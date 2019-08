La settimana che va da lunedì 9 a domenica 15 settembre si preannuncia molto interessante per i dodici segni dello zodiaco. Nettuno rimarrà nella costellazione dei Pesci, mentre Giove stazionerà nella costellazione del Sagittario: quest'ultimo però sarà influenzato dal pianeta aumentando la propria aggressività. L'Ariete avrà nei propri gradi la Luna, che influirà molto sugli affetti. La Bilancia questa settimana si avvarrà della presenza nei propri gradi di Venere, Mercurio, del Sole e di Marte.

A seguire, le previsioni degli astri della settimana, per ogni segno zodiacale.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche gelosia si potrebbe scatenare già agli inizi della settimana, nei confronti del partner oppure nei confronti di un membro della famiglia di origine. Qualche incertezza sul fronte lavorativo sarà di impatto sulle vostre finanze, quindi cercate di non perdere la concentrazione troppo facilmente.

Toro: il lavoro si presenterà stabile e privo di stimoli positivi, mentre l'amore vi darà occasione di riflettere bene su eventuali svolte da prendere.

Non va meglio la salute: un brusco calo delle energie nel mezzo della settimana influirà sul rendimento lavorativo e nei rapporti all'interno della cerchia dei colleghi.

Gemelli: sarete al centro dell'attenzione e visibilmente affascinanti, non avrete di certo problemi a conquistare qualcuno, soprattutto se siete single. In coppia ci sarà una complicità rinnovata, anche sul piano strettamente fisico, che troverà l'apice nel fine settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro: dedicarsi all'amore non sarà molto prolifico per voi, dal momento che faranno capolino incertezze e dubbi che dovrete risolvere sia da soli che in due. Sarà necessario però essere il più obiettivi possibile. Le finanze potrebbero subire qualche ribasso a causa della vostra scarsa attenzione.

Leone: sarete dedicati a progettare una nuova idea, più innovativa rispetto alle precedenti, tanto che molti vorranno “rubarvi” l'idea con qualche stratagemma che voi dovrete assolutamente sabotare.

In amore un po' di alti e bassi si faranno sentire, specialmente nel periodo di inizio settimana.

Vergine: troppi pensieri vi aleggeranno in testa, quindi ci potrebbe essere davvero poco spazio per la concentrazione lavorativa che vi penalizzerà. Attenti anche all'ambito amoroso, dal momento che sarete molto inclini a scambiare atteggiamenti del partner fraintendendoli.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un rialzo della vostra parte finanziaria vi permetterà di fare acquisti, anche per le persone amate.

Il lavoro procederà lineare, con qualche progetto in più che sicuramente sarà un valido aiuto anche nella risoluzione dei problemi.

Scorpione: qualche delusione sul piano lavorativo. Non sarà il caso di scoraggiarvi, dal momento che sarà soltanto una nuvola passeggera. Vi rifugerete nell'amore, dove il partner vi offrirà sempre il suo supporto e tante attenzioni.

Sagittario: inquieti. Troppo nervosismo vi farà appannare un po' la vista, vi farà “vedere rosso” con chiunque, per fortuna ci saranno momenti di calma e di serenità anche se non dureranno troppo a lungo.

Amore in ribasso, questo atteggiamento sarà deleterio all'interno della coppia.

Capricorno: ci saranno incombenze in ogni dove, questa settimana, sia in casa che sul posto di lavoro. Starà a voi tirare fuori la vostra perspicacia, la vostra grinta, affinché i problemi vengano risolti il prima possibile. Ne gioveranno anche i rapporti interpersonali.

Acquario: la vostra mente in questa settimana sarà più dinamica, creativa e scattante. A tal proposito, dovrete essere più abituali anche nell'attività fisica: una passeggiata serale sarà indispensabile per fare shopping o per fare una nuova conoscenza che non dimenticherete.

Pesci: ci saranno degli scossoni amorosi nella seconda metà della settimana, ma questa situazione potrebbe provenire anche da un affetto e non soltanto dal partner. Ci saranno tentativi di chiarimenti che però funzioneranno poco. Gli inizi della settimana saranno caratterizzati da molta nostalgia mista a momenti di leggerezza.