in relazione ai sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto? Bene, pronto da consultare il riepilogo segno per segno.

Vediamo cos'altro riserverà la scaletta quotidiana e quale sarà il segno più a rischio:

★★★★★: Sagittario, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Scorpione Pesci;

★★★: Acquario.

Oroscopo venerdì 23 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Giornata regolare, in massima parte valutata nelle predizioni di venerdì come normale. In generale percepirete un po' di stanchezza, questo sì, ma i ritmi lenti della giornata vi culleranno piacevolmente fino a sera.

In amore, la serenità familiare renderà più che splendida questa giornata. Tutto sommato, avete raggiunto molti traguardi e potete ben dire di essere soddisfatti, anche solo per il fatto di essere finalmente sereni e felici insieme al partner. Mai quanto adesso sentirete di avere dentro una gran voglia di vivere: datevi da fare con chi amate. Single, fantasia e curiosità saranno le parole d'ordine di questa giornata.

Sfruttate questo flusso astrale così positivo per stupire quella persona che attualmente vi fa battere forte il cuore. Nel lavoro invece, raccoglierete buone idee decidendo di portare avanti una sola cosa alla volta. In alcuni casi cercate di non esasperare certe situazioni, ok? Solo così potrete gestire al meglio i problemi che avete e risolverli positivamente.

Scorpione - Una giornata normale, non troppo pesante in termini di impegni ma nemmeno troppo facile da gestire.

Per qualcuno di voi Scorpione le incombenze quotidiane potrebbero farsi sempre più gravose, giorno dopo giorno: calma, qualcuno verrà in vostro aiuto. In amore, se siete in coppia qualcosa da chiarire ci sarà, senz'altro. Allora lo farete guardandovi negli occhi con affetto, perché solo in modo amorevole si potrà dire qualsiasi cosa in massima sincerità. Se ne avrete voglia mettetecela tutta e organizzate una serata a lume di candela, magari sforzandovi di dimenticare eventuali problemi pregressi... Single, sarete di buonumore e la vostra situazione sentimentale vi renderà sicuramente felici: il perché? Diciamo che in questo periodo supererete brillantemente alcune difficoltà emotive a tutto vantaggio della vostra autostima. Nel lavoro, quasi tutto evolverà secondo le attese. In altre parole, le stelle vi metteranno il turbo nel motore aiutandovi a risolvere le faccende più delicate. Mettere in cantiere dei progetti vorrebbe dire destinarli al successo nel futuro.

Sagittario - Il prossimo venerdì sarà per voi Sagittario una giornata generosa e stabile in quasi tutte le situazioni, specialmente in quelle maggiormente impegnative. In tanti perciò potrete godere di un cielo decisamente migliore rispetto ai giorni precedenti. Sarà la giornata giusta per parlare di problemi da risolvere: cercate di metterli in primo piano. In amore, con una Luna amica capace di creare stupendi aspetti nel vostro cielo, anche i più timidi proveranno ad uscire dal loro guscio, trovando facilmente un punto d'intesa con la persona amata. Potrete vivere i sentimenti più in tranquillità tra le mura domestiche, respirando un'aria di serena complicità. Single, sarete attivi e intraprendenti e vi darete da fare per rendere questo fine estate indimenticabile. Magari qualcuno di voi non sarà più da solo, ma felicemente in coppia. Nel lavoro, sarete di fronte a una serie fortunata di eventi! Se saprete muovervi con abilità, riuscirete a mettere a segno una quantità di successi irripetibili, che non mancheranno di gratificarvi nel vostro operato.

Astrologia del giorno 23 agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Una giornata squisita grazie ad un venerdì pronto ad offrire, finalmente, una condizione fisica e mentale perfetti. In generale il buon umore renderà positivo gran parte del periodo. In primo piano, senz'altro la voglia di passare più tempo insieme agli amici, ai familiari o alle persone da voi stimate. Le predizioni del giorno intanto, per quanto riguarda l'amore, annunciano un periodo tranquillo per voi del Capricorno, anche grazie a un cielo essenzialmente positivo. Se vi sarà possibile, organizzate pure un'uscita con la persona del cuore, cercando quindi un luogo incantevole e romantico. Godetevi l'attimo insieme, senza pensare a nulla di negativo. Single, sostenuti dagli astri, per essere precisi dalla Luna, v'impegnerete al massimo per appagare non soltanto le vostre ambizioni, ma anche le vostre inclinazioni personali. Ovunque voi sarete, qualunque cosa facciate, sarete oggetto di attenzioni da coloro che vi stanno attorno. Nel lavoro invece, la vostra organizzazione vi porterà a fare bilanci: realizzerete che i vostri propositi sono tutti ben indirizzati, cosa che vi farà molto piacere.

Acquario - Il prossimo venerdì di fine settimana si prevede sotto i duri auspici dei periodi 'sottotono', certamente ostico da digerirsi per la maggior parte di voi Acquario. Cercate di tutelare i vostri interessi e andate sul sicuro, soprattutto cercando di evitare investimenti azzardati. In campo sentimentale, qualche lieve difficoltà già si profila nella vostra vita sentimentale. Evitate quindi di dare fuoco a discussioni infinite, perché potreste farlo senza neanche accorgervene! Se avete qualche dubbio (sicuramente infondato) su alcune situazioni sentimentali, mantenete la calma e respirate prima di fare più danni del dovuto. Single, prendervi cura di voi, ma non trascurate coloro che vi sono vicino. Ultimamente state facendo 'i preziosi' e difficilmente uscite di casa: mandate un messaggio ai vostri amici, magari per organizzare qualcosa insieme. In alternativa, cercate di rimediare rilassandovi con un bel massaggio: vedrete che la vita andrà meglio. Nel lavoro, dovrete essere meno pretenziosi e più rispettosi delle necessità dell'azienda. Non è il momento di esternare idee: rimboccatevi le maniche e fate il tutto senza problemi.

Pesci - In arrivo un venerdì abbastanza buono, anche se in parte potrebbe essere costellato di episodi più o meno impegnativi. La giornata di fine settimana, quindi, sarà tranquilla e del tutto normale. Diciamo che guarderete questo momento con una certa enfasi: avrete tanta gioia di vivere, sicuramente da dividere con chi amate. Secondo l'oroscopo del giorno 23 agosto, riguardo l'amore, nessun problema importante è all'orizzonte. La vostra energia vi permetterà di trascorrere una giornata molto piacevole, anche se il bisogno di muoversi sarà in aumento. In alcuni casi non riuscirete a stare fermi, coinvolgendo felicemente anche il vostro partner. Se single invece, mettevi in mente che le frenate a volte sono necessarie: spesso bisogna rallentare per avere il meglio dalla vita. Agite quindi con maggiore cautela e ponderatezza, in particolare nelle relazioni interpersonali. Nel lavoro, resistenza e faccia tosta non vi mancheranno: cercate quindi di convogliarli nell'attività più redditizia. Così facendo le vostre idee saranno valorizzate da una vena creativa, sicuramente molto feconda per il futuro.