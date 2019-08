Per voi nativi del segno del Sagittario, questo settembre sarà caratterizzato dalla tranquillità, dopo una estate più che movimentata e ricca di sorprese. Infatti, ad agosto avete fatto faville, avete avuto il divertimento che cercavate ed ora ci saranno dei momenti di distensione e relax. Sul fronte lavorativo invece ci potrebbe essere un periodo di stabilità, di equilibrio e concretezza. Leggermente instabile sarà il piano affettivo, sarà meglio comprendere innanzitutto cosa volete per voi e magari successivamente pensare ad una seconda persona e amarla.

Amore e affetti

All'interno della coppia settembre potrebbe darvi qualche perplessità riguardo alla fedeltà del vostro partner, o comunque dubbi in generale che caratterizzano la sua personalità. Voi però vorrete mantenere la vostra relazione salda a tutti i costi, quindi vi darete molto da fare per “ricucire” ciò che si è strappato durante gli ultimi mesi. Ovviamente, dovrà arrivare una collaborazione anche dall'altra parte, perché altrimenti, se non c'è volontà di rimediare, il rapporto non ha ragione di essere.

Voi single avrete moltissime occasioni in questo settembre, specialmente all'interno della cerchia delle amicizie e dei colleghi. Probabilmente qualcuno stravede per voi da molto e vorrebbe farsi avanti. Starà a voi captare i segnali, e magari coglierli se ne avete l'intenzione.

Lavoro e studio

La situazione lavorativa nel mese di settembre vi darà sicurezza, stabilità finanziaria e mille nuovi progetti da mettere in atto con la collaborazione dei colleghi.

Avete fatto degli enormi passi avanti, vi siete guadagnati la stima di molti sul campo lavorativo e adesso non dovrete fare altro che raccogliere i nuovi guanti di sfida che arriveranno a breve. Favoriti i più giovani e i più intraprendenti.

Per voi ancora alla ricerca di un impiego, sarà necessario essere sempre aggiornati, magari facendovi aiutare da qualcuno che possa realmente fare qualcosa di buono per voi.

Voi studenti avrete quella marcia in più che vi farà sostenere gli esami o il rientro a scuola senza alcun problema. Date un occhio al fattore “stress” perché al momento la vostra mente subirà degli inevitabili scossoni.

Fortuna e salute

Vi siete giocati le carte giuste, quindi più che di fortuna la vostra sarà una vera e propria scalata fatta di sacrifici e di soddisfazioni insieme, anche di stampo economico.

La salute complessiva del mese di settembre sarà perlopiù incentrata sulla psiche, perché un minimo sentore di stress vi potrebbe inaspettatamente mettere “fuori combattimento” anche se sarà una possibilità alquanto remota.