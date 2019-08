Comincia un nuovo fine settimana per tutti e dodici i segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 10 agosto 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dell'Ariete più forti in amore e con maggiori occasioni in arrivo. Per il Cancro possibili colloqui di lavoro da non sottovalutare. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo del giorno con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata.

Ariete: ci saranno maggiori occasioni per fare una scelta importante in amore, le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro siete più energici e possono crearsi situazioni migliori.

Toro: per i sentimenti i nuovi incontri potrebbero generare qualche fastidio. Qualcosa non va come vorreste. Nel lavoro mettete a punto nuove idee e nuovi progetti. Recupero per il fisico.

Gemelli: siete alla ricerca di conferme in amore.

Meglio evitare discussioni in questa giornata che vede ancora la Luna opposta. Nel lavoro periodo importante per realizzare nuovi progetti o cimentarsi in qualcosa di nuovo.

Cancro: in amore giornata interessante, valida e che potrebbe portare qualcosa in più. A livello lavorativo le prove di un esame o un colloquio saranno più complicate nella seconda parte della giornata. Si sentirà in generale maggiore stanchezza.

Leone: questa sarà una giornata attiva per i sentimenti e per le emozioni. Nel lavoro c'è qualcosa da rivedere, anche se le stelle portano un maggiore vantaggio. Nervosismo che non fa bene al fisico.

Vergine: a livello sentimentale giornata che vi mette in guardia dalle situazioni che possono comportare maggiore stress. Da domani però andrà meglio. Nel lavoro alcune persone stanno cercando di andare contro di voi, non dovete dargli spazio.

Previsioni e oroscopo 10 agosto 2019: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale giornata interessante per parlare d'amore. Nel lavoro periodo di scelte drastiche, anche di chiusura a volte.

Scorpione: in questa giornata ci sarà da riorganizzare tutto il livello familiare e amoroso. Non sarà facile trovare la quadratura giusta. A livello lavorativo dovete risolvere un problema ma con Giove contro sarà più complicato.

Sagittario: in questa giornata il consiglio è quello di non stancarsi troppo, meglio farsi aiutare da qualcuno se c'è un momento di tensione. Nel lavoro concludete molto di più rispetto alle ultime ore. Fase intrigante per fare scelte importanti, ma attenzione ad un po' di stanchezza che non farà bene al fisico.

Capricorno: per i sentimenti stelle interessanti, a partire da questo fine settimana, ci sarà un momento importante per chi vuole vivere nuove emozioni.

A livello lavorativo non sottovalutate le proposte che arrivano in questi giorni. Fisico in calo.

Acquario: questo fine settimana è utile per trovare un accordo in amore. Con Leone e Scorpione potranno però esserci piccole difficoltà. Nervosismo nel lavoro, evitate di alimentare polemiche.

Pesci: per i sentimenti giornata sottotono, fortunatamente domenica arriverà un recupero. A livello lavorativo meglio portare pazienza se state affrontando qualche problema da tempo.